明年中國經濟警報 尚未解除

中共政治局會議和中央經濟工作會議前後舉行，兩者都強調明年經濟工作的基調是「穩中求進、以進促穩、先立後破」。經濟工作會議還提出「必須把堅持高品質發展作為新時代的硬道理」、「聚焦經濟建設這一中心工作和高品質發展這一首要任務」，這都是過去未有的表述。會議認為2023年是「經濟恢復發展的一年」，「經濟回升向好」，明年則要「進一步推動經濟回升向好」。

看來經濟工作會議對今明兩年的經濟表現出了某種樂觀。然而，與其說這是真的樂觀，不如說是要給社會打氣，讓人們對中國經濟有一種正面的信心。所以會議也要求「加強經濟宣傳和輿論引導，唱響中國經濟光明論」，說穿了，就是多說點成就，少說點問題。但不管怎樣，今年好歹快過去了，年初定下的5%的目標應該能達標。

對明年中國的經濟增速，國際國內的機構已經做出了預測，有認為能夠達到5.2%以上的，也有認為可能是4.2%。客觀來看，明年中國經濟困難還是不少，但可能比今年要好一點。

在去年底放棄清零，重回正常生活後，人們一度認為中國經濟會有一個報復式反彈，把疫情 三年被抑制的需求和發展動能釋放出來。然而這種情況只是曇花一現，重又回歸疲軟。經濟專家把它解釋為所謂的疫情疤痕效應造成的。不論什麼原因，經濟沒有雄起是個不爭事實。在這一年裡，人們談到最多的是房地產 的問題，地方債務的問題，消費不足的問題，金融風險的問題。恒大、碧桂園等頭部房企連接暴雷，不少地方債務纏身，公務員都發不出工資，年輕人失業率高達20%以上，收入減少，不敢消費，外資撤離，出口下跌等等，反正都是壞消息。

面對這種狀況，中國政府確實也很拼，政策一道一道出，該減稅的減，該鬆綁的鬆，該廢除的廢，習近平在折騰了十年後終於明白，其他都是虛，經濟才是實，是一切的根本，雄心萬丈是要靠經濟去支撐，否則也是白搭。明白這個道理雖然代價很大，有點晚了，沒有完全把市場、資本和民眾的信心吊起來，但至少止住了下滑趨勢。倘若沒有這個轉彎，官方不拿出一股拼勁，今年5%的目標肯定實現不了。

雖然止住了血，做了很多拆彈工作，明年比今年看起來要好點，可還是不輕鬆。經濟工作會議當然也看到了這點，指出了明年需要克服的困難和挑戰，包括有效需求不足、社會預期偏弱以及部分行業產能過剩等。「有效需求不足」本質上是一個收入及其分配問題，「社會預期偏弱」和信心有關，「部分行業產能過剩」本國市場解決不了，需要依賴外部市場。這幾個問題是互相關聯的，你中有我，我中有你，都是老問題，但有新的表現形式。明年經濟的好壞，取決於這幾個問題的解決程度，但都不會是輕鬆的。

除經濟本身的問題和困難外，明年還有兩個特殊的事情或許會加劇中國經濟的困難，它們就是臺灣選舉和美國大選，都和中國有關，構成中國的地緣政治風險。臺灣選舉明年初會出結果，如果不出意外，賴清德當選的概率最大。鑒於賴的台獨立場，兩岸關係肯定不好，會不會劍拔弩張看賴的話術和行為。

美國大選兩黨候選人會比著賽對中國進行攻擊，如果拜登 政府為顯示自己對中國的強硬不輸川普，那麼前不久拜習會營造的兩國和緩氣氛會一掃而空，中國也會對美國採取強硬態度。這兩個事情無疑對經濟會產生很大影響，外資有可能對進入中國市場更加慎重，中國的出口和技術升級也有可能會進一步被抑制。

另外，也不排除在房地產和地方債的問題上，雷還沒排完。這兩者直接跟銀行、金融掛鉤，風險都會轉嫁給銀行，並由銀行傳導到整個金融系統。為什麼中國政府今年非常重視金融風險，把金融安全提到一個非常高的高度，在政府今年的機構改革中，特意成立金融委員會和金融監管總局？原因就在於，房地產和地方債領域雷區太多了，過去幾十年房地產高速發展積累的風險，在這幾年集中爆發，政府根本不知道哪個環節會暴雷，所以必須小心又小心，但總是防不勝防。

審慎是必要的。然而，該幹的活也得幹。要不然，危機更大。