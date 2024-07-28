拜登退選、三中全會與美中關係

面對驕傲又固執的拜登 ，民主黨恐怕沒什麼辦法讓他退選，除非柯林頓夫婦、歐巴馬、參院多數黨領袖舒默、民主黨少數黨領袖傑佛瑞、眾院前議長裴洛西等同拜登關係親密的黨內一眾大佬，外加眾多金主一同施壓，讓拜登家人和一小撮核心顧問不再贊同他競選，應該可以迫使他退選。不幸言中，拜登宣布退選。

若拜登咬牙堅持不退選，民主黨內部選舉程序還真的拿他沒辦法。不過，對拜登雪上加霜的是，川普 遇刺了，子彈射向川普，但倒下的是拜登。川普在遇刺時的臨危不亂，以及他面向集會群眾舉手高呼「fight」的戰鬥形象，很適合美國民眾對「英雄」的想像，對比拜登經常失態，讓民主黨更擔憂他迎戰川普，不但總統保不住，國會兩院也有可能被共和黨奪走。所以在川普遇刺後沒幾天，黨內要他退選的呼聲重起。在這關鍵時刻，拜登又感染新冠。這是壓垮拜登的最後一根稻草，倘若他戀棧，會在黨內搞得眾叛親離。為了他本人和民主黨計，拜登只能退選。

現在副總統賀錦麗 被拜登指定為民主黨的總統候選人。就美中關係言，拜登退選結果，可能不是好事。在拜登任上，美中關係弄得相當糟糕。拜登退選在兩方面可能給兩國關係帶來更不利影響。一方面是，在接下來4個月的選舉期間，拜登為撐賀錦麗，是否會對中國再出狠手。美國兩黨競選，中國是個繞不開的話題。9月，川普和賀錦麗還有一場總統辯論，外交肯定是辯論的一個重點。屆時兩人面對中國的議題，都不會示弱。而為給賀錦麗加分，免得被川普攻擊對中軟弱，拜登很可能會對中國採取一些手段。

媒體之前已曝出拜登準備要盟友對含有美國技術的產品—不管含多少—都不准賣給中國。如果走到這一步，美中科技就完全脫鉤。中國學者金燦榮警告，要防止拜登在剩下任期，為留政治遺產，打臺灣牌，對中國發動戰爭。金燦榮的警告雖然有些杞人憂天，但不排除拜登如以軍事助俄為藉口，對中國實施制裁。北約峰會已經談到這個問題，媒體最近也透露，美國和北約官員討論了如果俄羅斯和歐盟發生更廣泛的衝突，北約要求後者沒收中國在歐洲國家的基礎設施。

另一方面是，選舉後，不管川普還是賀錦麗當選，對中國只有兩個字「更狠」。川普不用講，他早就放話要對中國全部輸美產品徵收6成關稅，還要廢除中國最惠貿易國待遇。這等於完全斷絕雙方的經貿往來。賀錦麗對中國的態度目前不明朗，但隨著選舉大戰進行，她會端出自己的對華政策。一旦贏得選舉，她應該比拜登對中國的態度更強硬。

原因在於，拜登即使有第二任，由於之後沒有連任壓力，以及拜登是外交老手，對中國有成熟看法，故其對華政策不太可能受幕僚以及其他反華勢力的左右。但賀錦麗不同，在外交上她是新手，更沒去過中國，容易形成對中國的刻板印象，加上她在民主黨和華盛頓的勢力不如拜登，在對華政策這塊，要更多依賴幕僚和顧問的意見，而各種反華勢力對控制她應該比控制拜登要容易。如果華盛頓的鷹派要她接受他們的主張，也不是不可能的。何況，賀錦麗還有連任壓力，在反中上大概率會比拜登走得更遠。

中國當然預料到會有這種情況，不會寄希望於誰當選，誰對中國稍好一點。按照習近平的底線思維模式，立足於最壞的假設。日前結束的三中全會，就是基於這種最壞假設而對未來5-10年所作的一個規畫。儘管《決定》強調必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革，建設更高水準開放型經濟新體制，然而，對習來講，最重要的是如何擺脫美國的卡脖子，提升產業鏈供應鏈的韌性和安全水準，確保中國經濟的安全。因此，習最關心的，還是他提出的新質生產力的發展問題，它包括關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新，以及新一代資訊技術、人工智慧、航空航太、新能源、新材料、高端裝備、生物醫藥、量子科技等戰略性產業。

上述技術和產業是未來大國競爭的關鍵。三中全會表示到2029年要完成全部改革任務，這個日期的確立，考慮的就是美中爭鬥，2029年必須解決中國科技的自立自主問題，不再受制於美國。從這個角度看，把三中全會解讀成和美國脫鉤的宣言，也是有一定道理的。