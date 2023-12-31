習近平的改革開放認識誤區

在12月26日毛澤東誕辰130周年的紀念講話中，習近平 有一大段號召要進一步深化改革開放。他說，改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，是決定中國式現代化成敗的關鍵一招。推進中國式現代化，必須進一步全面深化改革開放，不斷解放和發展社會生產力、解放和增強社會活力。這話聽起來有些怪怪的，因為在毛的精神詞典裡沒有改革開放一詞，相反的，毛搞的是閉關鎖國一套。習的講話特意引申出改革開放，可見高層對改革形成了共識，這對習是一大壓力，以致他不得不對此要有反應。

今年12月18日是中國改革開放45周年。雖然官方沒搞紀念活動，官媒可是做足了文章，到現在還在唱改革開放的調。事實上，年初以來這個話題就不斷提起，前不久的中央經濟工作會議，對明年經濟工作的部署，一個重點就是要深化重點領域和關鍵環節的改革，推進高水準開放。然而，習的毛誕講話對改革的表態比他之前涉改言論都要重，聲稱要順應時代發展新趨勢、實踐發展新要求、人民群眾新期待，就要以改革到底的堅強決心，動真格、敢碰硬，精准發力、協同發力、持續發力，堅決破除一切制約中國式現代化順利推進的體制機制障礙。如果不瞭解他過去的所作所為，乍一看，還以為他是位改革主帥。

改革開放是個美好字眼，由於中國改革開放取得的巨大成就，這個詞也成了中共 的「神主牌」，在政治上天然獲得了崇高性，每一任領導人都把改革開放掛在嘴上，並把本來與改革開放無關、政府行政管理體制鬆鬆綁綁的一些舉措，說成改革。習近平過去就是這麼做的，官方宣稱完成了18屆三中全會部署的2000多項改革任務。但嚴格說來，這2000多個改革項目，絕大多數都不能冠以改革名號。

要說習近平對改革有抵觸，可能也不準確，否則難以理解他為什麼要成立中央深改組這個機構，並親任主任，自告奮勇抓改革。但他過去的那些「改革」，確實和真正的、人們一般理解的改革相去甚遠，甚至反著來。原因在於，習對改革的理解有誤。

改革是做減法而不是做加法，可他在根本的問題上做加法，即擴權，在過去10年，他極大地擴充了黨權，黨政分開不搞了，重新合一，以黨代政，黨從幕後走向前臺，代替政府行使對社會經濟的決策和管理許可權，成了一個無所不能的超級管理者。這就違背了改革的基本教義。

45年前，鄧小平發動改革開放的初衷是解放和發展生產力，讓百姓能夠吃飽飯。「改革」二字從字面含義看，是要改掉那些不適合生產力和經濟發展的制度障礙，在當時就是改革計劃經濟，就是限制政府權力。因為計劃經濟的本質是政府干預經濟，以為憑著政府的聰明腦袋可以做一個完美計畫，調配資源，讓資源得到最優配置，但改革前的計劃經濟證明這是失敗的。說來原因也簡單，人就是再聰明，也不可能隨時瞭解市場的每一刻的變化，而計畫是死的；何況，制定計劃者也有私心。

「開放」顧名思義是向外部開放，也就是向西方開放，引進西方的資本、技術和管理，學習西方好的做法，包括制度。毛時代不是沒有開放，向第三世界開放，所以「開放」的特定含義是向西方，特別是美國開放。鄧小平說過一句話，跟著蘇聯走的，都變窮了；跟著美國走的，都富起來了。嚴格講，這句話經不起推敲，因為世界上跟著美國走的國家也有窮的，但鄧為什麼要這麼說？強調的就是和美國搞好關係，向美國開放，進入西方資本主義體系，才能改善中國的經濟處境，發展自己。事實當然也是如此。

由此來看，改革開放就是要打碎舊的體制，建立新的體制，它也包含改掉政治體制中不適合生產力發展的因素，換言之，政治體制也要改。其實，計畫體制不但是一種經濟制度，還是一種政治制度，需要政治、社會、文化相配套。中國也是先有政治平反、撥亂反正，包括思想路線從以階級鬥爭為綱，轉向以經濟建設為中心，然後才有經濟改革。

對此，鄧小平有個形說法，就是不管白貓黑貓，捉到老鼠就是好貓，用於改革，即不管什麼體制，能夠促進經濟發展就是好制度，所以他說，計劃經濟不是社會主義的本質特徵，市場經濟也不是資本主義的本質特徵，中國也可以而且應該搞市場經濟。既然中國可以搞市場經濟，那和市場經濟相聯繫的政治制度自然也可以搞，也需要引入。

可習近平不懂這點，在他看來，有些不能改的，再過多長時間也是不改，不能把這說成是不改革。但什麼是不該改、不能改的，很顯然，黨權，這就形成了改革的誤區。