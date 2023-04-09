馬英九訪陸與蔡英文訪美

台灣「雙英」在過去十多天一個出訪大陸，一個過境訪美，巧合也好，有意安排也罷，極具象徵意味，若干年後再來復盤這兩次出訪，也許蘊含著某種歷史走向。

馬英九的大陸行，從台灣的角度看來，最大亮點是他多次喊出中華民國 ，突破過去藍營人士訪陸時不敢言中華民國的窘境。他們也會說「九二共識」，或者再加一句「一中各表」，但當著大陸領導的面，不會說中華民國，怕犯忌。可是馬不但說出「中華民國」四個字，自己做過兩屆中華民國總統，而且在同大陸學生交流時，甚至還搬出中華民國憲法，說中華民國包括大陸地區。這確實會讓台灣民眾尤其藍營支持者振奮，提升馬個人的聲望，也讓國民黨接下來在總統大選中有一個加分的議題。

不過，馬開的這個好頭未必是台灣其他政治人物訪陸時能夠摹仿。北京 允許馬在大陸公開說出中華民國，基於兩個因素，一是馬的身分特殊，畢竟他做過中華民國總統，這種特殊性是其他藍營人士不具備的；二，正因此，北京要利用馬的大陸行，在當前劍拔弩張的兩岸政治氣氛下，最大程度讓台灣民眾感受到大陸的所謂善意，降低兩岸對峙的力度，為大陸的經濟建設營造一個和緩的兩岸氛圍。

北京今年的外交向世界打出的旗號是「和」，無論關於烏克蘭政治解決的12點主張，還是調停沙伊復交，都是向外界突出中國是個愛好和平的國家。北京邀馬訪陸，也是要給台灣民眾這種印象：大陸不只是對台灣會文攻武嚇，也會遞橄欖枝，要兩岸和平，以降低台灣民眾對大陸的敵意。所以馬的大陸行納入到了這個「和」的背景和基調中，也就願意容忍馬「大放厥詞」說出中華民國。

然而，台灣其他政治人物沒有馬的這種特殊性，北京未必願意他們學馬也提中華民國。北京會擔心，如果此門一開，成為一種趨勢，會不會給外界造成一國兩府的印象？雖然北京不得不默認中華民國存在的事實，但決不承認中華民國，所以馬說中華民國，在大陸的報導中，是完全見不到的。北京只是把它作為個案處理。

北京一定程度寬鬆對馬，藉馬訪陸營造兩岸和緩氣氛，但它馬上也會發現，在應對蔡英文訪美的問題上，竟給自己製造了一個難題：對蔡麥會，反應太強硬，有違它刻意凸顯的「和」的氛圍，可如果反制力度不夠，甚至沒有軍事手段，又會被大陸民眾乃至台灣視為紙老虎，外強中乾，以後台灣領導人過境美國會見政要，就成為家常便飯，甚至下一步會見美國總統也說不準。

蔡此次過境美國，雖然是不想美國眾院議長麥卡錫 訪台而採取的一個折中辦法，但也是看到北京今年釋出的「和」的外交信號，拿捏到北京的這種「兩難」。蔡的國安團隊想讓蔡高調過境，可行前釋放的訊息讓北京警覺，北京便對華府施壓，而拜登為了同習近平通話，對蔡在美國的行程有所管控，致使其在紐約的活動異常低調，之前傳出的一些安排都沒有出現，到加州雖然會見了麥卡錫等跨黨派議員，但未見共同聲明，聯邦政府也沒有高官和蔡見面，這跟馬在大陸的風光是不能比的。

儘管如此，北京對蔡麥會依然憤怒，外交部、國台辦、人大外委會和國防部四個部門做出了強硬表態。比照去年裴洛西訪台的表態，這讓外界特別是台灣擔心，北京會不會再來搞一場「圍台軍演」？

但如前所述，北京今年舉的是和平大旗，要一心重振經濟，因此，很難判斷北京具體的反制措施是否包含軍演，以及如果再搞軍演，規模多大，力度多強。之前觀察家們在預判北京的行動時，認為北京在言辭上會強硬，但行動上會節制，不太可能再來一場軍演。可也不好說，因為北京已經把蔡麥會定為「高調」，而且習也不能容忍，八個月內蔡兩次會見美國三號政治人物，並且開創了在美國本土會見的歷史，倘若只是言辭上猛烈抨擊，而不採取和這種言辭相匹配的行動，以後這種事會沒完沒了，達不到嚇阻台灣和美國的作用。

這是北京為自己製造的兩難，到底如何取捨，這兩天應該會有答案。