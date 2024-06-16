中國或許也想辦1場和平峰會

對於在瑞士舉行的烏克蘭 國際和平峰會，中國早先表態不會派代表參加。官方解釋說，這是因為此次和會不符合中國關於國際和會的三要素，即應當具備俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論三要素，否則難以為恢復和平發揮實質作用。

乍一看，中國說得似乎也在理，既然號稱和會，交戰雙方按理都應出席，不能只一方參加，另一方不讓它參加。這次和會由烏克蘭主辦，沒有邀俄羅斯 參加，在北京看來，烏藉主辦者把俄排斥，這不叫國際和會，改稱討俄峰會或許更恰當，如果中國參加，豈不變成為烏背書，批評俄？中國自然不能上這個圈套。

然而問題是，有關烏克蘭的國際和會，此非首次舉辦，之前開過兩次，雖然規模沒有這次大，但也有二、三十個國家出席。那兩次也沒要俄羅斯參加，但中國派了代表。所以，顯然不是因為沒邀請俄，而是另有其他不便說的原因。

這個原因或許就是北京認為，俄烏戰爭打到如今，越來越具有陣營對抗的性質。美歐和北約要拉中國下場，和俄羅斯綁在一起，連澤倫斯基 前不久在香會的發言，都指控中國在武器方面助俄。這種情況下，如果中國參加和平峰會，不僅所能起到的作用非常有限，而且很可能被美歐逼著表態挺烏，若不挺，甚至有可能變成被批判。

美國今年加大了對中國的遏制力度，兩國的對抗在進一步加劇，美國某種程度上甚至表現出了不擔心在亞洲對中國開闢另一戰場。和會雖然由烏克蘭主辦，但北京定會懷疑美國在背後操弄，利用峰會針對俄中做一些動作。澤倫斯基在香會時不是還公開批評中國施壓其他國家抵制和會嗎？假如北京之前還想派低階官員與會的話，澤氏此話讓北京徹底不想去了。既然美烏已經表現出了要在峰會上將中俄綁在一起的意圖，對北京而言，這個時刻當然就得和「老朋友」站在一起，以實際行動挺俄。

北京思考的邏輯是，中國一邊被美國當作主要對手，受美國打壓，一邊卻去參加受到美國加持，甚至是美國主導的和平峰會，除非中國在會上公開挺俄，否則，俄會如何看待中國的行為？其他反美國家，甚至全球想尋求戰略自主的南方國家，又會如何看待中國的行為？大概率會認為中國這個朋友沒有「骨氣」，在需要它説明時使不上勁，甚至有可能變節，它需要考慮俄國和其他國家會有這種反應。

儘管北京決定為了俄羅斯不出席和會，但還是要尋找一個「高大上」理由，為不出席峰會辯護，要給人一種印象，中國不參加和會不是挺俄，而是峰會本身達不到和平目的。那麼如何才能讓國際和會起到真正的勸和促談、為著和平目標而去的作用？北京提了國際和會三要素，除此外，還和巴西5月23日聯名發表了關於推動政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，各方堅持對話談判、加大人道主義援助、反對使用核武器、反對攻擊核電站、維護全球產業鏈供應鏈穩定等。

這才是中國要達到的目的：凸顯自己的「和平」形象和使命，同時整合全球南方的立場，提升發展中國家在區域和全球穩定上的角色。雖然這些措施短期內無法立竿見影，但用中國學者的話說，也能反擊制衡美國和其部分盟友在烏克蘭問題上對中國的抹黑。

中國外交部發言人表示，截至6月10日，已有來自101個國家和國際組織通過不同方式對「六點共識」作出積極回應，其中52個國家和國際組織已確認加入共識或正在認真研究加入方式。而外界看到，全球南方國家，像巴西、沙特、南非、印尼、柬埔寨等已確認不出席，還有些國家，如匈牙利、澳大利亞、印度等其領導人也不會出席。澤倫斯基批評中國施壓其他國家抵制和平峰會，可能指的就是前類情況。

從北京促成伊沙復交以及巴勒斯坦內部法塔與哈馬斯的和解來看，中國的這連番舉動，或許並不僅僅是要世界其他國家尤其全球南方國家加入「六點共識」，不排除中國打算在年底或者明年，主辦一場烏克蘭問題的國際和會的可能性，同瑞士和會打擂臺：中國的和平主張，才是真正有助俄烏和平實現的「靈丹妙藥」。