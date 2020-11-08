邱鴻安／川白之爭 揭「兩個美國」的現實

總統大選僵持多日後，白登最後勝出，贏得總統大位，但他和川普 得票數十分接近。截至6日白登得7400萬票(50.5%)，川普得6990餘萬票(47.7%)，雙方在已計的1.5億張選票中，僅相差410萬票。雙方得票相近，加上意識形態對立，因此一場選舉充分暴露美國 的現實：其實美國不只一個，而有兩個。「兩個美國」的現實，不但使選後的美國難以管理，而且勢必長期影響美國政治發展。

選舉夜開票之初，川普在多個關鍵州領先，到拿下佛州後，雖然多個關鍵州仍在計票，但他已迫不及待，自行宣布勝利。當時的氣氛特異，特別是那些相信「藍潮」會出現、白登會輕易勝出的人，對竟然有6800萬人(3日深夜的票數)把票投給川普，實在難以置信；這些相信選前民調、以為川普會大敗的人，此時才驚然發現，原來還有另外一個美國，有6800萬人支持川普。

過去四年，所有民調都顯示，川普的支持度一直維持在40%左右，但這次川普得票達48%，換言之，從40%到48%，增加了8%；這8%選民充分反映，川普選前最後數天的動員能力，他反覆在數個關鍵州催票，這數州果然成為決定勝負的關鍵。選後有新聞分析顯示，川普的支持者平時不表態，到選舉日才出來投票，這可能是川普平時支持度只維持在40%的主要原因。川普得票率上升至48%，至此才真正將「第二個美國」勾畫出來。

「第二個美國」有什麼特別的性質？今年全美有2.39億人符合資格的選民，其中72%是白人(少數族裔選民占27%)；在白人中，有一項對投票傾向有重要意義的分類，即：上過大學的白人(占31%)和沒上過大學的白人(占41%)，因此不難發現，川普約40%支持度基本上來自沒有上過大學的白人，亦即是他的核心基本盤。

沒上過大學的人基本上就是工人階級，這個階層有一個重要特點。過去20年，經濟向全球化的方向發展，美國製造業工廠外移到墨西哥和中國，美國工人就算不失業，也失去原來可買房和供子女上大學的高薪工廠工作，因此滿肚苦水，心懷憤怒，對移民不滿，種下白人至上的觀念。這些憤怒的白人一經川普的民粹主義煽動，就一發不可收拾，並將川普視為救星。

過去20年，美國社會和職場還有一種知識化趨向；科技和資訊革命左右了人們的生活和工作，工作日趨「知識化」，愈來愈要求科技知識，這正是工人階級難以適應的。這次投票顯示，南部和中西部各州多數支持川普，而東西兩岸沿海富裕地區(紐約和加州)，則支持民主黨 的白登，剛好形成對立；南部和中西部反對加州和紐約的精英化和科技化不言而喻。

2016年川普出現前，「第二個美國」幾乎是隱形的，民主黨與共和黨都沒有接觸到。以共和黨來說，雖然要靠南部和中西部的紅州選民支持，但在政策上卻主張小政府，不加稅，以及減福利，因此與「第二個美國」也很疏離。至於民主黨雖主張加稅和增加福利，但焦點卻放在大城市「內城區」的貧窮人口，對廣大南部和中西部，根本沒有接觸。直至川普出現，針對工人階級發動攻勢，「第二個美國」也因此而突顯出來。

「兩個美國」之間的差異，造成雙方對立，包括：南部+中西部與東西兩岸的對立、貧富對立、對知識化科技化的態度對立等。這次選舉使對立變得尖銳，也因此使選後的美國難以管理。長期來說，無論誰執政，都必須做好工人技能培訓，協助轉業；如果做不到這點，「第二個美國」將成為不定時炸彈，隨時可被煽動，在美國掀起政治波瀾。

選後最緊急的工作，應是達成紓困方案；美國疫情正在惡化，4、5兩日的單日確診人數都破10萬，但國會參眾兩院分裂，選後參院多半由共和黨續控制，眾院則由民主黨控制，「國會分裂」的政治現實，勢必使紓困談判陷入困難，因為兩黨對「州和地方」的紓困方法，存在根本性分歧，共和黨反對為加州和紐約州提供大筆紓困金，如果民主黨不讓步，雙方的分歧將難以克服。