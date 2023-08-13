中菲會有下一次仁愛礁衝突？

菲律賓補給船在向仁愛礁「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資時，遭到中國海警船發射水砲阻攔，引發兩國外交衝突，美國務院 也發聲明聲援菲律賓，宣稱中國海警對菲律賓政府船隻的武裝攻擊適用美菲共同防禦條約。

此事無疑會讓目前緊張的中菲關係更緊張，並有可能引爆中美兩國在南海的衝突，同時也會對今年晚些時候可能通過的南海行為準則帶來某種變數，拖延南海行為準則的簽署。

菲律賓在仁愛礁被中方稱之為「坐灘」的軍艦，是1999年菲趁著美國誤炸中國駐南使館北京 無暇他顧之際，而將一艘美國退役的軍艦「擱淺」在仁愛礁附近的海灘，軍艦上有少量菲律賓軍人。此後中國一直要求菲方將軍艦拖走，馬尼拉當然不可能拖它走，中方只得允許菲方給駐守人員運送生活物資，但不同意運送用於維修加固的建築物資。這是20多年來中菲對這艘「坐灘」軍艦形成的互動模式。

此次菲方因為運送用於大規模維修加固的建築物資，遭中方海警船水砲攔截，並不意外。從菲方來看，今年菲美加強了軍事同盟關係，兩國年底還將在南海開展聯合執法巡航，這大概讓菲軍方覺得維修加固這艘破舊軍艦，強化菲律賓在仁愛礁的存在，正是時候。中方也清楚馬尼拉心裡的小心思，加強了對仁愛礁的警戒。2021年，中國通過了新的海警法，允許海警在執法過程中使用必要的武力，6月15日《海警機構辦理刑事案件程式規定》生效，該規定提到，外籍人士只要在中國領海犯罪，也會遭到中國海上執法力量的抓捕審判，從而為中方使用武力提供了法理依據。

中國今次發射水砲迫使菲補給船改道，根據海警局的說法，菲方不顧中方一再勸阻和警告，執意派出2艘船隻擅自闖入仁愛礁海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資，中國海警船不得不依法予以攔阻，為避免直接攔阻出現碰撞，使用水砲警示。但中方的真實目的，也應該是用這種方式警告菲律賓，不要因為有美國在背後撐腰，就不敢阻攔你，同時測試美國的反應。

事情發生後，馬尼拉發聲明表達強烈抗議，召見中國駐菲大使。美國也力挺菲律賓，指責中國的攻擊行為。中國外交部發言人就菲、美各自聲明兩次發表答記者問，反駁菲、美說法，中國駐菲大使黃溪連8月7日在會見菲副外長拉紮羅時闡述了中方在仁愛礁問題上的一貫立場，中國海警局和國防部 發言人也就菲、美聲明發表談話。

中方的密集表態，這在同菲律賓的海上衝突和外交爭執中是比較少見的，說明中方意識到這次事態具有一定的嚴峻性。表態內容可以概括為四個方面：（1）還原事態原委，指責是菲律賓挑釁在先，中國海警依法採取措施維護中方主權和海洋權益在後。（2）批評美國在背後煽風點火，明目張膽為菲律賓侵犯中國主權撐腰打氣。（3）敦促菲律賓拖走擱淺軍艦，表達中國依法維護自身領土主權和海洋權益的決心和意志。（4）希望菲律賓和中方相向而行，通過對話協商妥善處理海上問題，共同維護雙邊關係和海上局勢穩定。

客觀而言，中國雖然發射水砲驅趕菲律賓的補給船，但從中方公佈的視頻來看，水砲沒有直接射到菲律賓的補給船上，還是不想讓事態升級，演變成一場武裝衝突，以避免美國的武力介入。對此，很多中國網民非常不滿，批評中國的海警船太溫柔，應該直接把水射到菲律賓的補給船上，甚至直接把菲律賓的「坐灘」軍艦拖走。中方在水砲發射和事後的表態上，之所以有所克制，主要是為顧忌和東盟的關係，但也軟中帶硬，對菲律賓有警告。

一種看法認為，中國會利用颱風的機會，以人道救援為藉口，將菲律賓的軍艦拖走。但這種可能性不大，因為萬一在拖走的過程導致軍艦解體，事態會非常嚴重，除非中國做好了同菲律賓打一仗的準備。自然解體對中國最好，畢竟這條軍艦已經老化得厲害，不過，即便自然解體也不是一天兩天就能做到的。所以今後菲律賓還是會想方設法突破中方阻攔去維修加固軍艦，美國也不會放棄利用這艘軍艦介入南海事務挑戰中國主權的機會，所以不排除中菲雙方會有下一次的仁愛礁衝突，甚至是武裝衝突。