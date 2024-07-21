台灣軍方須突破保守國防思維

美國國防部 長奧斯丁不久前表示：印太各國新的匯合正在製造更強大、更具韌性且更有能力的「夥伴關係架構」，這正在定義印太地區的「新安全時代」。而選在「中共 聯合利劍」環島演習後，表明美國已逐步恢復與中共的定期軍事溝通，同時明言「已向中方表明雙邊軍事高層即時溝通的必要」。

中、美雙方，實質上已建立恢復軍事熱線的默契，表示兩大強權在台海周邊，以「鬥而不破」戰略觀察彼此的排兵布陣，但這種持續緊張終至疲乏的效應，將會反映在國軍基層部隊的戰備警戒上，但美國從國務院到在台協會卻依舊對此置若罔聞，僅派出前陸戰隊退役上將率軍火商訪團來推銷「未來的概念」；殊不知中共演習有增無減，且逐漸從大陸社會內部輿論展開對台新攻勢之際，國防部的「抗中」壓力，豈是文人部長的「法理論述」所能阻擋的了？

事實上，由美國的「國家安全法」等國內法律層級推論，美國政、軍最近大力推銷的與台「軍事產業合作」並不等同於「軍事合作」，在無正式外交關係前提下，至多僅能被歸屬到「朋友」層次，距離「戰略夥伴」和更上一級的「盟友」關係相差甚遠。今年的「環太平洋軍演」依然沒有邀請台灣派觀摩團參加，國防部呼籲美方單獨對我海軍艦隊實施特定課目的定期海上（水下）演練，也未見成效，只能一味期待第七艦隊的反潛支隊以「不期而遇」模式與我有限度交流。這在奉美製艦艇裝備、美式戰術準則為圭臬的國軍，是不符合現代化建軍備戰原則和效益的消極態度，亦是國防部無法長期向國人合理交待國防安全的一項疏漏。

時至今日，關心國防的台灣民眾，已經不是能再被「以宣傳為主導」的基地開放和演訓活動報導所簡單說服，逐年增加、已上看兆元的國防預算，不僅是政府對國人在國防建設的承諾，也是百姓縮衣節食對國家安全的期許，從總統府到國防部都不能規避國人謹慎且漸趨專業的監督。

時序進入夏季，按照西太平洋美軍歷年部署規律，從阿拉斯加州 到東南亞各國，包括駐在本區的美軍各軍種演訓輪番上場，有的單位甚至橫跨3、4千公里；例如今年3月間從南韓派出到新加坡的「天虎對抗演習」、去年9月底從橫須賀延伸到麻六甲的「風暴對抗演習」，這些演習強度和密度都是以南中國海的戰區為前提想定。反觀我國防部卻未能掌握區域內領土太平島、東沙島的先天戰略優勢，對美主動爭取聯訓，彷彿無作為般任憑機會流失，顯見主事者根本缺乏提升國軍於國際活動的長遠眼光和能力。

三軍任何軍職幹部都明瞭，今日軍事院校學員生「踢正步」只是一項團結部隊士氣、凝聚向心力量的精神教育；士氣是精神動員戰力之總和，與軍事改革在基本意義上南轅北轍。

環顧國際局勢瞬息萬變，必須正視對岸交織運用傳統安全和非戰爭行動的新對台策略，並且提升國軍戰力、創造安全國際環境，才是凸顯中華民國存在的良策。能參加與外軍聯演聯訓的場合，其實際意義高於任何國際卸任政要來台訪問。何況在中共對東海島鏈方向頻頻突破防區、延展航程距離之時，國軍必須盡快「回歸戰訓本務」外，國安決策者更要實事求是把握和對岸溝通的每一個契機，以便為台海安全多增一分足以牽動國際的「安全係數」，如此才能管控台海真正被對岸「內海化」的事實。（作者為空軍前中將副司令、清大榮譽講座教授）