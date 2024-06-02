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北京魅力外交重返 戰狼消退

林中斌 （聯合報名人堂）

2021年11月，立陶宛在首都允許台北設立「駐立陶宛台灣代表處」，稱台灣不稱台北。北京反應強烈，降格中國在立國大使館為「臨時代辦」(chargé d’affaires)，同時展開非正式貿易制裁。

次年，立國對中出口陡降99.8%，剩6萬美元。這是典型北京戰狼外交。於是，歐洲親美反中勢力撿到槍，責怪中國大欺負小。原已不好的中國歐洲關係，更加惡化。

為不到300萬人口的立陶宛得罪歐洲，值得嗎？

2022年10月中共20大結束。展開主政第3任的習近平，回顧十年，檢討得失。剛強外交作風的得失，應不例外。

2023年11月底，立國外交部長表示，北京已解除大部分對立國的貿易制裁。至於「台灣代表處」問題不屬於立國與北京討論範圍。顯然，北京願意擱置引發制裁的爭議。

意涵是：北京改善中立關係，可改善中歐關係，可增加與美競爭籌碼。

江澤民胡錦濤時代的中國魅力外交於是靜悄悄地重返世界舞台。

●外交巧言：去年4月5日，中國駐歐盟大使傅聰對紐約時報說，前年俄羅斯入侵烏克蘭前，北京官方表示中俄「友誼無上限」的說法只是個「修辭」。同年6月27日，半島電視台問傅聰如果烏克蘭收復被俄國占領地區，北京看法如何？傅聰表示：「我不認為有何不可」。北京這些順應歐洲心態的說法與戰狼外交大相逕庭，令人耳目一新。

●免簽灑禮：2019至2023年，進出中國的國際旅客減少63%共6200萬。北京以國家安全為優先，懷疑外來人士，令人裹足不前。從2023年11月至24年3月，北京持續擴大「免簽朋友圈」達15國，包括西歐的法、德、義、荷、西、比、盧、瑞、愛，到中歐的匈、奧，及東南亞的泰、新、馬、汶來。同時，2024年2月，北京官員在西方大力推動「你好，中國」計畫吸引訪華旅客。

●熊貓外交：2024年2月，北京與美國、西班牙、奧地利動物園重新簽署新一輪國際熊貓保護協定，提供可愛的動物博取他國人民好感。

●再倡睦鄰：過去十多年，在中國積極的南海政策下，越南因美國拉攏，而與中國交惡。去年12月，習近平隔6年後首次訪問越南簽屬數十項合作協議，帶動今年第1季度貿易上升22%。今年4月初越南宣布建造第二條高鐵通河內與中國。蒙古傾向親俄，加上美國刻意地拉攏，長年忌憚強鄰中國。

今年4月底，中國與蒙古首次舉行陸軍聯合演習。十年來與中齟齬的日本、韓國、澳洲因顧慮輕視盟友的川普可能返回，近來對中國示好。北京積極回應，5月底參與暌違4年半的中日韓峰會，3月解禁澳洲葡萄酒懲罰性關稅。

●示好美國：2022年6月，侵烏克蘭俄軍潰敗。俄軍通訊顯示莫斯科考慮使用戰術核子武器。華府請北京協助，勸阻普亭成功。美國務卿布林肯歸功習近平（經濟學人今年5月18日）。1月26日路透社報導，美中官員曼谷談紅海攻擊事件下，中方要求伊朗約束葉門叛軍攻擊紅海船隻。

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《中共核武戰略》）

越南 烏克蘭 立陶宛

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