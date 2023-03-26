習為何沒設中央內務委員會？

本周的輿論熱點無疑是習近平訪俄，不過，在我看來，習的訪俄時間雖然比外界預測的要早，但訪問內容基本未超出外界預期，包括可能的對俄烏衝突的調解會到哪種程度。從對中國政治的觀察和認識習近平而言，中央內務委員會未能在這次中國的黨政機構改革中成立，更值得琢磨。

兩會 結束十多天了，新政府新機構也已成立。中央金融委員會、中央科技委員會和中央社工部這幾個在兩會前外界預測到的和未預測到的機構都已亮相，唯獨兩會前和兩會中熱炒的中央內務委員會，沒有出現在機構改革的名單中。對此，人們或許會有各種各樣的猜測，可現在事後來看，我認為，這個新機構本來就不在習的機構改革計畫裡，而不是別的什麼原因，導致他後來又把它拿掉。

在2月下旬的政治局會議宣布要啟動新一輪黨政機構改革後，最先放出要組建中央內務委消息的是港媒，劇透這次機構改革要把公安 部、國安部這兩大強力部門，劃出國務院 ，在中央成立內務委員會，管理這兩個部門。而後海外媒體和自媒體開始炒作，把它和毛澤東時期的內務部以及蘇聯史達林時期的內務人民部聯繫起來，分析習這麼做的原因，是不是他的地位還不十分穩固，要在當選國家主席第三次連任後建立一個更強的特務機構，直接學當年蘇聯的契卡或格別烏，在國內赤裸裸搞恐怖統治，對政敵和反對派肉體消滅了事，假使這樣，當然會讓人後背發涼。

內務部之類的機構，不但在中國和蘇聯有，在其他國家的內閣中也會看到，但是否與員警或者特務機構掛鈎起來，要看各國對它的職能設定。中共建政初期，內務部是中央政府的第一大部，管的事情非常寬，因為政權剛建立，帶有某種肅反和鎮壓功能，但在政權穩固後，更多的是從事與民政有關的工作，以後就改為民政部。

蘇聯的內務部，其鎮壓職能從始至終則一直沒變，只是有時強，有時弱。世人印象最深的當然是史達林在上世紀30年代的大肅反中，內務部直接充當了他的專政工具，臭名昭著的蘇聯秘密員警格別烏，就隸屬內務部，他們對史達林的政敵和不滿他殘暴統治的普通民眾，可以隨意秘密逮捕，就地處決，或者把他們發配到古格拉勞改營。鑒於習的專政統治，如果他要成立中央內務委，把公安部和國安部劃給它管理，讓人如此聯想，實屬正常。

可出乎意外，黨政機構改革最後沒有內務委員會，公安、國安兩部還留在國務院。個中原因，我認為是港媒的消息來源有誤，導致報導失實。也許有人會說，可能是要成立中央內務委的消息洩露流傳後引起的輿論反響不好，習後來就作罷。這顯然是小看了習，他豈會因為要顧忌外界反應而將決定要做的事放棄，否則，很多事他就不會去做了。只能說，習本來就沒有打算要組建中央內務委。理由很簡單，公安部和國安部，這是習專政最倚重的兩個強力機構，20大後，已經由他的親信完全把控，通過幾年的反腐，他也把這兩個部門政治立場有問題、不忠誠他的人清洗的差不多。公安和國安之上還有國安委和政法委，也都由他的人控制，再成立一個內務委，似乎有點多此一舉，而且如何和已有機構釐清職能。假如把公安和國安兩部劃出國務院歸內務委管，不但會掏空國安委更會掏空政法委，讓後者只能管法院和檢察院；假如這兩個機構還留在國務院，內務委自己就成了一個空殼，根本沒有成立的必要。

此外，邏輯上講，組建內務委，劃出公安部和國安部，明顯表明要削弱李強的權力。李強不是李克強，如果說國務院仍是李克強主政，習有這個動機，李強則是習之心腹，把他扶上總理寶座，不可能在他剛上任，屁股還沒坐熱就給他來這一手下馬威。習派丁薛祥和何立峰進入國務院，或許有部分牽制李的意思，但絕不可能搞這麼明顯的動作讓李有所不滿，心生猜疑。所以這個超級機構，理應不在習的機構改革規畫的清單之內。

習做事也不是一味蠻幹，他要考慮前因後果。尤其在機構和人事的問題上，他知道自己得罪了很多人，不能讓他的執政團隊再因他的決策失誤而出現內訌，甚至直接對他本人產生不滿。