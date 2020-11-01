石爾／挺川普者相信川普能贏 理由何在

再過兩天就是總統大選投票日。與多數民調 指向白登 在全國支持度和關鍵搖擺州的支持率都領先，但川普 總統的支持者仍相信，川普能贏，而且會大贏。好在川普、白登究竟誰勝出，兩天以後就會見分曉。

英國廣播公司日前在分析美國大選形勢時，認為川普在白登民調持續領先的形勢下仍可能連任的五大可能性：

一，如同2016年大選最後關頭聯調局局長柯米宣布重啟有關喜萊莉．柯林頓「電郵門」的調查一樣，也出現「10月驚奇」。川普陣營在最後一次總統大選前，的確透過八卦小報「紐約郵報」拋出了看似有殺傷力的炸彈，指一台神秘筆記本電腦上的電郵，可將白登兒子杭特致力遊說烏克蘭天然氣公司聯繫起來，的確也製造了驚奇。川普陣營希望這一信息可撼動選舉形勢，並大肆炒作，但報導由於不僅出處令人生疑，也欠缺特異性，並未起到預期效果。

二，民調出錯的事故重演。四年來川普陣營推動在搖擺州註冊了數以百萬計的新選民，在賓州、佛州甚至是民主黨新註冊選民的兩倍，這些選民的資料不在民調機構掌握中，可能影響民調的準確性。另一方面，共和黨人有意挑戰郵遞投票，若選民錯誤填寫表格，未跟隨適當程序，又或者郵遞存在延誤和阻礙，這可能令一些合法選票被取消。

三，扭轉局勢的辯論。目前兩場辯論都已結束，首場辯論川普強勢打斷對手的風格，並未討好郊區女性，白登反而承受住川普的打擊，平息了一些選民對他年紀過大的憂慮。後一場辯論川普有所收斂，火力大減，白登侃侃而談，兩人基本打成平手。因此靠辯論扭轉形勢的希望已經破滅。

四，搖擺州定勝局。儘管民調顯示白登在搖擺州有優勢，但都在誤差範圍內。川普像上次一樣雖輸普選票，但靠選舉人票制度獲勝，並非沒有可能。

五，白登失手。白登在此次競選中非常堅守固有規矩，演講造勢活動遠不如川普多。一方面是因為受到疫情所限，另一方面也是因為他過去常失言，要避免禍從口出，多說多錯。選戰到最後，這一因素也已基本排除。白登也未因為年紀大而在選舉中身體出狀況，未給川普有大做文章的機會，一切看似按劇本在走。

不過在川普支持者看來，川普仍很有可能爆冷連任。他們認為，選前民調至少存在三大問題。首先是民調的語氣。同一個問題，不同的問法，會給人不同的心理暗示，因而會有不同的答案。保守智庫Cato Institute指出，當前的政治氣氛對川普不利，使得一些人不願公開承認支持川普／潘斯的組合，有人乾脆拒絕受訪。

其次是受訪者的樣本。誰願意受訪取決於多種因素，包括電話或手機訪問、所處地區、樣本規模及人口結構，而且受訪者並不一定就是投票者。川普的一些支持者對民調和媒體持負面印象，也影響他們受訪的意願。Rasmussen民調就發現，有17%的強烈認同川普工作表現的選民表示，他們不太願意讓別人知道他們在此次大選中挺誰。與此相對照的是，8%強烈不滿意川普工作表現的受訪者，也不願讓別人知道他們在此次大選中挺誰。

在2016年因成功預測川普當選的Trafalgar民調專家指出，許多在搖擺州所作民調的樣本規模太小，往往會失真，並不具有參考價值。

再次，當前的新聞周期也會影響民調結果的準確性。某些時間的某些新聞，會對當時所作民調有顯著的影響，在搖擺州更是如此。如果美國經濟復甦的消息深入人心，對川普的選情就有利。蓋洛普最近的民調指56%的受訪者認為，他們的生活比四年前要好，這在美國正處於新冠疫情期間、勞動力市場尚未恢復的當下，對川普來說無疑是好消息。

儘管如此，一個不容忽視的現實是，川普在大選投票前兩周，施政滿意度仍只有42%，不滿意度高達54%，而且過去四年總統任期的平均滿意度都低於平均線，這樣的總統要贏得連任，的確不是一件容易的事。