務實看待台美21世紀貿易倡議

美國總統拜登 日前簽署「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法案」，正式完成立法。首批協定包括貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業及服務業國內規章等5項議題。而在第一批完成後，雙方將就農業、標準、數位貿易、勞動、環境及國營事業等其他7項議題進行後續協商。

台美可以達成協議，當然是正面的，未來也應持續完成其他項目，有利於台美關係的精進，但是國內對此協議宜有正確解讀。

台美21世紀貿易倡議，反映出美國貿易政策的大轉軌。美國早已退出市場開放為主軸的自由貿易協定（FTA）行列，轉而推動以反映美國價值為主的經貿協定，例如台美21世紀貿易倡議、美歐貿易科技委員會，以及包括美國等十四國的印太經濟架構。

這些協定共同特色是完全不觸及自由化，而以強調維護勞工權益，建立完善經貿制度，打造公平經貿體系為主軸。美國目前國內氛圍是傳統FTA對美國並無助益，未來不太可能重回FTA舞台；所以若以台美廿一世紀貿易倡議做為台美FTA的敲門磚，並不切實際。

台美21世紀貿易倡議之外，還有很多直接攸關台灣經貿發展的課題，例如供應鏈 韌性議題，此在印太經濟架構已初步達成共識，可能會首先啟動，台灣則被排除在外。

所以台灣應主動向美方爭取納入更多可以彰顯台灣利益的議題。例如可向美方表達沒有台灣的印太供應鏈，必然是不完整的。除供應鏈以外，台美租稅協定，台美經貿政策資訊交換平台，以及對中國大陸投資 政策的調合，都是台灣可以切入的項目。

基於此，台灣應善用其他平台，例如台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、科技貿易暨投資合作架構（TTIC），與行之已久的貿易暨投資架構協定（TIFA），以進一步深化台美關係。

國內也有將台美21世紀貿易倡議與兩岸服貿協議相比，認為服貿協議會促使國內服務業大舉西進薪資水準較低的大陸投資，會拉低台灣薪資水平。反觀台美21世紀貿易倡議可帶動台灣對美投資，有助於台灣整體所得提升，以此彰顯「聯美抗中」的價值。

此種相比可說是謬誤百出，由於台美21世紀貿易倡議不涉及市場開放，所以對於貿易及投資流向，影響非常有限。而且若以此邏輯，去所得低地區投資即會拉低國內所得，去高所得地區投資則會提升所得。美國就不會強力要求中國大陸必須落實加入世界貿易組織（WTO）承諾，以保障在大陸營運美國企業的權益；以及中國大陸即使被美國強力圍堵下，但仍然是全球吸引外人投資的主要據點。

美國貿易政策改弦易轍，在全球處處插旗，台灣絕對不能缺席；但也應體認在台美21世紀貿易倡議之外，台美經貿還有很大的一片天空，台灣更不能忽略。（作者為中經院區域發展研究中心主任）