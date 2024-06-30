大陸領導人「蔣介石化」 錯得離譜

一段時間來，在臺灣藍營學者和名嘴中，喜歡講大陸領導人「蔣介石化」，認為大陸不會、也不敢對台動武，民間武統言論只是嘴炮而已，軍演是用來安撫內部民意，被民進黨看穿，對臺灣起不到作用。不過在防長董軍香會對台獨發出「粉身碎骨」、「甕中捉鼈」的強硬表態，以及此次懲獨22條發布後，估計不再會有人持此看法。

所謂大陸領導人「蔣介石化」是一個很離譜的說法。該「理論」最早是由日本學者松田康博發明的，然而，這是個蹩腳的發明，如果臺灣學者和民眾誤信該理論，以為大陸當局統一臺灣的意志真的不強，是會壞事的。

為什麼說大陸領導人「蔣介石化」的說法是錯的呢？先來看松田康博的論述，根據藍營名嘴的轉述，他是這麼講的：習是個70歲的老人了，人一老，鬥志就消退，以後年齡越大，越不想打仗，等習過80歲，不會想著用武力攻台的；時間拖得越久，大陸民眾特別是年輕人接受兩岸現狀，也不會為了統一臺灣想去打仗；大陸經濟發展來之不易，目前又遇到困難，如果打仗，經濟受制裁，成本會很高；假如大陸打輸了，當局會擔憂共產黨 垮臺。故而，結論是，大陸領導人會像當年蔣介石一樣，雖然整天喊反攻大陸，但時間會慢慢消磨其意志，最後就是嘴上喊喊，變成一種宣傳策略，作為統治的合法性。

松田康博的這幾點理由，不是完全沒有道理。老年人一般確實不如年輕人有雄心壯志，特別是人過80，面對過去沒有實現的理想，只好「認命」。另外，兩岸分離越久，大陸民眾也很可能對統一失去感覺，其實現在不想統一的大陸民眾包括年輕人，也不在少數，認為臺灣獨立出去沒有什麼大不了的，何以一定要有統一執念？至於打仗成本很高，擔心共產黨垮臺，大陸當局有此憂慮亦很正常。

然而，為何看似有理的解釋得出的結論卻具有誤導性？原因在於，用蔣介石去比附習近平，兩者的時空環境特別是兩岸的實力，完全不同，不能簡單地把發生在蔣身上的事硬套在習身上，以為後者會重複前者。歷史雖有時相似，但不會簡單重演。

蔣念念不忘反攻大陸，是因為他在國共內戰中輸的不甘心，儘管他敗退臺灣，但大陸彼時在中共 統治下力量還很弱，在改革開放前，經濟上也沒有太大發展，人民的生活很苦，大陸自己後來也用「一窮二白」來形容這30年。而臺灣的經濟卻處於騰飛階段，人均收入遠高於大陸。軍事方面，解放軍的陸軍可能強於國民黨 軍，但臺灣的海空軍比大陸強，有制空權優勢。所以，在美國的支持下，反攻大陸並非沒有希望。

後來之所以反攻大陸無望，最主要原因是美國從一開始就不同意蔣這樣做。經過朝鮮戰爭的較量，美國並不想為蔣的反攻大業而同大陸再打一仗。另外，蔣軍士氣低落也是一個重要因素。國民黨畢竟是被中共趕出大陸的，敗軍要報仇雪恥，豈是那麼容易的？倘若再打敗，連這個最後的生存之地都會沒有，因此，假使蔣果真反攻大陸，有多少人會跟著他？蔣自己可能真想把反攻大陸作為他餘生的志業，然而，過不多久，他應該明白，這不現實，但蔣也不能停止這樣宣傳，否則，他在臺灣實行統治的合法性會被大大削弱。

今天兩岸情形和當年蔣時期完全不同。大陸無論經濟還是軍事的實力，根本不是臺灣能比的，即便美國介入作戰，也難阻止大陸攻台，如果確實不得不用武統方式收回臺灣。僅兩岸實力差距太大這一點，而且未來的差距會越來越大，就決定了習不可能蔣化。何況，大陸民眾為統一臺灣憋著一肚子氣，埋怨當局為什麼不武統。在大陸宣傳機器的鼓噪下，未來民眾對統一的熱情不會消減。

另外，還必須說到習個人的因素。從他對歷史地位的自我期許以及為統一臺灣劃定的隱含時間線看，是不會把這個事情留給繼任者的。如果說他擔心打臺灣失敗導致共產黨垮臺，無所作為而讓臺灣脫離大陸，同樣也會導致共產黨垮臺。後者的可能性甚至超過前者。可見，考量這些因素，大陸當局不可能不去一統臺灣。賴的520演講只會加速這一進程。

這些年，大陸當局幻想著「和統」，強調兩岸一家親，經濟上惠台，使得臺灣的主流民意尤其是綠營不相信大陸會對台動武，把大陸看作紙老虎。松田康博的習「蔣化」論，為臺灣的這種認知提供了學理上的解釋，很契合台民眾心態，讓他們對兩岸劍拔弩張的態勢覺得沒有什麼好擔憂的。然而，520後這一個多月大陸的連番動作，如果臺灣民眾還認識不到大陸當局對統一是玩真的，會是非常危險的。