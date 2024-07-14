換拜風波 拜登的「飛來橫禍」

雖然大概率還是拜登 會代表民主黨 迎戰川普 ，但要說他差不多度過了眼下由辯論引起的黨內換拜危機，似乎還有點早。

拜登6月27日首場和川普的總統競選辯論，由於他的不佳表現，「完美」地印證了人們此前從社媒、影像和報導中得到的其在精神和身體狀況兩方面出現的失能印象，在民主黨內演變成一場要求他退選的風波。連向來支持他和民主黨的紐約時報兩次以社論形式呼籲拜登以社稷為重，宣布退選。但拜登已堅定表示，除非萬能的上帝要他退選，否則「戰鬥」到底。他還說，民主黨裡沒有任何人比他更有資格和經驗做本黨候選人，他的性格、人格和價值觀都是擊敗川普的優勢。看起來顯示出一副「鬥士」形象。

可在勸他退選的人看來，拜登這不是頑強，而是戀棧、固執、自負。也是紐約時報上的一篇專欄把拜登的這種性格解釋成「正在為失敗的行為做出承諾升級」，這個話的意思是，面對即將到來的失敗，人們往往不是重新考慮計畫，而是為這個計畫加倍努力，做鬥士比做放棄者感覺更好。該文作者認為，拜登目前的處境符合所有承諾升級的條件。

事實上，現實生活中像拜登這樣「做出承諾升級」的人很多，他們害怕失去高位，覺得這會讓他們正在失去在這個世界上的地位，一想到這點就讓他們的自我受到打擊，自尊心受到傷害。所以要拚全力來避免出現這種後果。面對既驕傲又固執的拜登，民主黨恐怕沒什麼辦法讓他退選，除非克林頓夫婦、歐巴馬、參院多數黨領袖舒默、民主黨少數黨領袖傑佛瑞、眾院前議長裴洛西等同拜登關係親密的黨內一眾大老，外加民主黨的眾多金主一同施壓，讓拜登家人和一小撮核心顧問不再贊同他競選，才有可能迫使他退選。

距8月19日民主黨全國代表大會還有1個月，從目前情況看，拜登似乎不像外界原先想像的那麼不利，至少在民主黨的議員們那兒，要求換拜的人不占多數。但現在說這個事已經塵埃落定，還沒有。民主黨的暗流仍在湧動，倒拜的人是不會甘心的，他們會抓住拜登哪怕是一點小小的失誤造勢，所以在8月19日前，還有戲可看。

擺在民主黨面前的有3個問題要思考，1、如果換掉拜登，其他替代人選能否勝過川普？2、8月19日民主黨全國代表大會後，圍繞著換拜形成的兩派矛盾是否會影響民主黨全體一致支持已經選定的候選人？3、拜登退選相比堅持下去，是否對民主黨的勝選就一定有好處？

拜登本人無疑是認為只有他才能打敗川普，而民主黨內強烈要求換拜的人，是不是就一定對替代人選有信心？也未必。最新民調顯示，包括得分最高的副總統賀錦麗在內，民主黨最有可能替代拜登的幾個候選人，都要落後川普。這還是在川普和共和黨沒有攻擊他們的情況下取得的民調結果。這些要求換拜的人當然也清楚這一點，但仍然堅持換掉他，可能在他們看來，拜登幾乎完全沒機會擊敗川普，其他替代候選人，則是有可能的。

不管8月19日在民主黨的全國代表大會上，是推舉拜登還是其他人作為民主黨總統候選人，在換拜問題上的黨內分歧和矛盾，要想不影響民主黨的選民齊心協力支持候選人，是不可能的，如果仍是拜登代表民主黨，不滿他的選民有些可能不會去投票，或把選票投給其他候選人甚至川普；而如果是賀錦麗代表民主黨，拜登的鐵粉為表達對民主黨換拜的不爽，也有可能這樣做。因此，從這個角度看，拜登退選，和他堅持選下去，結果也許都差不多，勝的機率不高，只是程度差異而已。

這場換拜風波對拜登來說是「飛來橫禍」。但對美國來說，兩個老人決戰今年的總統大選，讓世人覺得美國後繼無人，這才是真正要警惕的。作為世界頭號強國，美國的總統選舉不只關乎美國，也關乎全球利益，選出一個什麼樣的總統，是有德之人還是無德之人，是讓這個世界變得好起來還是加劇這個世界的混亂，全球—無論是民主陣營還是專制集團—都在睜大眼睛看著。