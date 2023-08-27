中國經濟還能起死回生嗎

我將中國當下的經濟狀況稱為中國特色的經濟危機。儘管有恆大和碧桂園的債務問題，但不會像美國雷曼兄弟一樣，由某個企業或事件的突然爆雷，而掀起一場風暴，導致經濟崩盤。中國的經濟危機更像是一種散發型的，多點觸發的，滲透於各方面的危機，不只限於經濟的某些方面，危機是一個逐漸累積並和社會聯動的過程，這就給政府解決問題提供了時機。當然，前提是政府能夠解決問題，假如政府解決不了問題，或者在解決問題的同時，又積累更大的問題，讓事情越過某個臨界點，那時危機才會以一種爆發的形式出現。

中國政府明白目前經濟問題的嚴峻性，所以自5月下旬起，加大了政策刺激的力度，如出台了在政治上重新肯定私營經濟地位和作用的「民營企業新31條」，加大吸引外商投資 力度的24條，鬆綁了對房地產 的限制，對平台企業的強監管政策也宣告結束，為改善和企業家的關係，甚至修改刑法有關不利企業家的條款。央行和證監會也相繼發力，在融資和股市上推出新舉措。總之，似乎能夠想到的招，都做了，或者準備做，但這些政策要發揮作用，恐怕還得等一陣子。

不過，政策的效用前提是對症下藥，對中國經濟的症狀，經濟學者有不同的診斷。一種看法認為，中國經濟的困境是由無效投資、反向金融抑制以及房地產泡沫共同導致的，尤其前者，

在過去10多年，中國政府過於依賴基礎設施投資——據統計，自2010年以來，中國經濟增長的40%以上來自投資，但由於投資效率的急劇下降，2020-2022年的基礎設施的投資效率只有2009年的不到三分之一，致使龐大的基建投資成了無效投資，再加上房地產泡沫和反向金融抑制，由此導致財富分配扭曲，政府、國企和富裕階層是這種經濟發展模式的主要受益者，一般家庭和私營企業所得不多，從而使得他們對中國經濟的發展信心不斷走低，以致造成今天的結果。

這種觀點開出的藥方是中國政府必須解決企業和地方政府的資產負債表，辦法是強化財政的作用，政府放棄平衡預算的政策，提高財政赤字上限，大量發行國債。這可能確實是中國政府穩經濟比較現實的選擇，可代價將像日本一樣，或許有一個緩慢失落的十年。

其實，中國經濟困局並非不可解。雖然中國是全球第二大經濟體，去年的經濟總量達到18萬億美元之巨，這麼大的體量客觀上限制了它不可能再像過去一樣有高達8%以上的年增長，正常情況下即使每年增長6%也非常吃力。然而，考慮中國人均GDP才剛過1萬多美元，同西方主要經濟體仍有相當大差距，各地發展不平衡，國內經濟發展仍處於城市化後期，工業化、城市化和資訊化仍具一定空間，加上國內有一批優秀企業，對創新的重視已經躋身行業前沿。從中長期看，如果中國政府對私營企業的「善意」不變，在中國學者說的「系統性、整體性、協同性」的改革上有一些突破，年均增速達5%左右是可以做到的。

現在經濟之所以出現困難，說穿了，根子不在於某項具體的政策，而是習近平。習讓市場主體和資本對他沒有信心，原因是過去10年他在政治和經濟上推行的一條發展路線，違背了中國的主流民意，對經濟、社會以及黨本身造成的傷害太大，只要他還穩坐在高台上，人們對未來的預期難以改善，資本就難以消除被打壓的陰影，一部分企業家就會繼續選擇用腳投票 。所以，經濟出問題，但根子在政治，在習自己。

那有沒有可能在習作為一個已知的確定因素下，去提振企業和市場的信心？有的，一是在憲法和法律上將民營經濟改為私有經濟，明確從法律上承認民營經濟的私有性質，不再用一個民營經濟和民營企業的名字遮遮掩掩，並進一步出台保護產權措施；二是對市場呼籲多時的一些涉及民營企業家的典型案件進行平反，並對製造這些案件的官員進行處罰。有了這兩手，市場會認為在保護私有財產方面，政府這回是來真的。同時對習來說，這兩手不會對他的權力產生直接衝擊。不明白當局為什麼不去做。