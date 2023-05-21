歐洲「戰略自主」 非中國理解的

自法國總統馬克宏 提出歐洲要「戰略自主」後，這一概念已被很多政治人物接受，少數歐洲國家雖然沒有像馬克宏公開鼓吹「戰略自主」，但外交和經濟政策實際是按照「戰略自主」的路數在做。不過，「戰略自主」的含義究竟是什麼，馬克宏說的「戰略自主」和中國對此的理解是否同一個意思，很多人並不清楚。

在中國人看來，所謂歐洲的「戰略自主」，當然是要擺脫美國的影響，不做華盛頓的附庸，幹什麼事都要看華盛頓的臉色，聽華盛頓的建議，讓華盛頓給歐洲下指導棋。歐美雖然出自同一文明，意識形態和政治制度一致，在很多事情上有著相同或相似的看法，但畢竟有著各自的戰略利益，不可能做到事事齊心。

比如在對待中國的問題上，歐盟 的對華政策是「合作夥伴、競爭者和系統性對手」，而美國的對華政策是「競爭、合作、對抗」，儘管兩者都有「合作和競爭」，「系統性對手」和「對抗」也有某種相同的地方；然而，歐洲的對華「合作」不是一種外交修辭，說著玩玩的，它是歐盟和中國發展關係的基調，美國則不同，「合作」可有可無，是一種點綴。換言之，雖然歐盟也在強化同中國競爭的一面，但合作仍是基調；美國以競爭或對抗為主，只是在感覺需要同中國合作的時候和領域，才要求中國合作。

正因中國這樣理解歐洲的「戰略自主」，所以在外交場合，中國恐怕是除法國外，最在乎、也是最努力鼓動歐洲「戰略自主」的域外一方，凡同歐洲外交官會談，中國必強調此事。中國如此關心、鼓吹歐洲的「戰略自主」，當然也是基於自己的利益考量。因為歐洲一旦真「戰略自主」，走歐洲的路，美歐就會產生裂痕，在圍堵中國上就不能形成合力，從而減輕北京的戰略壓力。

但中國對歐洲「戰略自主」的想法是中國自己的一廂情願，跟歐洲不一樣。歐洲對「戰略自主」的理解，用芬蘭前首相的話說，是要解決三個層面的依賴，即安全上依賴美國，能源上依賴俄羅斯 ，經濟上依賴中國。不清楚這只是這位芬蘭前首相的個人看法，還是在主張歐洲「戰略自主」的政治人物中，是普遍共識，但大概率應是後者。如此，恐非中國之福。因為儘管確實有一些歐洲國家—主要是「老歐洲」的一些大國——想擺脫美國的軍事和安全控制，然而實際上，俄烏戰爭之後，由於對俄羅斯戰略威脅的恐懼，本來「腦死」的北約復活，美國通過北約這個冷戰組織，在軍事上更深地介入和支配歐洲的內部事務和國防安全，要想擺脫美國控制基本不可能。

歐洲在能源上，通過對俄羅斯的石油和天然氣的制裁，現在倒是擺脫了對俄羅斯的依賴，只不過現在把這種依賴轉移到美國。所以實際上歐洲對美國的依賴更深。對中國來說，歐洲在經濟上，至少在關鍵產品和供應鏈上，也在考慮「去中國化」的問題——打出的旗號是「去風險」。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利5月12日在歐盟外長非正式會議後表示，歐盟成員國外長支持「重新校準」對華戰略，這個「重新校準」就是歐盟在堅持對華「三重定位」時，要加強對華競爭，「去風險」，重新審視歐中經濟關係。儘管歐洲強調不能同中國經濟脫鉤，事實上也無法脫鉤，因為強行脫鉤的代價恐怕不是歐洲能夠承受的，但「去風險」顯然意味著歐洲要重新平衡歐中的經濟關係。

原因在於，歐洲接受俄烏戰爭的教訓，擔心如果中國武統臺灣，歐洲必然要制裁中國，從而引起北京的報復，俄羅斯的報復「武器」是能源，中國的報復「武器」會是經濟，如果歐洲在經濟上依賴中國，屆時損失會比俄羅斯的報復大得多。所以歐洲不得不早做準備。

中國也覺察到了這點，秦剛在柏林同德國外長貝爾伯克共同會見記者時對此警告，如果以「去風險」之名行去中國化之實，那就是在去機遇、去合作、去穩定、去發展。但這個警告對歐洲不會起太大效果。目前來看，歐洲要實現「戰略自主」不現實—根本擺脫不了美國，但在經濟上針對中國的「去風險」，倒是很可能做成的。