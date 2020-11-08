魏碧洲／川普連任失利 他真的敗了嗎 ?

大選投票三天後，一般認為民主黨 白登當選，若是如此，應給予恭賀。但白登是慘勝，不是主流媒體與民調鼓吹的壓倒性大勝，不管大贏小贏，贏就是贏。川普 連任失利，成為一任總統俱樂部成員。但川普或川普主義非但沒有輸，而且大贏。展望未來四年，國會與社會爭亂不止，美國內外國政將停滯，川普將是不可忽視，甚至重新再來的猛烈力量。

首先，即使把不幸病死23萬人的罪過都歸到川普抗疫政策，但川普得票數約47%，比白登得票率51%差距有限。以選前主流媒體一面倒批評與袒護民主黨和白登的程度，加上選前主流民調猛唱衰川普，開票結果說明選民非但沒有拋棄川普，還認可川普政績。白登支持者不是贊同白登，而是討厭川普行事作風，如果不是新冠疫情，川普將是壓倒性勝利連任。

川普對疫情態度與處理變成授人以柄的罩門。病死23萬人，仍有近半數選民支持川普，可知很多人支持川普堅持經濟不能停的政策。民主黨成功擴大選民對親自投票的染疫恐懼，打出全面郵寄投票籲求，多數州接受郵寄選票與提早投票，共達1億人採取這種形式投票，徹底改變傳統投票行為，造成各州計票系統負荷，增加舞弊空間。以各州公職人員黨派忠實度，偏袒自己黨的候選人早不是新聞，川普陣營提出各種質疑完全有可能。

川普質疑計票是策略。正如民主黨指控2016川普勝選是得到俄國之助而缺乏正當合法，可推翻彈劾一樣。川普指控白登舞弊，安下日後挑戰白登政府合法性的基礎。多位專家指出，要提出某州有系統性作票證據極困難，多數會不了了之，更難在最高法院成案。川普即使花大錢也要指控大選舞弊以達到政治目的，安撫基本盤選民。

再說川普對共和黨 的貢獻。2008年歐巴馬大勝共和黨馬侃，民主黨在參眾兩院成多數，一黨執政，共和黨潰不成軍，進入黑暗期。川普敗選並非共和黨最黯淡時期，很快共和黨就奪回參院多數。這次大選，民主黨本想借川普負面之力擴大眾院席位，沒想到眾院反而丟掉五席，眾院黨內大譁，提早引爆溫和派與激進路線之爭。共和黨眾議員不怕打著川普招牌競選，反而獲勝，足見川普不是國會選舉毒藥。眾院民主黨要議長波洛西引咎辭職，且看明年1月新國會開議，波洛西如何壓抑黨內反叛勢力。

參院方面，選前共和黨53席對民主黨47席，共和黨有12席爭取連任。選前主流電視名嘴分析與民調指標，都指共和黨參議員選情受川普拖累，結果選後截至周六民主黨僅多贏一席，48席，共和黨贏輸各一席，也是48席。阿拉斯拉、北卡各一席還在開票；喬治亞州兩席因比數太近明年1月複選，就算兩黨各取一席，參院還是共和黨51席，民主黨49席，共和黨保住參院多數，證明共和黨與川普路線仍受選民歡迎。

民主黨高估選民支持，低估選民對川普的支持。川普提名送三位保守派大法官進最高法院，改變美國未來30年社會走向，是川普畫時代的創舉。未來四年，白登政府麻煩很大。川普以在野之身，可攻可守，面對紐約民主黨稅務官司追殺，川普會證明他仍是共和黨掌門人， 而不是參院領袖麥康諾。因為他手握共和黨民意，不離不棄的中西部基層民意，正是喜萊莉‧柯林頓瞧不起的「一群可悲白人」(Basket of Deplorables)，沒有共和黨人能帶動這群龐大民意。

白登未來是心驚膽戰的四年。參院在共和黨手中，任何激進的法案必定難過關，加上眾院共和黨勢力大增，民主黨畏懼激進路線嚇跑2022年中間選民，不敢輕舉妄動。如此一來，激進派四人幫誓不干休，白登如何應付黨內路線與派系鬥爭，精彩可期。

這四年來政爭不休，喧鬧不停。民主黨白登絕對一事難成，盼他體力可撐，否則副手賀錦麗接手，更會天下大亂，民怨載道。川普與共和黨2022與2024重新再戰，奪回白宮。目前就看白登明年1月上任是否履行防疫承諾，下令全國強制戴口罩，封鎖全國經濟六周？屆時白登若食言，又當如何?