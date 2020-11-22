魏碧洲／川普牽動選情、疫情、鄉情

感恩聖誕新年佳節接踵而來，往年這是充滿濃郁興奮期待氛圍的季節，今年卻是延續整年的焦慮絕望。所幸結合政府龐大經費與與民間高超生技，連續推出兩款保護力高達95%的新冠疫苗，為明年帶來新希望。但當下全美民眾繼續籠罩在不確定選情、可怕的疫情 ，與壓抑的親情，相互影響中，勇敢面對今年嚴酷的新冠冬季。

先談選情。最新訊息是重新人工計算的喬治亞州宣告白登 勝出，確認結果後報給聯邦。川普 法律團隊試圖阻擋喬州州府確認結果的策略失敗。同日，川普親自邀請關鍵州密西根州威恩郡兩名共和黨選舉委員與密州州議會議長到白宮協商，都無法阻止密州總結票數，依法宣告白登當選。

川普總統四年不拿一毛錢薪水，戮力從公，內外迭有建樹，竟無法得到過半數選民認同，失敗得極不甘心。儘管半數以上共和黨選民同意今年大選不公平，川普試圖運用關鍵州選舉法規改變白登勝選的努力一一化為泡影。川普堅持大選舞弊、不認同計票結果，拒交權力，白登交接團隊乾著急，導致全美最高領導層處在半真空狀態。

外界評論川普的法律行動極紊亂，且戰且走，在幾個關鍵州打法律戰，從死人投票、重複計票到電腦計票有詐，種種理由都被法官駁回。主要原因是舉證不足，陰謀論有餘。法律上，挑戰各關鍵州選舉法缺失與選舉操作有詐，阻止密州、喬州、賓州、威州等宣告白登當選，想讓各州共和黨掌握的州議會自行指定共和黨選舉人，而罔顧多數州民選白登的民意，在12月14日選舉人集會前，白登難以實質掌握270張選舉人票。

另一方面，川普也認定大選有黑手幕後操縱，利用電腦程式灌票挪票，導致白登勝選。但兩種法律策略看來都難奏效。首先，各州選務官員與州議會議長，絕無膽量違背該州選民投票選出白登的聲音，而要求選舉人票投川普。

再者，川普團隊律師朱利安尼19日記者會指控大選舞弊，始終提不出實錘鐵證，究竟是何人下達指令改動程式，3日晚到4日上午竄改灌票，導致川普在關鍵州落後。當然很多人繼續抱希望，想看到川普團隊提出一劍穿心的鐵證。

選情勝敗懸吊，白登交接團隊只有穩紮穩打，既不敢燥進，也不敢進逼川普。全美疫情卻在這個關頭爆炸，直逼3月至5月的重疫區紐約市。如今全美已25萬多人病死，每日確診近2000，聯邦政府幾乎無計可施，全美各州劃地自保，互相禁足，經濟活動夏季後本來看似有活力，10月以來的疫情再把經濟就業情況壓住，嚴重影響明年初復甦。

更重要的，聯邦紓困金案至今沒下文。這筆上兆元經費，對全美是「刺激經濟」的資金，對打工族與家庭發1200元紓困金，少了這筆錢，全美經濟繼續停滯。最新消息傳財政部長米努勤已與參眾兩院共和黨高層商討選後與新總統就職前，如何推動與眾院民主黨紓困案談判策略與底線。

大消息是在財政與貨幣政策之間，聯儲會要求歸還未用的4000億元中小企業紓困專案貸款給財政部，爭議暫時無解。但從民主黨眾院議長波洛西、參院少數黨領袖舒默、加上白登及賀錦麗，四人竟聯合發表聲明譴責財政部要求，就可想像新一輪2.4兆元紓困案協商的難度。

加上川普政府總務署拒撥600萬元交接經費，白登團隊運作竟倚賴民間800萬元捐款。外界猜測川普要撐到兩款新冠疫苗在民間施打交接，臨走前送給大家「聖誕禮物」，留下重大政績。

在選情、疫情糾纏下，親情也受影響。感恩節是全美最重要節目，全家大團圓吃火雞，今年疫情籠罩，聯邦疾控中心提醒大家感恩節降溫，不要長途旅行，不要返鄉過節，不要團圓群聚。今年疫情陡增，四到六人份中小型火雞暢銷，說明家庭團聚計畫受影響，面對面熱擁團圓變成遠距歡樂，對成年人或許無傷，對祖孫輩家族不能不說是憾事。

今年感恩節氣氛完全變調，別說火雞農們受到損失。據統計，今年兩成以上民眾仍會參加至少一場10人以上聚會，12月確診人數可能因此暴增。我們面臨選情、疫情、親情糾結一起，迎接2021年。