以哈衝突 北京何以「拉偏架」

哈以衝突，中國的立場受到關注。但是從中國外交部發言人以及王毅和中東問題特使翟雋的連番表態看，北京 越來越不掩飾對巴勒斯坦 的偏向。

這其實是可以理解到的。雖然中國民間有許多人支援以色列 ，認為以色列有權自衛——其實在這一點上，北京也不反對，王毅批評以色列的空襲和地面行動「超越了自衛的範圍」，言下之意也是認為以色列可以自衛，但不能超過範圍；然而，北京還是更多從地緣政治的角度看待哈以衝突和巴以局勢，決定立場。

巴勒斯坦的背後，是整個中東阿拉伯國家，乃至是整個伊斯蘭世界，如果北京偏向以色列，勢必得罪這一大片。而北京現在的外交支點，建立在所謂第三世界——現在換了一個說法，全球南方國家上。但是偏向巴勒斯坦，得罪的就只有一個以色列，或許還有背後的美國。可中美本來就是對手。故而對決策者來說，肯定選擇得罪以色列，這是其利益所在。

當然也可以兩邊都不得罪，保持中立，北京過去對巴以衝突都是這種騎牆態度，對俄烏戰爭也一樣。這次哈以衝突發生之初，北京也試圖不偏不倚。然而事情快速惡化到目前的地步，讓北京無法「和稀泥」。其他一些國家可以，但北京不行，因為中國現在被世人看作所謂世界第二強權，巴勒斯坦和中東國家，都翹首以盼中國主持公道，所以北京必須在巴勒斯坦和以色列之間，做出選擇。

從國家的定位來說，中國一向以發展中國家及其代言人自居，自毛澤東時代起，就一直號稱支持弱小民族和國家反殖反帝反霸的正義事業。這個基調一直沒變。中國對巴勒斯坦建國的支持，正是在這個背景下確立的。這樣一種外交敘事模式，限制了北京的立場，使它只能偏向第三世界特別是其中的弱小國家，尤其在中美對抗的當下，北京更需要緊緊抓住第三世界國家，去對抗美國和它的西方盟友。

而以色列恰恰也是美國的西方盟友一員，雖然以色列和中國的關係也不錯，然而隨著美中對抗，以色列對中國的態度也在搖擺，比如，以色列去年附和美國譴責北京的新疆政策，以色列的議員，今年早些時候還訪問台灣，支持台獨。很多同情和支持巴勒斯坦的中國民眾，就拿這些說事，既然以色列對中國這樣，憑什麼要中國支援以色列。

另一方面，中東的地理位置特別是石油資源，對中國非常重要。現在又加上一帶一路。中國在中東國家，有很多一帶一路的專案投資。戰事擴大，無疑會影響這些項目，讓一帶一路在中東受阻。所以中國呼籲停火止戰，一個因素就是中國在中東有龐大的經濟利益，需要穩定的中東局勢，當務之急，是不能讓哈以衝突升級，發展為地區戰爭。從這個角度看，北京不會反對美國主導的以色列和沙特關係的正常化，當然更希望以沙關係正常化由北京來促成。

除此之外，中東還是穆斯林國家相對集中的地區，搞好和這些國家的關係，有利中國的西北安全。在中國境內有3000多萬穆斯林人口，尤其在新疆，還存在分離主義，如果中國跟穆斯林世界鬧僵，那麼這些分離勢力的生存空間就會大得多。而現在幾乎沒中東國家支援新疆的分離勢力，中國的這個內政問題，可以說是北京今年促成沙伊復交，並打算撮合以巴和解的動因之一。

所以，從外交的理念和傳統，塑造和平形象，一帶一路的經濟利益，以及國內穩定和西北安全來看，北京都會選擇站在巴勒斯坦一邊。這當然會對中以關係產生不好影響。也許中國今後需要的一些科技產品不能再從以色列獲得，以色列也不會幫助中國繞過美國的制裁，但北京考量的是戰略利益。

既然如此，北京為什麼還要去進行外交調停呢？明知以色列可能不會接受調停，仍要下場斡旋，派中東特使訪問中東各國，這是做給阿拉伯國家和穆斯林世界看的，讓這些國家覺得，中國是一個可靠朋友，關鍵時候會幫忙說話的。因此，無論這場衝突的結局如何，中國和阿拉伯國家的關係都會強化，在中東的地緣政治影響力會進一步增強。