傳說紛紜 習近平有沒有替身？

習近平 有沒有替身我不知道，但我認為，他顯然沒有必要使用替身。

最近一段時間，有關習近平生病和替身的問題在海外社交媒體熱傳，很多人相信，習出問題了，出現在大眾面前的是他的替身。有人還認真對比央視報導畫面中出場的習，其身體和肢體動作以及背景，和過去同一場景的細微差距，得出結論，官媒中的習是個替身。

之所以這個問題會引起關注和討論，是因為在三中全會舉行期間傳出習中風 的傳言，在會議結束後，習又接連幾天在官媒消失，再輔之以其他的傳言，讓好事者浮想聯翩，認為習恐怕不行了。這種推導的邏輯很簡單，如果習身體沒問題，怎麼會有中風的消息傳出，而且連續多天缺席公眾視野？待到官媒將三中全會的影像播出，間接闢謠，他們一口咬定，這是替身。習接見訪華的外國領導人以及出席其他會議，也被他們說成當局是要維護社會穩定，用的還是替身。總之，習的身體狀況是有問題的，現在電視報導中出現的習不是他本人。

僅僅憑著習中風的傳言，還有他多天沒有在官媒露面，就斷定他身體有恙，後來出場的是替身，是很牽強的。像習這個年齡，心血管出現問題很正常，就此而言，概率上確實不排除他會中風。但在他現身後，還說他用的是替身，這就偏離了正常的思維。當然有人會說，中共 政權本來就不是一個正常的政權，不能用正常人的思維去看待和理解。然而，即使如此，也不是它做的每件事，都是不正常的。

一般來講，專制國家領導人使用替身，有三種情況，一是出席某個活動有很大危險，在安保上沒有十足把握，但又不得不出席；二是身體確實出現了嚴重問題，拖著病軀出場怕影響形象，可久不露面又會引起社會猜疑，對政權穩固不利。此外，還有一種情況，就是領導人出於某種考慮，想用替身去參加某個會議或活動。

上述幾種情況對習是否合適？雖然他樹敵眾多，但在當局滴水不漏的維穩體制下，無論參加會議還是外出視察，安保是有保證的，非當事人接近不了他，所以遭暗殺風險的機率不高。

另外，習也是個親力親為的人，不像毛、鄧，只管大事和戰略問題，具體事情交給手下人去辦。他什麼事情都想過問，下指導棋，重要的會議和活動是一定要出席的，不會用替身，假如當局為他準備了替身的話。身體原因有可能使用替身，但這些年有關他身體的傳言又不只這次，雖然習的健康狀況屬於高度機密，可事後看來，這些傳言並未得到證實。這一次大概亦不例外。

事實上，假使習的身體真的有大恙，外國情報機構不會不知道。連線民都可以對照中國官媒的影像資料，去尋找習有病的證據，外國情報機構不會不去做，人家比線民要專業得多。但我們沒看到有外媒報導這種事。果真有這方面的事，外國情況機構放出消息，擾亂中國的人心和政局，是一件多麼合算的情報活動。

以習多天缺席官媒報導，進而斷定他生病了，又由此推論事後出場的是替身，這個邏輯鏈的前提是有問題的，後面的判斷自然跟著出錯。在習定於一尊後，關於他的報導，當局規定只要是習出席的場合或參與的活動，不管事大事小，重要不重要，都要報導，而且出現在媒體的頭版頭條。此宣傳待遇只有習才有，其他領導人除非是重大事情會放在頭版或頭條（那天還要沒有習的報導），一般都放在二版乃至三版處理。

這就給民眾形成一個習慣性印象，即習幾乎天天都要霸占官媒的頭版乃至頭條，如果哪天媒體不見了習，特別是多天沒有他的報導，習一定出了問題，不是身體方面的，就是其他方面的。過去多次出現過這方面的謠言，但很少有人去想想，就算習日理萬機，也不是365天天天都要出現在官媒，很多日常在辦公室處理的事情，或者不想讓公眾知道的會議，並非都要見諸媒體。

當然，關於習的謠言特別多，根源還是習政權本身的專制性，所導致的政治神秘性，讓公眾總想去對背後的秘密一探究竟。現在又進入北戴河時間了，中共的黨政軍要員和退休元老雲集北戴河休假，每年此時都會傳出各種內部權力鬥爭的謠言，今年估計也不例外。只是不知道是否有人相信，去北戴河度假的，乃習的替身。