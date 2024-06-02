民進黨執政16年 還是「革命黨」

臺灣國會改革五法在抗議聲中落槌。詭譎的是，這次被稱為「青鳥行動」的圍困立法院行動竟然是作為執政黨的民進黨 的立委們發動的，並得到剛就任總統才幾天的賴清德的嘉許。這顛覆了人們對社會抗議的一般認知。輿論對綠營民眾的抗議有不同評價，但沒有人從革命黨的角度去看待此次抗議。

從來的社會運動都是由在野黨或者在野勢力發動不滿政府的群眾進行的，包括臺灣的「太陽花運動」，由執政黨發動支持者抗議國會中的反對黨，這可能是第一回，以後會不會出現不知道，這反映民進黨雖然已經執政16年，而且連續第二次執政，可仍然沒有擺脫在野黨，或者更準確地說，革命黨的思維模式，還在用革命黨的方式治理國家和行使執政權。

說民進黨是「革命黨」，並非是指民進黨出身於一個從事武裝鬥爭的政黨，而是從「革命」一詞的寬泛意義來講的。一般人理解的「革命」，是指用武力來反抗現有政權，推翻現存秩序，但「革命」的更寬泛含義，則凡指反抗運動達到一定規模和一定效果，都可稱之為「革命」。民進黨早年的目標是反對國民黨 ，建立臺灣國，曾經發動過「美麗島」等社會反抗運動。它是以「革命」姿態出現在臺灣政治舞臺上的，經過多年同國民黨的鬥爭，終於在2000年的臺灣選舉中獲勝，上臺執政，實現了第一次政黨輪替。而後，在第二次選舉中又打敗國民黨，保住執政權。再經過八年，於2016年第三次上臺執政，直到賴清德贏得總統選舉。

民進黨不僅連續二次執政，而且在過去八年，基本上把百年老黨的國民黨打得無招架之功，自己則從過去在臺灣政壇的邊緣者，轉身成為主要的政治勢力。按理，經歷過兩次政黨輪替，有了16年的執政經驗後，民進黨應該進入了執政角色，有自覺的執政意識，但觀察民進黨當局過去八年施政，總讓人感覺它沒有擺脫在野黨的角色，還在用革命黨的的思維模式來執政，尤其在和國民黨的鬥爭中，民進黨的手段和工具都不脫革命黨的本色。這次發動綠營群眾包圍立法院，不過是民進黨作為「革命黨」的一次大爆發而已。

革命黨的本質特徵是階級意識和階級分析，誰是敵人，誰是朋友，依靠誰、團結誰，打擊誰、分化誰，通過階級分析搞得清清楚楚，革命黨一般也有一個魅力型領導人，還有一套典型的意識形態或思想體系，同時，有很強的紀律性，它的一大基本任務就是社會動員，這些是革命黨區別於執政黨的顯著特徵。以此對照民進黨，基本吻合。民進黨有一套台獨論述，在這套論述下，凡是反對民進黨，很難不被它的黨員和網路水軍抹紅，被打成中共 同路人，貼上親中賣台標籤，臺灣這些年的藍綠意識形態分野非常明顯，特別在深綠和深藍間，出現了某種敵對情緒。而在領袖這塊，早年民進黨有魅力型領導人，後來分成幾個派別，尤其在執政後，雖然有民望的魅力型領導人不見了，但總統在黨員和各個派系中還是有一定的號召力和權威性，特別是如果身兼黨主席的話。這點比國民黨強多了，像國民黨的換柱風波，在民進黨是絕無可能出現的。

民進黨還有一個最大的「本領」，就是動員能力強，總統下令，黨部馬上行動，黨員分工合作，紀律性高，因而體現出的戰鬥力也強，在這個方面，國民黨比起民進黨差遠了。上述特性，或許只有毛時代的共產黨可有一比。就是如今的共產黨，雖然領導人貌似有權威，但在意識形態的論述和社會動員方面，也不如民進黨。然而，中共一直以革命黨為榮，不願轉型為執政黨，儘管在實際的執政中，它未必是按照革命黨的思路來治理的。民進黨肯定不像中共一樣，有意識地把自己定格為革命黨，但對自己身上帶有的濃濃的革命黨的特性，可能沒有很好的反思，認識不到這點。

成為執政黨，理應用執政黨的思維和運作模式去治理國家，執政黨一般強調階級調和、階級合作，擴大自己執政的階級基礎，儘量維護已有體制，不去破壞現有秩序，不用群眾運動的方式達成自己的政策和政治目標。可民進黨這次為了阻止國會改革五法的通過，不在現行的憲法架構下想辦法，首先想到的是用自己的拿手好戲，試圖通過街頭抗議來癱瘓作為三權之一的立法院。這是典型的革命黨手法。只有毛的文革才做過這種自己砸爛自己統治機器的事情。

所幸，民進黨最後沒有命令支持者衝擊立法院，但從目前來看，它還沒有對自己的革命黨特性有過認真反省。