中韓關係 或許回不到從前

在中國的東亞鄰居中，南韓 和菲律賓是兩個最新選邊站的國家——選擇站在美國一邊，但相對菲律賓的只做不說，南韓是既做又說，南韓總統尹錫悅訪美前接受路透社採訪將臺灣問題比作兩韓 問題，反對用實力改變現狀，惹怒了中國，但南韓沒有打算退縮，擺明要和中國扛上。這確實出乎外界預料。

南韓不像日本 ，和中國有著歷史、領土以及東亞主導權之爭，儘管尹錫悅去年5月上臺後表現出了親美遠中的姿態，但即便背後有美國施壓，多數觀察家認為南韓在處理和中國的關係時，還是一定程度上會照顧中國的情緒，不會像日本一樣，完全追隨華盛頓，加入美國的反中陣營。尹錫悅的選邊站可以說讓外界大跌眼鏡。

事情如果顛覆了常規認知，必有特殊因素。有人從尹錫悅個人身上找原因。他出身南韓的保守陣營，而保守陣營向來對中國不太友好；他是個政治素人，對國際政治的複雜性不瞭解；他受其政治顧問和夫人的影響極深，而這幾個人，特別是他的夫人，非常親美。也許這些說法都有一定道理，但顯然它們沒有觸及問題的本質。

中韓關係過去幾年起起伏伏，有高潮有低谷，但都沒有像今天嚴峻。尹錫悅不到一年，就成功做到讓兩國關係自建交以來最差，我認為受四個因素左右，分別是：南韓內部輿論和民意的厭中反華情緒非常強，前不久的民調顯示，高達九成南韓民眾不喜歡中國，比任何一個西方國家都高；擔心朝鮮核威脅，對中國未能施壓朝鮮去核非常失望；自覺是發達國家一員，雄心勃勃要成「全球樞紐國家」，扛起自由民主大旗，對中國不以為然，要求中國「基於相互尊重和互惠」發展兩國關係；對華貿易從過去的順差變成如今的逆差，中國不再是南韓的黃金市場，兩國密切的經貿聯繫有所鬆動。

具體談談南韓的對華貿易。人們注意到一個現象，凡是中國和哪國關係變差，會反映在經濟上，雙方的經濟會出問題。至於是關係變差影響經濟，還是經濟出問題後影響雙方的外交關係，則要看具體情況，就中韓關係而言，更多表現為後者。

南韓和許多東亞國家一樣，經濟靠中國，安全靠美國。過去30年，經貿關係在韓中關係中起著名副其實的壓艙石作用。中國是南韓最大的出口市場和最大的順差來源國，對華貿易總量相當於南韓對日美德三國出口的總和。因此，說南韓經濟高度依賴中國，一點也不差。這也使得南韓歷屆政府——不論保守陣營還是進步陣營執政——都不會去觸及中國敏感的問題，如臺灣、香港、人權。但這種情況自去年4月以來有很大改變，首次出現月度逆差，已經連續近一年了。今年首季對華出口暴跌近三成，在其23個主要交易夥伴中降幅居首，對華出口規模也從去年的排名第二降至第五，對華貿易逆差達78.4億美元，占其總貿易逆差的35%。韓媒分析，若這種情況沒有好轉，南韓對華貿易收支恐將31年來首次出現全年逆差。

南韓一季度對華出口暴跌，雖然很大程度上是因為半導體出口低迷，而這不單是南韓的問題，也是全球問題，全球半導體需求下滑；但或許更為根本的原因，是中國出口產品的競爭力在快速追上南韓，兩國的貿易結構相似，都是以出口中間產品和消費品為主導，近幾年，中國品牌崛起，產品品質升級，導致南韓產品在中國市場人氣大幅下滑，少有人問津，像南韓的三星手機、電視機、汽車等在中國市場的占有率都在下降。

中國是個大塊頭，可作為中國的鄰居，如果在朝核問題上指望不上，又在經濟上享受不到好處，甚至成為他的競爭對手，從過去的最大逆差國有可能今後變成最大順差國，那他自然要問，我為什麼要跟你做好朋友呢？假如這個時候有一個塊頭更大的傢伙對他說，嘿，小子，不要三心二意，跟著我吃香喝辣，有更多好處，你幹不幹？恐怕很少有人不會被答應的。這個塊頭更大的傢伙就是美國。

按照中韓產業的發展模式和勢頭，兩國產業的競爭性會越來越強，而中美的對抗也會繼續加劇，雖然中國的市場在相當長時間裡依然會是南韓最大的出口市場，但當中國的市場不再對南韓有吸引力，缺少了以經濟力為依託的中韓關係，恐是很難回到從前的。