中共五中重要訊息 習任期至2032

據報導，中共26日起一連四天，將在北京舉行「五中全會」，會議主要是制訂未來五年(2021-2025)的經濟發展計畫。每五年一次編製一個「五年計畫」，是中共的傳統；對國家發展來說，制訂具有前瞻性的發展計畫，當然有必要，美國 總統每四年換一次，發展政策反而少了連貫。

今年編製的「五年計畫」，內容受兩大因素影響。其一，中國 目前的國際形勢惡劣，「丕優」本月初公布一項調查顯示，歐美和亞洲14個先進國的民眾，因新冠疫情和「戰狼外交」，對中國非常反感；川普政府更對中國全面壓制，在經濟上要與中國「脫鉤」，因此五年計畫不得不強調向內發展，推行「內循環」，希望國內經濟能自己循環起來，就算美國要與中國全面脫鉤，中國也不害怕。

其二，習近平 三年前在中共19大已提出，中國2035年的目標是「基本實現現代化」，2049年則是「成為現代化強國」。既然2035年已有目標，那麼未來五年的發展計畫，就必須連繫到2035年的目標。

那麼「五年計畫」有什麼主要內容？一，五年計畫主要是訂未來經濟發展方向，習近平所謂基本實現現代化，以及成為現代化強國，主要就是以經濟發展為核心；唯有經濟持續增長，才能達到包括經濟、政治、軍力和科技等的富強。

「內循環」是未來五年經濟發展的主要方向，既然國際環境惡化和不穩定，中國只能加強內部發展，要求國內經濟體系能「自足」和「自己循環起來」。當然，五中全會必提「雙循環」，但重點是內循環，用意是加強向內發展(內需)，用來配合向外展(出口)。

國內經濟要能循環起來，主要靠三個因素。一是中國市場，這個龐大市場，不但帶動國內所有領域發展，也是吸引國際投資和貿易的關鍵；這個市場愈擴大，對外吸引力就愈大。二是中國有4億中產消費者，這是確保國內消費和服務業發展的因素；除了已有中等收入的4億中產階級，中國還有另外10億人口，這些人也構成巨大消費力。三是科技創新，中國必須使「低值產業」升級為「高值產業」，經濟才能繼續成長，而科技創新則是產業升級的最重要手段。

二，「科技創新」是五年計畫的重點。一個國家在工業發展過程必須突破低值產業，升級至高值產業，因為產業升級後，人民收入才能擺脫「中等收入」，進至高等收入；人民收入增加，才能將消費和經濟推至一個新水平。中國目前的人均GDP仍未突破中等收入，如要突破，必須推動科技創新。

關鍵性的新科技，例如5G、人工智能、自駕車和新能源等，都是必須發展的領域。半導體的突破更是眼前最迫切的需要；以華為為例，去年被川普政府列入制裁黑名單，今年又被「斷供」半導體，以致華為今年頭三季的收入985.7億美元，比去年同期雖增加9.9%，但是與去年頭三季的24.4%相比就大為減少。華為的例子顯示，尖端的半導體晶片是中國科技的最大軟肋，如果大陸科技要自己能循環起來，半導體應是未來數年最重要創新領域。

三，其實，中共和習近平最重要目標，應是經濟超越美國，成為全球最大經濟國；這個目標比基本實現現代和現代化強國，更具體和更具象徵意義。「牛津經濟」的庫伊斯(Louis Kuijs)預計，中國未來十年平均每年GDP增長4.5%；大陸經濟學家林毅夫估計，未來十年，中國平均每年增長5%。不少研究都估計，中國經濟規模可於2030年左右超過美國。

習近平制訂2035年的目標，透露出他的強烈意願，要由自己完成這個目標，因此他廢除國家主席任期制之後，極可能將自己的任期延至2032年，如果他2032年(79歲)仍大權在握，甚至可能任期至2037年。因此習的任期與他是否掌權有直接關係。八年來他全力進行黨建，強調黨的領導權，而黨則由黨中央領導，黨中央由黨核心領導，亦即由他一人領導。只要他繼續抓權，繼續維持核心的地位，他就有可能一直擔任最高領導人至2032年。