土豆、花生 兩岸語言難切割

康軒版中學課本寫了一個關於「土豆」的笑話老哏：大意是有人說他吃「醋溜土豆絲」，另一人說土豆那麼小，怎可能切絲？後來才明白，土豆即是馬鈴薯，而閩南語講的土豆，是花生。有立委就以此質詢教育部 長潘文忠，說我們中學課本被統戰了。

這實在是讓人啼笑皆非的無知典型。相信潘文忠比誰都清楚。因為2010年，我代表中華文化總會帶團去和北京 教育部開會，討論合編《兩岸中華語文大詞典》的時候，當時潘文忠還是代表教育部參與的成員。他應該比誰都明白兩岸語詞的差異，不是用大陸用語、台灣用語就可以輕易切割的。

說白了，土豆意指花生，也不是台灣專用語，大陸閩南方言即如此。而馬鈴薯有些地方叫「土蛋兒」，中國各省方言之間差異太多，要加以全面分辨，真的很難。即使以台灣來說，1949年遷徙到台灣100多萬人，完全是南腔北調。想要把台灣語言使用定於一尊，彷彿只有閩南語才叫「台灣話」，只能有一種語言，才代表台灣，那是對台灣多元文化、多元族群的無知。

試問，兩岸之間的語詞有多少差距，可以被切割成大陸用語、台灣用語呢？

依據當年編撰《兩岸中華語文大詞典》的幾百個學者專家，在十幾萬個詞條中，兩岸語詞的差異，共有詞占了93%；而差異詞占了7%。質言之，兩岸差異用語只占了7%，要怎麼切割？而差異詞之中，包括了四種類型：同實異名、同名異實、大陸特有、台灣特有。大陸特有詞為台灣特有詞的兩倍，是因為大陸各地方言特多，詞語不同，故而比台灣多。

此外，兩岸最大的差異詞出在那裡？在學術名詞和新使用的詞語。每年光是國際政治、經濟、醫學、理化、科技、學術、明星人物等，層出不窮，兩岸翻譯不一；光是電影名稱的差別，就可以寫一本笑料大全。

更麻煩的問題是：網路新興用語多又快，有的風行一時，成為社會現象（如：打醬油、老炮兒），有的代表新興社會現象（如：小三、山寨、小確幸），這種年輕人的網路用語，已經很難分辨大陸、台灣了。

事實上，隨著網路風行，兩岸語言趨同的現象日益明顯。特別青年世代的用語大量流通，像「同志 」，以前大陸是指政治上的同志，但受到台灣影響，它逐漸變成同性戀的代名詞。而「嗆聲」也風行成兩岸共用；有些大陸的段子、順口溜立即被台灣網友瘋傳。

這種趨同現象，是網路時代才有可能產生的，如今已成為普遍現象。這也增加我們判斷某些語詞性質的難題。不過，此種現象卻是兩岸流行文化日趨同步的一種反映。典型的例子太多了。這樣的語言現象，誰有辦法切割？

人類文明是不斷演進的，語言是社會生活的一種反映。當台灣流行看大陸劇，看「乘風破浪」的姐姐，然後你叫年輕人要切割大陸用語，那不是跟大陸規定不可使用台灣流行語一樣可笑嗎？而大陸的年輕世代很多人都認得繁體字，你若問受到什麼影響？答案會讓你跌破眼鏡！因為他們都用台灣的KTV唱歌，那些歌詞看多了就認得繁體字，兩岸當局誰都管不住。

那些教條派的立委和教授們，實在跟現實太脫節了！兩岸青年文化早已走在政治前面，自成時尚，悄悄風行了。（作者為作家）