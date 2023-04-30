貿易壁壘 引爆兩岸新博弈

假如全球地緣政治博弈是個超級風暴，台灣正處中心。蔡英文總統和美國眾院議長麥卡錫會面後，大陸按兵不動，等法國總統馬克宏 離開中國才軍演，接著就台灣禁止自大陸輸入2455項產品展開貿易壁壘調查。對台灣而言，貿易施壓遠比軍事行動更有效。一般人民對軍演麻木，但農產品被禁，就會引起很大風波。

地緣政治對台灣影響逐漸升溫。從外資財務投資 者觀點，巴菲特近期承認其出脫台積電 理由是地緣政治緊張；從策略投資者角度，今年前兩個月僑外投資金額年減近五成，經濟部委託研究發現，台海危機已引起外商對兩岸經濟安全與供應鏈穩定的擔憂；從台灣投資人角度，軍工股股價屢創新高，這代表什麼？

台灣成近期全球焦點。法國總統馬克宏訪中後表示，歐洲應避免因台灣議題捲入台海衝突。紐約時報專欄作家佛里曼指出，美中之爭遠比「台灣」或「專制與民主」更複雜，台灣價值在於「信任」。美國政治支持台灣，但美商如蘋果和特斯拉卻積極前進大陸；美國看上台灣產業，許多和半導體及軍工有關，25家軍火商組團赴台。

兩岸貿易協議是大陸單方讓利，基本上對中方是不平等條約。大陸此時展開貿易壁壘調查，政治意味濃，但理直氣壯。兩岸互信基礎不再、漸行漸遠，大陸為何要持續ECFA惠台政策？大陸要讓台灣民眾對「兩岸政經脫鉤」有感，這是經濟作戰演習。

大陸作法可謂一石二鳥，一方面掌握主動權，不讓外人插手，對台施壓；另方面向全世界公開兩岸貿易不平等條約。台灣正積極申請加入CPTPP，大陸亦然。全世界如了解兩岸貿易爭端，對台灣不是件好事。

調查將進一步凸顯台灣嚴重荷蘭病，即產業資源分配不均。台積電去年第四季賺2959億元台幣（約95.4億美元），約當上市櫃公司5888億元台幣一半。政府過去聚焦半導體產業，和美國息息相關，目前潛在問題浮出檯面；其他產業如農產、紡織、石化將受到大陸貿易調查衝擊。台灣製造、市場可與大陸脫鉤，但作為WTO成員國，台灣無法再對大陸封閉市場。

台灣在市場開放準備上，不能一廂情願。以CPTPP言，台灣優先大陸獲准機會不大；即使雙方同時加入，也存在對等開放問題。大陸這次行動，迫使台灣及早面對現實，「去中」的全球化布局，終究會失敗。

德、法是美國盟友，印度是「印太聯盟」成員，即使如此，他們也未以美國馬首是瞻。台灣應學習新加坡，等距維持美中關係。假如沒有和平紅利，「和平保台」只是空洞口號，兩岸終究走上對抗之路。

蔡英文期許台灣成棋手，但目前已淪美國棋子。此次貿易調查是警鐘，大陸目的不在和台灣談判，而是政治施壓。台灣市場對大陸不過是芝麻，大陸市場對台灣言是燒餅。台灣若不能及時醒悟，未來恐難逃棄子命運。

現在雙方對峙已無法扭轉，因為美國積極動員台灣備戰、武裝台灣，台灣採購美國軍火，觸動大陸紅線。這就像電影情節，定時炸彈引線拆除時限訂在明年大選前一天，大陸把最終命運交給台灣人民決定，企業和外資目前能做的只有避險。

（作者為藍濤亞洲總裁兼東海大學智慧轉型中心執行長）