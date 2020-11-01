邱鴻安／川普還有最後一張牌 最高法院

紐約時報30日報導，川普 總統原定11月3日在華府川普飯店舉行慶功晚會已經取消。為什麼取消慶功？川普可能認為他會贏，所以計畫慶功，但現在他可能認為會輸，所以取消慶功。但川普現在取消慶功，並不表示他接受敗選。他取消慶功，可能另有深意，只表示他可能採取行動，挑戰對他不利的選舉結果。

截至30日，川普仍不能挽回落後的劣勢，2016年選前三周他的民調已經回升。但今年不同，不但未見回升，落後幅度反而擴大。538網站的預測模型30日顯示，川普敗選機率高達89%，估計選舉人票有190.7張，落後於白登的347.3張，因此538網站預測川普大敗。

另外RCP網站的全美民調平均也顯示，川普30日仍落後7.8個百分點，比一周前未見回升，反而擴大落後；在多個戰場州，川普在賓州、威州和密西根明顯落後，在佛州和北卡仍落後1.2個百分點，只在俄州、愛阿華和亞利桑納與白登旗鼓相當；就算川普攻下俄州、愛阿華、亞利桑納，北卡和佛州五州，仍不夠270票，因為賓州、威州和密州守不住。

經過2016年川普逆轉勝，很多人不相信民調。但至今為止，要了解選舉形勢，仍不能不靠民調，四年前失準，並不表示今年會失準，而且多數女性、非裔和年輕選民對川普不滿。更重要的，川普2016年依靠的白人選民，今年出現分歧，「上過大學的白人」多數放棄川普，只有「沒上過大學的白人」仍支持他。

川普11月3日不慶功，可能有深意，因為他還有一張牌可打，即透過法院，挑戰對他不利的選舉結果，當訴訟最後上訴至聯邦最高法院時，他就大有機會反敗為勝，重演2000年小布希轉敗為勝的歷史。

川普7月19日接受福斯新聞專訪，被問到會不會接受選舉結果時，他說他可能不接受(may not accept)，因為郵寄投票 操縱選舉(mail-in voting is going to rig the election)。過去數月，川普和共和黨一直質疑郵寄選票，如果川普以這個理由拒絕承認選舉結果，一點也不奇怪。

最新形勢顯示，聯邦最高法院可能已舖下對川普有利的法律基礎。26日，聯邦最高法院以5票對3票裁定，威斯康辛州的郵寄選票須在11月3日晚上8時前收到，才能計算，之後收到的不能計算。這是一個震撼彈，可能影響選舉的最後結果，有利川普取得連任。

威州的下級法院原已裁定，可讓郵寄選票延後六天寄到也可計算，但威州共和黨人要求聯邦最高法院介入，結果在五名保守派大法官 聯手下，推翻了下級法院的裁定。威州是今年的戰場州，而且最近三周疫情暴升，如果讓選民使用郵寄選票，就不用他們冒感染的危險，到票站投票。

聯邦最高法院在26日之前，已就威州延長六天收信進行過一次投票，結果是四票對四票，當時首席大法官羅伯茲和三名自由派的大法官一起聯手，保住了延長六天的決定。但在26日投票中，原屬保守派的羅伯茲改變立場，與另外四名保守派大法官一起投票，推翻了延長六天的決定。

這樣的投票結果顯示，川普急於26日在白宮為巴瑞特宣誓就任大法官的重要性，因為巴瑞特宣誓後立即可投入工作，可在11月3日之後的選舉訴訟投票，因此就算羅伯茲立場不穩，巴瑞特和另外四名保守派大法官就可確保，作出對川普有利的裁決。

除了威州，多個戰場州(賓州、北卡、內華達、德州和密西根)都有類似的選舉訴訟、這些州的訴訟都可能上訴至聯邦最高法院。基本上，共和黨人提出的訴訟都表示，不接受郵寄選票，與川普的立場相同，但川普從未拿出證據，證明郵寄選票違法。另一方面，民主黨認為，只要選民在11月3日當天或之前寄出選票，就應該計算，因為這才能確保每個人的投票權。

如果川普真的拒絕承認選舉結果，聯邦最高法院就是他爭取連任的最後一張牌；訴訟可能纏鬥數月，他可能戀棧白宮，一直不肯離開，直至明年1月20日新總統就職，他可能仍留在白宮，不肯離開。