賴清德當選後 北京會如何管理台獨

賴清德 當選總統後，國際社會都在觀察北京會如何管理台獨。鑒於賴的鮮明台獨立場，普遍認為他在五月二十日就職後，很難轉向，但也可能不會冒險激進，而是總體上延續蔡英文的兩岸路線和政策。北京迄今對賴當選的反應則似乎不如輿論早先預期的強硬，用大陸的說法，是堅定但克制。

今次台灣選舉 ，賴清德雖然如願成為總統，然而從投票率、得票數以及民進黨 立委席次看，一定程度上也可認為是民進黨輸了，體現了選戰初期民調顯示的「下架民進黨」訴求。國民黨雖然在立委席次比上屆增加17席，成為第一大黨，但也只是比民進黨多一席，而侯友宜的得票數比上屆韓國瑜還少，也看作輸家，但比民進黨少輸。柯文哲和民眾黨則是最大贏家，柯這次得票率超過此前民調的表現，立委雖只有八席，可成為關鍵少數，未來四年柯和民眾黨在台灣政壇的能量不可小覷，如果策略運用得當，將是下屆總統選舉賴清德的有力競爭者。

這次選舉亦表明，台灣社會進入一個對政黨和候選人政治認同高於道德要求的時代。同時，主流民意對中國大陸是排斥的。雖然賴清德只以四成當選，但如果把柯文哲的二成六選票算進來，將有高達六成多的選民是不認同中國的，因為支持柯的年輕人基本都是天然獨，他們只是不喜歡民進黨而已。這對中國大陸的統一提出了嚴峻挑戰。

北京目前對賴的反應看似沒有超出預期的強烈，也許正如北京所說，賴是少數總統，不代表台灣主流民意，因而暫時不必祭出雷霆之怒。不過，細究起來，總體比上次蔡英文的連任還是要來得強。這不僅體現在對美日歐盟、新加坡和菲律賓等對台灣選舉的祝賀，以及對美國代表團訪台的抗議上，也體現在諾魯和台灣的斷交上，斷交顯然是事先策劃好的。但北京的反應肯定不會只停留在外交層面，經濟和軍事的手段應該在醞釀中，或者早就準備好了，只等一個它認為的適當時機拿出。外界或許可以從國防部今年首場新聞發布會管窺一二。

在最近舉行的國防部新聞發佈會上，發言人多次就台獨問題表態，語氣強硬。比如說，中國人民解放軍將以行動說話，如果台獨分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。台獨劇毒，死路一條。幾件美制武器換不來台灣的安全。為捍衛國家主權和領土完整，中國人民解放軍一向敢於出手、敢打必勝等等。雖然解放軍近期沒有採取太強烈的動作，但也不是毫無動靜，東部戰區在台島周邊海空域組織例行性海空兵力聯合戰備警巡，而在520前後，仍不排除會進行一定規模和強度的實戰軍演，以警告賴在上台後不要輕舉妄動或有大的政策轉向。

從大陸官方在賴當選後多次強調兩岸交流堅持一個中國原則、一國兩制、九二共識來看，北京不會在這個立場後退，未來四年，兩岸官方交流會繼續凍結。但北京仍然會堅持寄希望於台灣人民的方針，把兩岸交流的重點轉向台灣民間，包括政黨，後者主要是對國民黨和新黨等。

在兩岸的民間交流方面，北京今年的工作重點是將福建的兩岸融合區做起來，做成一個示範工程，吸引台灣的企業和民眾前來福建經商和就業。但也需要指出，在推進兩岸融合發展的同時，北京對台灣的經濟懲罰還是會有的。台灣選舉前，大陸商務部已經公告了研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施，這個事情北京不會不做，但具體時間是在近期，抑或520前後，不好說。經濟懲罰可能不單單是中止這些產品關稅優惠，也可能是對台灣有競爭力的產品進行貿易制裁。

外交上，台灣還會喪失邦交國。另外，北京也會全力阻止和封殺台灣參加以主權國家名義參與的國際組織，以及加入RECP和CPTPP等區域經濟合作組織。打壓並會延申到國際的文化和體育交流和賽事。總之，全面封殺台灣的國際空間。

雖然北京處心積慮算計台灣，但賴的當選也給北京在促統和防獨上出了一道難題。從中國的國內環境看，由於經濟形勢不好，當局忙於搞經濟，這會使得北京不願採取過於嚴厲的軍事動作來對付台灣，否則引發兩岸危機對經濟建設不利。但另一面，民意大多數希望對台採取強硬手段，武統呼聲比過去要大得多，這又對北京形成了很大壓力，讓它對台獨不能示弱，從而有可能導致在台獨問題的處理上失去彈性。北京會不會因此處置失當，未來需要觀察。