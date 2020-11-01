魏碧洲／美國大選的最大輸家是媒體

投票前夕，主流媒體與社群平台一面倒掩護與支持民主黨白登 ，繼續醜化川普 ，眾志成城同心協力，確保川普只是一任總統。按最後兩天主流民調，川普必敗無疑。但無論大選贏家是川普或白登，未來歷史會確定唯一輸家是主流媒體。

2016大選前，紐約時報收到一疊川普報稅資料，如獲至寶，梳理後刊出獨家內容，指川普報稅處處造假，涉及不法。各大網站與推特、臉書等社群平台紛紛轉發，至今紐約曼哈頓檢方緊咬不放，就等川普下台。但如果適用杭特的標準就不應報導，因為「稅務資料可能是駭客所為或偷來的」，「或俄國拋給媒體的假訊息」，試圖干涉美國 大選。

當紐約郵報10月14日刊出敗家子杭特電郵，點出不學無術的杭特藉老父副總統官位在烏克蘭充當商業掮客，引介烏克蘭能源公司高管，坐上公司理事會收取重金時，非但主流媒體視而不見，社群平台更率先刪除郵報報導連結。白登被問及此事時公開否認，指責川普團隊轉移民調落後，使出抺黑手段，轉移即將敗選的焦點。

隨後前杭特商業合夥人出面指證曾兩度與白登見面，商談國際投資事宜，並接受聯調局立案供詞。此事白登與競選團隊斥為無中生有，但未否認電郵與內容。至此主流媒體與社群平台一致默契，不讓此一指控在最後關頭發酵產生作用。主流媒體自廢武功，理由是「完全是俄羅斯干涉大選，散播不實訊息」，因此不值得報導。

但國家情報總監出面指電郵內容不是俄羅斯散播，仍未受媒體重視。重點在未來國家領袖是否受外國要脅，危及國家安全。對保守派紐約郵報與福斯新聞的一面之詞，主流媒體絕不應嗤之以鼻，而是應投注人力查證指控白登父子的聳人內容，一方面可還白登父子清白，更重要的是給選民真相。

最後兩名英美大牌記者忍不住，跳出來痛斥美國媒體同業。一是每日郵報美國版編委摩根(Piers Morgan)，他在英國小有名氣，遊走大西洋兩岸。他原本挺川普，後來看不慣川普言行改變立場，天天修理川普，讓川普不時推文回罵。但杭特事件爆發，他撰文力批美國同業喪失立場，竟連查證都不做，也不詰問白登解釋。

另一位是出生紐約市的前英國衛報資記者格林伍德(Glenn Greenwald)，他得到史諾登提供的密件，2013年揭發美英兩國在全世界監聽的「稜鏡門」事件，翌年獲普立茲新聞獎。離開鏡報後，格林伍德與人合辦專門踢爆公益權利內幕的網站Intercept。他看不慣同業對杭特電郵之事置之不理，撰寫6000字長文歷數主流媒體一手遮天，協助白登。但Intercept主編拒刊長文，理由是「內容不僅批評美國主流媒體偏頗，還影射白登涉及不法」，要求格林伍德刪修後才能刊出。格林伍德憤而辭去自己創站的網站，在個人網站發表長文。

他指醜聞是否在白登父子還是疑問，但最大醜聞是美國媒體完全喪失責任與立場，「不但沒有率先進行獨立查證，反而爭先恐後炮製不可報導的理由。」他說「殘酷現寶是美國媒體四年來集體策劃，絞盡腦汁，處心積慮，找各種理由不報導任何讓川普受益，有助連任的新聞」，「真相是在紐約、華府、西岸大城的全國媒體，不僅一面倒偏袒白登，更不擇手段要推翻川普。」

格林伍德點名美國新聞界天后級記者，CNN老牌國際新聞記者安曼波(Christiane Amanpour)與CBS「60分鐘」金牌主訪者史朵(Leslie Stall)竟忽視此事，反嗆「我們新聞界不會替(共和黨)做這種查證」。所有主流媒體都放棄為選民查證真相的天職。

史朵上周專訪兩黨總統候選人，訪問川普時碰一鼻子灰。川普氣憤說：「如果我沒有推特，就沒有辦法讓大家聽到我的話，我也到不了今天。」 說完拂袖而去，拒絕繼續受訪。推特在紐約郵報10月14日刊出杭特電郵內容後，立即被封鎖推特帳號，17天後在30日解除封鎖。期間好奇來看郵報網站的讀者增加19萬人，兩周內流量激增10.6%。但30日華爾街股市標普500只跌1.2%，推特股價卻暴跌21%。