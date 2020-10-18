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要求與川普對話！男子吊掛川普酒店16樓外牆 以死相逼

巴農：川普若敗選 2024會再選一次

邱鴻安／民主黨將攻下參院 横掃府會?

邱鴻安

距投票日只剩兩周，川普是勝是敗仍是人們最關心的問題。最新的形勢是，「RCP」16日的平均民調顯示，川普仍落後白登8.9個百分點(42.3%/51.2%)；12日公布的NBC/WSJ民調仍顯示，川普落後11個百分點，眼前的關鍵是看川普能否在餘下兩周挽回劣勢。另外，在約10個關鍵州中，川普大多數落後，他能否及時逆襲，是未來兩周的焦點；如果他無法在幾個關鍵州後來居上，就可能敗選下台。

除了川、白總統之戰，兩黨的參院之爭也是這次選舉的重頭戲。參院花落誰家，對未來政局影響重大。如果川下白上，而參院仍由共和黨控制，則白登的新政必受參院阻撓，無法推行。如果川下白上，參院易手，加上民主黨繼續控制眾院，民主黨通吃參眾兩院，並横掃府會；如此一來，白登的新政就可通行無阻，將在選後掀起巨大變革(包括向富人徵稅、擴大健保、擴充投票權、全民學前教育、反氣候變遷等)。

四年前的大選，共和黨一舉攻下參眾兩院，加上川普入主白宮，當時共和黨也横掃府會，因此2017年通過1.5兆元的減稅案。但不旋踵，全美掀起反川「藍潮」，到2018年11月的期中選舉，共和黨先失眾院，現在反川普浪潮擴大，有利民主黨再拿下參院。川普若最後輸給白登6%以上，就可能帶動參院易手。

今年參院之爭，集中在14個席位的爭奪上；其中12席現任是共和黨人，挑戰者都是民主黨人；餘下兩席，現任者是民主黨人，挑戰者是共和黨人。雙方之爭要點在民主黨目前在參院只有47席，因此這次選舉只要再增4席，就可湊夠51席，成為多數。

還有一點：如果白登贏，作為副總統的賀錦麗在參院兩黨平手時也有一票，因此民主黨只要再增三席，就湊夠50票，賀錦麗必要時就可投出關鍵的一票。

以下是14個席位最新平均民調。RCP統計顯示，民主黨在六席中領先，包括亞利桑那，領先8%；在科羅拉多，領先7.2%；在北卡，領先5.5%；在密西根，領先5%；在愛阿華，領先4.8%；在緬因，領先3.7%。

14席中，共和黨領先其中七席：在阿拉巴馬，領先15%；在德州，領先7.6%；在蒙大拿，領先3.3%；在喬治亞，領先2.8%；在阿拉斯加，領先2.5%；在堪薩斯，領先1.2%；在南卡，領先0.5%。喬治亞州的兩個參議員席位今年都要改選，但其中一場是補選，很可能沒人得票過半，因此分不出勝負，有待另一次決選。

民主黨最有希望拿下亞利桑那和科羅拉多的兩席。在亞利桑那，民主黨的凱利(Mark Kelly)領先共和黨的麥沙利(Martha McSally)8%；在科羅拉多，民主黨的希肯魯伯(John Hickenlooper)領先共和黨的賈德納(Cory Gardner)7.2%。

至於北卡、密西根、愛阿華和緬因州的四席，民主黨分別領先5.5%至3.7%，取勝機會較大。其中緬因州的柯林斯(Susan Collins)是共和黨的中間偏右派，已四次連任，每次參院進行爭議性投票時，她都成為焦點，但她目前落後給民主黨的吉迪恩(Sara Gideon)。柯林斯的保衛戰備受矚目，她的勝負象徵共和黨的勝負。

不過，就算民主黨拿下亞利桑那和科羅拉多兩席，再在北卡、密西根、愛阿華和緬因的四席中拿下二至三席，可能仍無法達多數，阿拉巴馬的民主黨人瓊斯(Doug Jones)因性醜聞，導致選情落後給共和黨對手15%，而密西根的現任民主黨白人參議員彼德斯(Gary Peters)，也因為族裔關係緊張影響選情，與非裔共和黨挑戰者詹姆斯(John James)拉成均勢，可能無法連任。

如果民主黨連失密西根和阿拉巴馬兩個原有席位，要在總數上贏夠50席，就必須在共和黨領先的喬治亞、阿拉斯加、堪薩斯和南卡四席中，攻下一至兩席；共和黨候選人在這四席中只領先2.8%至0.5%，都在誤差範圍之內，因此勝負難料。

在四席中，南卡現任共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham) 只領先民主黨對手0.5%。葛理漢是川普的積極支持者；如果他連任失敗，將成為共和黨敗選的最大象徵。

民主黨 共和黨 參院

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