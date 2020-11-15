石爾／川普指控「偷走選舉」 遺禍無窮

川普 總統在競選對手、民主黨 總統候選人白登當選總統大勢已定的形勢下，還拒絕認輸，儘管提不出任何實錘證據，卻堅稱白登「偷走選舉」；他的部分支持者透過社群媒體不斷散播選舉「舞弊」的假消息，已陸續證明多是無中生有或以偏概全。不僅專責選舉安全的國安部屬下網安局(CISA)12日聲明稱，本屆大選是「美國歷史上最安全」的一次選舉，無證據表明選票存在刪除或丟失的情形，而且在賓州為川普陣營打官司的一家律師事務所，也不願再為川普陣營辯護。

川普質疑存在選舉舞弊的州，既有民主黨主政的州，也有共和黨 主政的州。這些州的選務部門先後表示，不排除個別與選票有關的錯誤存在，這種情形在歷屆選舉中都有，但絕不存在川普陣營指控的「系統性舞弊」情形。川普陣營雖然在各州提出不少與選舉有關的訴訟，但迄今都拿不出讓人信服的確鑿證據，尤其一些獲得川普總統引用，為保守派媒體和自媒體大肆宣傳的案例，也被證明是烏龍。

隨著上周川普陣營在多個選舉訴訟案中失利，亞利桑納州、喬治亞州計票和重新計票已經或即將結束。白登和川普獲得的選舉人票分別為306票對232票，這一結果翻盤的可能性很小。川普陣營律師團隊13日承認，在亞利桑納州訴訟中，有爭議的100餘張選票不涉及舞弊問題，也不會產生改變選舉結果，已宣布撤回在該州的訴訟。同日代表川普競選團隊在賓州提出選舉訴訟的波特萊特律師事務所，也向聯邦法院聲請解除委任關係。

現在共和黨的當務之急，是在關鍵州喬治亞州由紅翻藍後，在接下來的兩席參議員的複選中有所斬獲，穩住共和黨在參院的席位優勢和掌控權，使後川普時代共和黨還有制衡民主黨的籌碼。

按照目前參院共和黨與民主黨席位之比為50：48的形勢，喬治亞州兩席若民主黨全拿，則共和黨失去掌控權。因為民主黨加上兼任參院議長的副總統賀錦麗一票，就有51票；若喬州兩席平分，共和黨雖有51票，看似多於民主黨，但由於多位共和黨參議員立場游離，態度視議題而定，共和黨的領先優勢仍不堅實；只有兩席全拿，對共和黨才是最穩當結果，真正保住共和黨掌控參院。

共和黨在喬治亞州參院複選的鑰匙，掌握在川普手中。他儘管在總統選舉中未能保住喬州，全國總得票數也比白登少約500萬票，但他仍可利用影響力，幫助兩位共和黨籍參議員候選人獲得鈔票(金援)和拓展選票。兩位候選人一再表示，希望川普親往喬治亞州為他們站台，而且以川普在總統大選投票日前一周驚人的爆發力，他絕對辦得到。

然而讓他們困惑的是，川普迄今並未對喬州聯邦參議員複選置喙，也未要求共和黨對這一選戰作具體部署，川普幕僚對未來他是否會前往喬州站台助選，也不置可否。

顯而易見，川普目前最關心的是他自己的前途，無暇顧及共和黨當前的處境。儘管他的盟友透露，他正在考慮2024年再度出馬競選總統，而且可能在白登獲確認當選總統的當天就宣布，但考慮到年齡、身體和接下來要面對的一大堆法律訴訟等因素，四年後他未必還有參選的主客觀條件。在沒有實錘證據的情形下，他還堅稱他是因舞弊而輸掉選舉，其實是想以此凝聚他的人氣，增加對共和黨甚至美國政壇的影響力。

今後相當長一段時間，共和黨人要想參選眾、參議員甚至總統，都得仰仗川普的背書，利用他的資源。而且有共和黨全黨的綑綁，未來川普即使面臨各種訴訟案，也能獲得共和黨奧援，把法律案件操弄成政治案件，才不致獨力面對，滿盤皆輸。

然而這樣的個人算計，卻可能給美國社會帶來混亂，因為一些不明真相的支持者，尤其那些武裝民兵組織、「驕傲男孩」等極右團體，可能藉「選舉不公」鬧事。更嚴重的是，國內外一些人也會把美國的民主制度、選舉制度與第三世界畫上等號，影響對民主的信心，受害的是美國。