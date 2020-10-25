決定美中國運和世局的兩大盛會

未來兩星期有兩大事件。先是中共 召開19大五中全會，接著是美國 大選投票。兩大結果決定未來四年美中兩國與彼此政治經濟發展，影響世界政經走向，從而將人類歷史帶往令人喜憂難測的方向。

五中全會是中共黨內事務，但因中共黨國不分體制，毫無代表性的共黨號稱要永遠執政，黨的大會各界注目。據議程，10月26日到29日是中央政治局向中央委員會提出「第14個五年規畫和2035年遠景目標方建議」。「十四五」是中共對新冠疫情後的經濟發展規劃，可說是中共強化疫後執政合法基礎。因為經濟發展遇挫，失業劇增，威脅中共執政穩定，確保疫後經濟發展至關重要。中共將提出經濟「雙循環」，因應中美衝突和全球不確定。

不久前中共中央政治局強調，「深刻認識中國社會主要矛盾變化帶來的新特徵新要求，深刻認識錯綜複雜國際環境帶來的新矛盾新挑戰」。說明中共有「主要矛盾」帶來「新特徵新要求」，「國際環境」帶來「新矛盾新挑戰」，要建構「國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。很多「新」字說明中共面對內外極不確定年代，須提出自救辦法。

五中全會另一要務是審議「中共中央委員會工作條例」。新條例將載入「維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導」。意謂把「習近平」列入工作條例，顯示他高於所有人，不受工作條例約束，同時五中全會將不依慣例浮現接班梯隊，有人認為這是為明年修改黨章恢復黨主席制鋪路，指明習會延任到2035年。

這一切說明，未來五年習近平將繼續強化一黨鐵腕治國，全力對抗美國。習日前在「抗美援朝70周年」紀念大會暗批美國說，「任何搞霸權，霸道、霸凌的行徑都是根本行不通的，且最終必然是死路一條」，還引用1953年毛澤東的話「中國人民已經組織起來了，是惹不得的，如果惹翻了是不好辦的！」恰充分顯示中共停留在冷戰思維。

再看美國。中共五全結束後，美國人民將用選票決定未來四年走向，這次大選結果影響未來四年，更將決定美國國運，與是否能引領21世紀自由民主陣營，對抗中共專制獨裁。

川普 是共和黨代表，對美國之愛毫無保留，他為了美國從不退讓，從不道歉。在半數美國人懷疑國家歷史與過去之際，川普對美國文化與歷史有無比信心與樂觀。批評者稱川普撕裂社會，恰恰相反，歐巴馬白登八年讓分裂的社會撕裂更深，川普正是反映這個撕裂，要回歸到保守傳統，以基督文明為主流價值的「神的國度」，川普應運要來帶領分裂的一半，以對抗打著多元文化價值觀，實行社會主義，推翻美國立國精神與原則的黑色革命。這是美國靈魂蛻化的對決。

華人移民來美，不是為同性結婚而來，不是為強加多元文化而來，不是為上廁所男女之爭而來，不是為了重稅與繁文縟法而來，不是為是否購槍保護自己而來。是認為美國是個一切靠自己努力，自力更生，自食其力的公平競爭環境，有相對穩定的法治保障華人聰明才智努力的成果，嘉惠後代。我們不反對用進步的探照燈來檢視修正美國歷史的黑暗角落，但反對用打砸搶的文革方式抗爭對立，帶來整個恐懼夏天，除了加深黑白仇恨，毫無破舊立新。期盼對話再對話來化解，但反看到白登與民主黨領導層袖手旁觀，狂撈政治資本。

瘋狂的總統大選與國會選舉到最後關頭，新冠疫情更讓選情複雜難測，政客都在抓緊利用選民的混淆，失去公正立場的主流媒體毫無羞恥一面倒護著白登之子烏克蘭、中國醜事，讓選民是非不明。有理由相信，白登勝選後的美國對內將陷入更分裂對立；對外美國將毫無立場，毫無脊樑骨，更無道德勇氣站起來，領導世界對抗貪腐的中共政權，利用數位科技專制獨裁，強大的中共將在2035年粉碎美國。

未來兩周是扭轉世局的關鍵時刻，中國人民對中共毫無發言權，逆來順受，但在美華人應該用手中一票選擇，這就是美國。