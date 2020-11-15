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全美封城抗疫？白登陷兩難…就怕加劇民意分裂

邱鴻安／龐培歐留下的「兩個中國」預言

邱鴻安

美國國務卿龐培歐10日在「雷根研究中心」發表一項重要演講，與他在今年7月23日在「尼克森圖書館」的演說思路一致，對美國的中國政策作出根本性界定，因此特別值得注意。10日的講題是「美國的承諾」。所謂「承諾」，指美國以自由信念立國，因此美國政府以維護自由為目標；對於中國，龐培歐提到兩個目標，一是中國最終必結束一黨統治；二是結束一黨統治的力量，最終必來自中國人民。

對龐培歐這兩個更像預言的中國政策目標，我們可以如何看待？這兩個目標會成為美國未來的中國政策嗎？抑或只是即將下台的龐培歐留下的反共理想？

一，對反共人士來說，龐培歐這兩個目標，可謂擊中中共的要害，因為中共所依賴的正是一黨統治。中共的威權統治完全是由上而下，由高高在上旳共產黨，對全國14億人進行控制；習近平鼓吹一切都聽黨的，黨指揮14億人和9000多萬黨員，全黨則由黨中央領袖，黨中央又由黨核心領導，而習就是黨核心。龐培歐要統束一黨專政，因此擊中中共要害；這個目標就算成不了美國政策，也是反共人士心中的最高指標。

但如何才能結束一黨統治？結束一黨統治的力量從何而來？細究所有可能，最大可能還是要回到人民的力量之上；唯有人民對極權控制覺醒，特別是日趨龐大和教育程度日增的中產階級的覺醒，才有可能達致這個目標。因此龐培歐預言「人民最終決定中國的發展」，言之有理，是最佳的反共立足點。

二，龐培歐所說的反共目標，可能是他自己的主張，與川普無關。很多反共者認為川普反共，可能是搞錯了。從川普四年來對北京的言行看，他反對貿易逆差，深信美國不能再被中國在貿易上占便宜，但華府在貿易談判上要求北京進行「結構性改革」，卻不是他的主意，那是川普政府內部強硬派的主張；龐培歐式的「自由反共」，也不是川普的主意，只能算是龐培歐或強硬派的主意。

龐培歐在10日的演講中說到，他在國務院30個月(兩年半)，以自由的信念重新調整國務院的外交工作，並且在內部設立「天賦人權委員會」。這些內情反映出，國務院和美國政府內部的官僚系統存在著「自由反共」的信念，這種信念在龐培歐下台後可能留下，並繼續發展。

三，「自由反共」是美國兩黨共識，2019年國會通過「香港民主及人權法案」，今年國會又通過「香港自治法」，都是兩黨合作的結果，因為有共識所以法案才會那麼快通過；眾院的波洛西，以及參院的共和黨參議員如魯比歐等，都極力支持兩項香港法案。反共既是兩黨共識，白登政府上台後，大有可能維持下去。

四，白登將會有怎樣的中國政策？川下白上，政策不可能完全一樣，美中關係也不可能完全消除緊張。但經過川普四年，白登不可能回到以前與中國全面「交往」的政策；這種政策已證實失敗，因為中共崛起，最終也不會加入自由世界。白登也不可能像川普那樣主張美中全面「脫鉤」，因為兩國經濟緊密，本來就不可能完全切割。不過，白登也不可能完全取消川普對中國產品徵收的25%關稅，因為這等於政治自殺，對2022年期中選舉和2024年總統選舉不利。

外交政策上，白登必行的一步是，必須放棄川普的美國優先政策，重建與盟國關係，包括歐盟、日本、南韓、加拿大、澳洲和印度等，亦即重建國際秩序；這種重建工作目的是確保美國和西方的國際領導地位。

白登聯歐當然有利於聯手對抗北京，但一旦聯歐聯日，卻立即出現一大弱點，即：德、法、英、義，以及日、韓等，表面上可以支持美國抗中，但實際上卻在經濟上無法獨立切斷對中國龐大市場的依賴。如此一來，所謂美歐聯手，就注定是徒有外表和象徵意義，表面上譴責中共極權控制，但實際上卻對中共硬不起來，不可能對北京採取任何制裁行動。總之，這種表面的抗中政策，與龐培歐的「自由反共」相去甚遠。

美國優先 龐培歐 中國

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