魏碧洲／主流媒體群起為白登掩護助攻

主要政黨與候選人話語權喪失，已為美式民主亮起紅燈。圖為參議員霍利12日在大法官提命聽證會時，將手放在報紙上。(美聯社)

大選投票前20天，我們突然知道白登 對中共一直不批不罵的原因。前香港民政局長何志平曾代表全球五百強的中國華信能源公司，聘請白登的么兒杭特為顧問，為期三年，年酬1000萬美元。這是2017年的事。中國華信董事長葉簡明也與杭特見面，雙方談成立控股公司，打通管道。

2017年11月何志平在紐約被捕，罪名是賄賂查德、烏干達、塞內加爾等國政要，為華信能源鞏固非洲油源。華信能源後台不詳，2018年初有解放軍關係的葉簡明消失，據稱是中共反貪對象而落馬。此前，北京一個企業家組成的團體透過與杭特有關的遊說團體，安排私下拜訪當時的副總統白登。當時紐約時報 曾專文報導葉簡明迅速建立華府遊說人脈，令人訝異。

延伸回顧：商人葉簡明與捷克「挺中派」關係、何治平被切割：

立場偏右的「紐約郵報」過去幾天獨家爆料白登家族與中資公司關係。此外，杭特隨父親2013年訪北京後，他的投資公司與中國銀行等機構創立10億美元的創投基金「渤海華美」，杭特擔任董事會成員，持有一成股份。2019年此事曝光，杭特受壓辭任董事。

這些事表面看都正常，無人質疑，問題是杭特廣為人知不學無術、吸毒，並不具備經營管理資格，唯一與人不同的是父親是副總統白登，而外國利用杭特可上達華府決策核心。紐約郵報更握有杭特電郵證據指透過杭特安排，烏克蘭一家能源公司代表曾在華府密會白登。手握美國對烏克蘭經援10億美元決策大權的白登，脅迫烏國政府開革調查這家能源公司貪污的烏國檢察官。而這家能源公司年薪數十萬美元的理事正是杭特。白登始終公開否認知情，如今有資料質疑白登否認之辭。

說這些事，原因在紐約郵報曝光此事後，臉書與推特第一時間就封鎖或刪除該報新聞網路連結與帳號，連推播這些爆料的川普 競選團隊帳號，甚至白宮發言人麥肯內尼推特帳號也一度封鎖，使這些事無法透過社群平台而廣為人知。

全美主流平面與電視媒體完全「忽視」紐約郵報報導，不理會推特、臉書悍然封鎖郵報與川普團隊帳號的事實。理由是無法證實這些報導的真實性，「凡是駭出來的資訊，一概不能流傳」。有人批評這些科技平台手握封殺大權，平民消費者能知道什麼，由社群平台說了算。

這些事情串一起看，得出一個明晰訊息，民主黨與主流媒體聯手不讓川普連任，封殺一切不利白登的事，誇大放大追殺一切川普的負面訊息。

民主黨與自由派主流媒體 2016年輸得不甘心，無法承認川普是合法民選總統，「全靠俄羅斯干預才進白宮」，對川普勝選難以接受，這股怨氣彆了四年。從2017年1月20日川普就任第一天起，主流媒體就沒有放鬆對川普追殺，紐約時報/CNN/華盛頓郵報/ABC/NBC/MSNBC/CBS/美聯社/彭博及其他政治新聞網站，都打著恪盡媒體監督責任招牌，如今已超出監督之責，而成為推翻川普政府的推手。

媒體編輯記者不是民選，他們是靠經營與操作媒體市場。「假新聞」與川普雙方心知肚明，但選前新聞風雲，川普除了推特和福斯新聞，幾乎已無法掌握從疫情、經濟、治安、種族的話語權。

主要政黨與候選人話語權喪失，已為美式民主亮起紅燈。2016年大選就被指境外勢力利用社群網站干預大選，這次影響更致命，主流媒體與社群網路集體封殺白登涉嫌以公謀私的報導，驚駭共和黨參議員。如果選後共和黨仍掌參院，勢必祭出反托拉斯法，打破科技巨擘平台壟斷局面，將Google、Twitter與Facebook分拆成多家小平台，互相競爭，讓使用者能有更多選擇。

大選投票前20天，選情前所未見緊張，各為其主已到原形畢露，毫無原則程度。白登對紐約郵報醜聞高掛免戰牌，不承認也不否認，主流輿論視而不見，同心協力阻止川普連任。如果中共要助川普一把，可找出葉建明與刑滿返港的何志平出面證實或否認與杭特的關係。即使川普連任失敗，也是協助美國選民辨別是非黑白，當然這會被指控干涉美國大選，所以北京與基輔默不作聲，袖手靜觀，選情內外局勢詭譎可見一斑。