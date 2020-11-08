石爾／民主黨一副好牌 如何打爛的？

美國大選已過，民主黨 內一片檢討之聲。選前民主黨人大多樂觀認為，不僅能以壓倒優勢奪回白宮，而且能翻轉聯邦參院，眾院也擴大席位優勢更不在話下，這樣民主黨將實現完全執政，甚至提出擴大最高法院大法官人數等稀奇古怪想法。結果總統選舉雖贏，卻贏得很不痛快、乾脆，參院翻轉迄未成功，眾院甚至還掉了六個席位。一副好牌如此被打爛，讓人瞠目結舌。

民主黨選舉結果讓人跌破眼鏡，表面看是被各種民調 蒙蔽，以致盲目樂觀。早在總統初選時期，各種民調就顯示，民主黨任何一位參加總統初選的候選人出線，都可戰勝爭取連任的川普 總統。直到選前，各種民調還顯示白登全國支持率超出川普幅度在兩位數，包括佛州等各搖擺州，白登平均也有約6%的領先幅度。

但佛州的票開出來竟然大熱倒灶，讓民主黨倒吸一口冷氣。接下來搖擺州開票也讓民主黨人有洗三溫暖的感覺。儘管在賓州、喬治亞州、威斯康辛州等幾個搖擺州最後都領先，但領先幅度都不大，與民調顯示的支持率更有落差。一場原本期待以壓倒性優勢勝選的選舉，變成讓人心驚肉肉跳的拖棚歹戲。

民調不準固然值得檢討，但那是民調行業的事，民主黨若把原因推給民調，不檢討自身的問題，將非常危險和不負責任，不僅影響未來四年執政績效，也可能在四年後被選民教訓。

首先，民主黨的「躺選」方式讓人無法接受。此次大選，民主黨自恃僅憑川普讓人生厭的惡言惡行，就可以激起民憤，足以讓他連任失敗。因此民主黨把這次大選定位對川普四年施政的公投，總統候選人白登想方設法避開輿論中心，不僅疫情嚴重期間「躲」在地下室，很少接受電視專訪，疫情好轉以後也避免辦大型造勢活動。

這樣消極的競選方式，與川普一天連跑五州、辦六場競選活動，川普支持者挨家挨戶登門拜票所展現的頑強鬥志和旺盛的熱情，形成鮮明對比。競選主將若慵懶，又缺乏感召人的魅力，僅僅依靠選民對競選對手的憎惡與仇恨，如何喚起支持者激情？

據Morning Consult在投票站的出口民調，白登支持者中，44%說他們是因討厭川普才投白登，而川普支持者中，因為討厭白登才投川普的只有22%。可見川普支持者對他是從心底支持，白登的支持者對他的支持多是被迫支持，是為了一個要讓川普下台的共同目標才支持他。

其次，此次選舉，民主黨未提出讓人印象深刻的政策論述，和對國家未來願景的展望。甚至對川普的批判也只停留在疫情失控的煽情上，對川普給美國帶來其它更大傷害甚至動搖國本的做法並未深刻檢討，非常可惜。

例如善於治理經濟似乎是選民對川普的招牌印象，都說川普任上經濟好，民主黨似乎默認了，因為失業減少，股市上漲。川普就業率增加，是延續歐巴馬連續兩年的增長勢頭；而靠減稅，靠大印鈔票刺激經濟，後果怎樣？後果是這幾年美國赤字每年逾兆元，債留子孫，這是極不負責任的做法；股市在新冠疫情惡化導致經濟大衰退、失業創歷史紀錄下還不斷飆漲，是十分矛盾的現象。究其原因，正在川普一直強施壓聯準會保持低利率，甚至負利率，但這樣做必帶來後果，這樣能算會治理經濟嗎？可惜民主黨人並未闡明。

其三，民主黨極左派壞大事，對打砸搶暴力事件容忍，對包括平權法案、男女同廁、寬縱輕罪，甚至反警察等一系列極端「政治正確」的政策，讓普通選民深以為憂，也讓共和黨有見縫插針機會。此次民主黨國會眾院席位減少，參院也未能翻盤，而白登在紐約等一些傳統藍州支持度都未如預期，就是一大警訊。

其四，民主黨迷信身分政治，簡單認為凡是少數族裔都有相同的利益，因此以同樣的政策對待，看不到各族裔間其實利益不同，甚至相互矛盾。例如在平權法案讓亞裔利益受損，亞裔十分反對；川普在美墨邊境打擊非法移民，不少亞裔也非常支持；打擊少數族裔社區濫用福利現象，都是合理政策，民主黨執政後，應該繼續執行。