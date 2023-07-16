中國平臺企業的春天來臨了嗎

中國總理李強 和常務副總理丁薛祥出席了平臺企業座談會，聽取對更好促進平臺經濟規範健康持續發展的意見建議。這是一個極強的政治信號，表明當局長達近3年對平臺企業的所謂監管告一段落。此前，中國央行宣布對兩家平臺企業——阿里系的螞蟻集團 和騰訊金融公司財付通，分別處以71.23億元（約9.97億美元）和近30億元人民幣（約4.2億美元）的罰款。

說起當局對平臺企業的整治，不能不提阿里、滴滴和新東方3家企業。3年前，螞蟻集團在臨上市前夕被叫停，如果它上市，據說是當時全球最大的IPO。緊接著，作為阿里靈魂人物的馬雲 就傳出被限制出境。當局所以盯上馬雲和他的螞蟻集團，傳言是因為馬雲在2020年的陸家嘴金融論壇上的演講大放厥詞，當著時任國家副主席王岐山的面，公然批評當局的金融監管政策，惹惱了官方。然而，與其說馬雲吃飽了沒事，要挑釁監管當局，不如說他已經嗅到了不祥氣候，或者知悉當局要整他，試圖反戈一擊。當然，馬雲確實可能有點自大，挑戰當局的後果就是找死。

這種不自量力同樣表現在滴滴身上。當局以資料安全為名，要滴滴放棄在美上市，它偏不聽，搞突然襲擊，結果換來的是當局對公司的整治，以致公司上市一年不到就在美股市場退市。新東方沒有這兩家企業般敢於抗命，它的創始人俞洪敏的政治智商顯然比馬雲和滴滴CEO柳青要強，可是，作為一家主打留學諮詢和英語教育的老牌教培公司，源源不斷為美國等資本主義國家輸送留學人才，是不符合習近平新時代社會主義教育理念的，因此同樣逃不出被整頓的遭遇。

當局這波對平臺企業的監管，自然不只這3家，它們只是代表。中國在過去10多年，互聯網大躍進，出現了一批網路平臺企業，有些已經發展成行業的巨無霸，最典型的就是阿里和騰訊。中國平臺企業由於是一種新的經濟型態，在它的發展過程中，監管當局沒有監管經驗，所以在一段時期幾乎沒有什麼監管，從而給平臺企業帶來野蠻生長的問題，並利用自己控制的大資料，濫用資訊，打壓依附於它們的中小企業，製造了金融漏洞。所以，儘管這些平臺企業為大眾創造了很多就業崗位，拉動經濟增長，但也造成壟斷和資料安全問題，同時也擠壓了實體經濟的生長空間。

除此之外，讓當局警覺的是，大到不能倒的平臺企業，利用其資本力量，不但挑戰當局試圖強化的監管政策，也威脅中共統治。中國的民營經濟的坐大，都離不開官商勾結和官方的扶持。然而，資本的利益畢竟和官方的利益是不同的。在資本壯大後，它要維護自身安全，確保產權不受官方侵害，乃至作為資本化身的背後的老闆們，可能還有個人更大的政治野心，故而要在官方尋求政治代理人，讓更多有權力的官員和資本更深地捆綁在一起。而資本和官員政治聯姻的最好方式，莫過於讓官員在平臺企業擁有股份。

據悉，螞蟻之所以在上市前被當局叫停，就是因為有不少權貴在其中有股份，這家企業實際是權貴們的白手套，馬雲是替他們代持股份。如果企業上市，以它的IPO規模，股東個個都成了大富豪。馬雲和他的阿里當然也就能得到權力更好的保護。馬雲們安全了，習近平就不安全了，由於他這些年的所作所為，得罪的黨內官僚實在太多，誰知道他們在擁有巨額財富後會做什麼，要在背後搞什麼小動作或者大動作，挖習的統治牆角。可想而知，坐在中南海裡的習，對這些平臺企業和背後的資本是不放心的，他要通過強力監管讓他們明白，在中共統治的中國，誰才是那個大boss。

經過近3年的整治，當局對平臺企業有可能造成隱患的金融秩序問題，應該說清理得差不多。值此經濟艱難之時，要喚起民營經濟和資本家的信心，平臺企業正好用得上。央行對阿里和騰訊罰款，此事就算了結，這一頁翻過去了。現在李強和丁薛祥又主持召開平臺企業座談會，進一步對它們打氣，向社會發出支援平臺經濟發展的信號。而過去的強監管讓位於透明、可預期的常態化監管，對平臺企業也減少了政策不確定性，算是利好。

但問題是，對平臺經濟造成的傷害不是開幾次會就能撫平的。如果宏觀環境沒有明顯改變，加諸馬雲們的各種限制沒有被完全消除，還是讓外界難以打消對當局的疑慮。