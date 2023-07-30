秦剛事件對中國外交有何影響？

秦剛 被免外長，是習近平 在其開啟三連任後出現的首次人事危機。鑒於外長一職的特殊性和敏感性，秦剛的非正常去職對中國政局和習近平本人都會帶來一定影響，然而，當局的外交則因王毅 接任外長，不會受到此事的明顯衝擊。

一國外交，一般分為決策和執行兩個層面。在任何國家，外交戰略和政策都由不同的利益集團共同塑造，這在西方國家尤其如此，而外長在其中起著重要作用。比如在多數西方國家，外長都是內閣的主要成員，深度參與國家外交的制定，而非只是一個外交政策的具體執行者。不過，中國的情況有很大不同。由於黨是領導者，凡國家大事，皆由黨來作決策，外長在國家外交戰略和政策的制定中所起作用，除了某些特殊時期和特定人物，如周恩來，沒有西方國家那麼大。

此種情形在習近平時代更顯突出。習大權獨攬，國家的大政方針皆由己出，他會參考乃至在一定程度上接受智囊和屬下官員的意見或建議，但不會受他們左右。外交相對其他領域，有著獨特性，習可能會更多聽從外交部門的專業意見，外長能夠發揮的作用還是很明顯，可是習不會因此將外交決策大權與外長分享。這是獨屬於他的權力。

中國外交在過去有很大的傳承性。改革開放的前30年，雖然領導人換了幾個，但鄧小平的韜光養晦外交政策和路線都能得到較好執行，在這個方針的指引下，每個領導人根據不同的任務和約束條件，外交的側重點會有不同，但基本思路不會有大的變動。習拋棄了鄧的韜光養晦，憑藉著中國經濟的崛起，在外交上變之前的守勢為攻勢，主動出擊，要塑造有利於中國發展的戰略環境。他對前30年一以貫之的外交路線的改變，究竟受誰的蠱惑，或者完全是自己的構思，外界無處知曉，可按理他會諮商時任外長的看法。當然我們現在知道，在中國的政治文化下，外長不大可能公開反對，更多是贊同和附和。

前已指出，黨是國家外交政策的制定者，在黨中央層面，設立了中央外辦主任一職，代表黨負責外交工作。這是中國真正的外交決策機構，是中央領導人外交事務上的參謀。外辦主任和外長，一個是黨的系統，一個是政府系統，組成了中國外交的雙領導體制。但外辦主任的政治地位比外長高，後者實際是前者的副手。有鑑於此，外辦主任一般由老資格外交官擔任，多數是由外長轉任而來。比如王毅在卸任外長後被任命為中央外辦主任，而在王毅之前，楊潔篪也是先做外長，再被任命為外辦主任。

秦剛在接任外長前，雖然做過副外長和駐美大使，理論上即使在外交部，沒有太大話語權，因為在他之上，還有外長和黨委書記。當然，駐美大使在外交系統是一個重要職位，某種程度上比副外長還重要，中國歷任駐美大使，都由副外長出任或者卸任後再做副外長，秦剛和現在的駐美大使謝鋒之前皆是副外長。就此而言，駐美大使職位一般會給領導人看中的人。秦剛在駐美大使任上又被習選中做外長，並出任國務委員，這說明在他做外長前，在外交部也是一個重要角色，其外交理念和做法，對習可能會有一定影響。做外長後，這種影響會更大一點。從這個角度說，現在他的外長職位被免，原先按他想法而進行的一些外交活動和佈局，會受波及。

不過，秦剛對習的外交影響可能只體現在具體事務上，而非外交理念、戰略和政策上。因為在這些方面，外界並沒有看到有明顯改變。換言之，秦剛實際上更多還是一個執行者的角色，他是在忠實執行習的外交路線和戰略，只是在具體事務的處理上，其手段和做法可能跟前任不同，為習所欣賞。假使秦剛有自己的一套外交想法和思路，試圖去改變習，也是沒來得及被習接受就夭折。坊間傳言，他這次出事，是被王毅構陷打壓，那可見，在同王毅競爭對習的外交影響力上，他輸給了王。

王毅有沒有動機去打壓秦剛呢？如果他仗著習的信任不把王毅放在眼裡，直接越過王向習彙報，王有可能會妒忌和打擊他的。不論真實情況如何，接手他的是王毅。而中國目前的外交，雖說主要決策人是習，可王毅作為外交老將也作了最大「貢獻」，一定程度可以說，這也是王毅的外交。故而秦剛的去職，對當局的外交思想和佈局，基本不會產生明顯影響。