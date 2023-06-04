角逐總統 侯友宜面臨3道關

國民黨 推出新北市市長侯友宜 作為總統候選人，與民進黨的賴清德和民眾黨的柯文哲決一雌雄。儘管在臺灣去年九合一選舉中國民黨大贏，但是要在總統選舉中重新奪得政權，目前來看難度不小。美麗島的最新民調顯示，侯友宜還落後柯文哲；雖然一、兩次民調不說明什麼，但對侯友宜和國民黨來說，是個警訊。

侯友宜的優勢在於他辦事果斷，在做臺灣員警頭子和新北市長期間為市民做了不少事，名聲不錯，然而，他以往的履歷基本沒涉及兩岸和台美關係，在這兩方面是個素人。這既可以看作他的優點，也可以看作他的缺點。對於侯友宜來說，要坐上總統寶座，面前有三道關口需處理好。

第一道關，構建一個兩岸都能接受的新論述。

侯友宜在國民黨提名後發表感言，他既反台獨，也反一國兩制。這個表態不意外，也符合國民黨的一貫政策。但是他如果要贏得總統大選，僅僅停留在這點上是不夠的，在反台獨和反一國兩制的問題上，關鍵是後者。一國兩制是中國處理兩岸關係的基本原則。北京 當然清楚臺灣民眾不喜歡、不認同一國兩制，可假如侯友宜只是反對一國兩制，提不出新論述，或者這個新論述不被北京和臺灣民眾接受，他的總統選舉堪憂。

兩岸關係是臺灣總統大選不能迴避的，如果臺灣民眾選舉侯友宜為總統，肯定不希望他的新論述去刺激大陸，這樣還不如把票投給賴清德，但既要討好臺灣民眾又不讓北京反感，確實很難。國民黨之前一直有人主張拋棄「九二共識」，這也幾乎成了黨內的意見，可是到現在找不出一個讓兩方都滿意的說法，只好維護「九二共識」這個遺產。侯友宜過去沒有涉足兩岸，在這個問題上可能不得不依賴國民黨，但國民黨在未來幾個月能否提出兩岸關係的新論述，估計懸。這個事情很可能成為侯友宜的一塊短板。

第二道關，向華盛頓展現「親美」，消除「疑美」論。

美國是臺灣最重要的外部力量，尤其這幾年在抗中的大旗下，美國對臺灣的支配無處不在。無論哪個黨哪個候選人，要想在總統大選中獲勝，得到美國的青睞必不可少。所以自政黨輪替以來，歷次臺灣總統選舉，兩黨候選人都要去華盛頓面試，看誰表現得對美國更忠誠。

就親美而言，國民黨、民進黨、民眾黨其實都一樣。朱立倫去年訪美，生怕華盛頓懷疑國民黨親中，在美國喊出國民黨永遠反共。但是華盛頓對國民黨和民進黨的態度，還是有區別的，更偏向民進黨，因為後者幾乎無條件地配合和服從華盛頓的指令。但是國民黨內部有主張和大陸統一的深藍，他們會牽制國民黨的兩岸政策，對美國阻擾兩岸統一也頗多不滿。今年臺灣流行「疑美」論，民進黨指責是國民黨散布的，華盛頓肯定也會覺察到這點。侯友宜雖然是臺灣本土人，但以前基本沒有和美國打過交道，華盛頓對他不瞭解。因此，如何取信於華盛頓，消除華盛頓對他可能的「疑美」，對他取得總統大位至關重要。

第三道關，阻擋北京的促統壓力。

反獨促統是北京既定的對台方針和政策。過去北京以反獨為主，只要臺灣表現出不獨立，北京不會去做促統的事，可以慢慢等，但在習近平的第二任期，明顯加強了促統部署，反獨讓位於促統，而且反獨也是為了促統，統一被提上議事日程。這對臺灣各政黨及候選人來說，都是需要面對的課題，尤其對國民黨和它的候選人，更是如此。

國民黨的本土派，在大陸很多民眾看來，和民進黨差別不大，民進黨主張台獨，他們被稱為獨台。北京對侯友宜的政治態度特別是在兩岸問題上的看法，把握不透，也不放心。他在國民黨提名後表態反獨，不管真假，北京應該很滿意，但對他反一國兩制，肯定不高興。常理來看，北京大概率不會在總統選舉期間對侯友宜施壓，要求他在促統上有更多表示，以免適得其反。但是，一旦他當選總統，就得面對這個棘手問題。假如侯友宜像民進黨一樣頑固抗拒北京的統一部署，勢必會讓北京大失所望。兩岸關係雖然不會如目前這般劍拔弩張，但比蔡英文當政時可能也好不了多少。