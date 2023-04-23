新二元結構 中國「另類通縮」

中國第一季度的經濟形勢好於市場預期，但也僅僅是好一點，對一些經濟學者來說，他們更關注的是物價指數 CPI和工業品出廠價格指數PPI的表現。前者雖然同比漲1.3%，但環比是下跌的，尤其3月CPI只有0.7，而PPI同比是負的2.5%。故最近在中國經濟學界，學者們開始討論起中國是否出現經濟通縮的問題。

國家統計局新聞發言人解釋了一季度CPI漲幅回落的原因，認為主要受一些階段性因素影響。消費價格的回落，不表明中國經濟存在通縮，因為不能只看到CPI有所回落，還要看扣除食品和能源價格的核心CPI和服務價格，兩者都同比上漲0.8%，且比去年四季度有所回升；以及經濟運行價格變化和GDP縮減這兩個指數，它們在一季度也是小幅上漲，環比回升。不過，統計局發言人對通縮的看法顯然秉持的是一種傳統觀點。

經濟學對通貨緊縮的定義是，物價總水準持續下降，同時伴隨著貨幣 供應量的減少和經濟衰退。從中國第一季度的經濟資料看，似乎不符合通縮定義。但現在學界討論的中國通縮問題是一種非傳統或者非典型的通縮，針對的是中國是發了那麼多貨幣，可是物價卻怎麼都漲不起來這種情況。

截止3月末，中國的廣義貨幣M2餘額達到281.46兆元（人民幣，下同，約41兆美元），同比增長12.7%，比上年同期高3個百分點。3月社會融資和信貸繼續超預期多增，新增社融5.38兆元，同比多增7079億元（約1032億美元）；實體貸款新增3.95兆元，同比多增7211億元，均創歷史同期新高。按理，超發貨幣這麼多，物價應該像美國一樣高才是。可是CPI和PPI就像扶不起的阿斗，不溫不火。

物價低對百姓來說是好事，可用較少的錢買更多的東西。但是，中國此刻需要的不是低物價，而是適度的高物價。當然物價也不能像美國那樣太高。物價適度高，預示著經濟有些過熱可也不是太熱，就業 穩定，收入有保證；低物價則意味著經濟緊縮，就業不充分，失業率也高。沒有就業就沒有收入，沒有收入就買不起東西。物價高雖然買的東西少，可總好過沒錢買東西。

中國在疫情幾年享受了低物價，但同時也「享受」了高失業和低收入。所以無論政府還是民眾，都希望就業能有保證。可恰恰這點不很樂觀，第一季度登記失業率依然有5.6個百分點，尤其是16至24歲勞動力調查失業率高達19.6%，和疫情期間的失業率不相上下。失業率高當然反映企業的開工不足。事實上，第一季度外商及港澳台商投資企業增加值同比降2.7%，私營企業僅增長2.0%，不及國有企業和股份制企業，這也是中國經濟的一個隱憂。

中國經濟還新增了另一個隱憂，即百姓的負債消費比以前多了很多。根據央行統計，截至去年底全國負債人數達7億，剔除老人和小孩，中青年負債人數占比在80%以上，早在2020年底，中國居民的債務餘額／可支配收入比例高達137.9%，而同期美國是95%；同年，中國居民債務還本付息額／可支配收入高達15.0%，美國為7.5%。過去常批評美國人借貸消費，寅吃卯糧，讚美中國百姓的節儉美德，喜歡存錢，現在百姓依然喜歡存錢，但寅吃卯糧的現象也開始比美國嚴重。這個還會影響到中國經濟的未來。如果負債規模降不下來，人們就會謹慎消費，中國經濟或許就會鎖定在通縮當中。

既然中國經濟出現了不該出現的通縮苗頭，就需尋找原因。社會學家孫立平認為中國經濟正在形成一種新的二元結構，一元叫國計，一元叫民生，他用人的上半身與下半身來比擬這個二元結構，國計的部分簡單地說是比較重要的高端部門；民生的部分則主要是與人們日常生活相聯繫的低端部門。市場上看起來充足的貨幣主要去了國計部分，也就是在上半身迴圈，尤其是製造業中的高端部分和政府部門，而在民生部分或下半身流入的就比較少，所以物價處於萎靡狀態，人們感受到失業、收入下降、債務壓力、預期變壞。

孫將這種通縮稱為淤塞性通縮，這確實是一個另類的解釋，或者是另類的通縮。他開出的藥方是，在不能完全打通這個二元結構的情況下，至少重心往下端的民生部分下沉。不過，究其根本，要想使中國經濟不陷入通縮中，還是要啟動民間資本、外資以及企業家們對未來的預期和信心。這對李強的新政府是一大考驗。