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賴清德政府應準備川普2.0備案

徐遵慈 （聯合報 名人Talk）

隨著美國11月總統大選逐漸接近及前總統川普可能重返白宮，許多國家政府紛紛組成因應川普2.0的應變小組，一方面私下接觸川普團隊，以掌握川普如果重返白宮後的政策走向，另一方面則檢討與美國間的戰略合作關係。不少智庫學者認為，如果川普贏得大選，各國對美政策恐將出現重大戰略調整，包括降低或再平衡對美國戰略依賴與「去風險化」。賴政府上任後更需盡快研擬備妥川普2.0備案，及因應未來大國戰略調整對我國的可能影響。

川普重新入主白宮的可能性升高，自今年初以來在許多國家政壇引發焦慮與討論，擔心與美國雙邊關係將倒退回川普前次執政時的原點。根據皮尤研究中心在今年1月初針對全球各地與美國往來較頻仍的國家所做調查，這些國家大多認同拜登執政後與美國關係較川普時期改善，僅匈牙利、義大利、希臘等極少數國家認為與川普政府交好。雖然各國不乏歡迎川普的右翼政黨，但川普鮮明的執政作風確實已成為許多國家政府的頭痛問題，從歐盟、德國、法國，到亞洲的中國、日本、韓國、東南亞、印度等，紛紛成立因應川普可能勝選的政府任務小組或智庫智囊，以研析對應作法。

川普前次執政期間，與歐盟關係快速惡化，他對歐盟啟動鋼鋁稅、杯葛世界貿易組織（WTO）運作、威脅退出NATO等多項作法，導致跨大西洋關係異常緊張。在歐盟國家中，川普批評德國對美不公平貿易，以及對前德國總理梅克爾的傲慢行徑，更令讓歐洲商界不安。一般預料，川普2.0恐擴大貿易保護主義、威脅自烏克蘭撤軍或要求停火、不再支持氣候議題等，將對歐洲安全與經濟產生重大衝擊。目前，歐盟、德國、法國以及脫歐的英國等，均對川普2.0展開因應。歐盟議會將於6月上旬進行改選，新議會與執委會亦須因應未來美國與執委會關係可能惡化的發展。

大多數亞洲國家亦不樂見川普重新執政。中國與拜登政府自去年11月舊金山領袖會面後，雙方管控分歧下逐漸恢復對話，中國認為川普勝選將升高經貿、軍事緊張關係。日本與南韓對川普2.0亦備感焦慮，已成立應變小組。兩國擔心川普將要求增加對美國駐軍等支付「保護費」，及擴大貿易制裁及單邊主義，南韓認為川普挾著「川金會」經驗恐加強與北韓互動，對朝鮮半島恐產生重大影響。

對東南亞、南亞國家來說，雖然川普是美國首位提出「印太戰略」的領袖，看似更重視印度與東協，但川普多次缺席東協峰會，派遣低階官員代表，引起東協極大反彈。根據前述皮尤調查，印度、印尼等更認同拜登政府。川普2.0的對中政策、移民政策、貿易保護措施、以及供應鏈回流美國等均不利印度與東協經貿發展。

各國慎重因應川普2.0的做法，值得我國警惕與參考。賴政府上任後應針對川普重返白宮研擬對策及因應，同時檢視其個別政策、措施對我國的正面機會與負面衝擊。更值得注意的是，歐日韓等國家漸體悟對美維持合作關係的不確定性升高，因此正檢討將加強與「全球南方」（Global South）等其他區域或市場的合作。美國大選後國際政經情勢可能出現新的發展，我政府更應予高度關注。

（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）

川普 歐盟 白宮

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