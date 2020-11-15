魏碧洲／2022與2024選舉的各種變數

喬治亞州與亞利桑納州相繼完成開票，確定白登選舉人票已超過270票，川普 總統已不是要不要承認敗選，而是如何承認的尷尬，更要規畫未來出路。兩黨政治人物已將眼光放在2022年國會改選與2024年總統大選。

這次國會眾院改選，民主黨 是大輸家，「藍潮」非但沒出現，反而遭共和黨 「紅潮」逆襲。選前民主黨眾院有232席，共和黨197席；選後民主黨席位未增反減，在已失去至少七席下，最後民主黨可能只有218席，共和黨有217席，只有一席之差。2018年國會改選，民主黨一舉增加40席，擊敗共和黨成多數黨，但這次民主黨丟掉14席，是因共和黨有川普相助。民主黨險勝白宮之際，眾院爭奪戰失利，令政界大吃一驚，眾院435席，219席才過半數，這種微弱多數的執政黨推動立法相當困難。

目前兩個重點，一，白登能否在國會推動法案，造福民生，或一事無成；二，2022年共和黨捲土重來可能性極高。民主黨在眾院已掀起檢討問責內爭，負責改選的黨團主席巴斯杜斯(Cheri Bustos)辭職不連任。驚險連任的維州眾議員史潘柏格(Abigail Spanberger)先發難，直指「刪除警察預算」「全民健保」等激進政見嚇跑選民，導致全面失利。

她的說法引來被川普標為「激進四人幫」的成員反擊；底特律市非裔選區的特萊布(Rashida Tlaib)反駁說，選民心聲理當被重視，不必沉默。紐約市更激進的眾議員歐凱秀連任成功。她反駁說刪除警察預算等政見不是民主黨的政見，是共和黨亂貼標籤；爭論在民主黨推特等平台火爆難熄。民主黨南方大老、南卡州聯邦眾議員克萊本(James Clyburn)出面打圓場稱，「大家都是美國人，不要在乎被貼標籤。」

黨內爭論問責不會停止，激進派必須推動激進的社會主義立法，難得到溫和派支持，反之亦然。明年起民主黨要在眾院推出重大法案，黨內協商困難重重，不會有共和黨倒戈支持。白登就任前，眾院是否通過新紓困法案，可看出新國會動向。

放眼2022期中選舉，共和黨可能奪回眾院多數219席以上，變成民主黨夢魘。民調專家史克利(Geoffrey Skelley)為民調538網站撰文指出，一般入主白宮的黨通常會在期中選舉失利，在野黨平均可奪回27席。共和黨2020選後超過200席，挑戰20席不是太難。如果眾院2022年重回共和黨手中，加上參院2022年改選幅度不大，屆時兩院都由共和黨掌握，白登面對挑戰越來越大。

談2024或許過早，但兩黨都有人在布局。最大變數是川普動向。白登幕僚2019年12月表示他只會做一任，四年後就82歲了。選後歐巴馬輔佐策士艾哲洛(David Axelrod)就明說，副總統當選人賀錦麗是四年後當仁不讓的總統領跑者。但他指出，賀錦麗是左派代言人，他一定會讓大家聽到不同聲音。當然，白登至今未證實只做一任，但年齡因素考慮進去，其他曾參加今年民主黨總統初選的人都不會放棄一搏。

共和黨方面，副總統潘斯原計畫與川普做完第二任，他忠心耿耿，未曾逾越，是未來總統候選的不二人選，但他謹慎與川普保持距離。川普推動大選舞弊重新驗票，潘斯謹慎發言支持。潘斯獲川普支持者認同，1月至今他全國替川普跑了107場競選造勢，宣揚川普政績。

潘斯若四年後參選，既有輔佐之功，也要扛下川普包袱。另一位重量級人選是國務卿龐培歐。他獲得川普高度信任授權，對中共的狠話都由中共稱為「人類公敵」的龐培歐出面說。大選後川普遲不退讓，龐培歐說「川普政府將平順轉移到第二任」，被解讀是向川普支持者宣示對川普忠心，冀望日後接收川普支持者。

共和黨2024由誰出馬逐大位，最大變數是川普。傳言指出白登確定官方當選之日，川普要宣布2024再選，重新奪回白宮。手上有8000萬推特粉絲的川普推文可毫不留情批白登和兩黨，更可號召川營人馬支持他中意的候選人，指揮2022期中選舉。當下兩黨都在等未來70天政府順利交接，等川普宣布他的下一步，好部署未來兩到四年的籌款。