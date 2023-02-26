中國新機構改革 會是折騰嗎？

本周日舉行的中共 20屆二中全會將審議「黨和國家機構改革方案」稿，預計這個機構改革方案會成為下周召開的中國全國兩會 的一大議程，就像2018年的那次一樣。

中共19大是在2017年舉行的，次年3月召開的全國兩會，討論和通過了「深化黨和國家機構改革方案」。習近平上臺後，至少對黨務系統和政府體系動過兩次大手術 。再上一次是在2013年的18屆三中全會。

2018年的機構改革對黨、政以及人大和政協的機構設置和職能配置，進行了力度很大的調整，在中共這塊，組建了正國級的國家監察委員會和副國級的中央全面依法治國委員會、中央審計委員會和中央教育工作領導小組共四個機構，並將中央全面深化改革領導小組、中央網路安全和資訊化領導小組、中央財經領導小組、中央外事工作領導小組改為委員會；在國務院這塊，除了將職能相近的部門合併同類項，也新設了退役軍人事務部、國際發展合作署、國家醫療保障局和國家移民管理局等部門。

中國的黨務系統和政務系統，很長時間以來，機構臃腫，疊床架屋，職能錯配，人浮於事，不適合社會經濟的發展和要求，確實需要大刀闊斧的改革。鄧江胡時期，也曾多次對部委進行過調整和改革，減少對經濟和市場的干預，但基本屬於技術層面的小打小鬧，胡後期的大部制改革，一度動作也很大，可是改革成效始終不明顯，政府職能精簡後再膨脹，膨脹後又精簡，難以走出這個怪圈。

18屆三全會出台了「關於全面深化改革若干重大問題的決定」，提出了一個雄心勃勃的全面改革規畫，其目標和指導思想是完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。這是習首次提出國家治理體系和治理能力的現代化問題，以後成為中共的施政目標方向。用它來衡量，中國的黨政機構設置和職能需要作大的調整。2013年的那次機構改革，正是按照這個指導思想推進的。

在國家治理體系和治理能力現代化之外，習這些年的另一施政重點是全面加強黨的領導，東西南北中，黨領導一切，這就要求在黨政機構的設置中也要體現這點。2018年的機構改革力圖做到這兩點，即以加強黨的全面領導來統領機構設置，同時又要以國家治理體系和治理能力現代化為導向，按照這兩個原則來設置機構，調整職能。

二中全會審議的機構改革方案，重心依然在這兩個方面。但政治局會議也特別交代要深化重點領域機構改革。什麼是「重點領域」？現在不是很清楚，也許指的是科技領域。因為在過去五年，國內外形勢發生了很大變化，美國對中國的圍堵和打壓加重，尤其在科技上卡中國的脖子，當局為此採取的對策，是提出科技自主和經濟雙迴圈的發展新思路，那麼，政府的職能配置和機構設置就要有相應變動，是不是會在這方面成立新的部門和對現有政府部門作大的調整，接下來可以觀察。

此次機構改革公佈的很突然，之前沒有一點消息。這和以往不一樣。之前在官方正式公布方案前，媒體早就進行了相關報導，各路專家和學者也進行了鋪天蓋地的討論。基本上在具體方案披露前，外界對當局的做法早已知道個八九不離十。但這次在消息公布前，官方沒有透露半點風聲，保密工作做得非常好。

然而這並非是好事，政府機構改革沒有什麼值得可保密的。提前讓公眾知道，並參與討論，雖然他們的意見並不會被當局吸收，至少可以看作是一種公眾參與，民眾有知情權。而現在的做法，是剝奪了民眾的知情權，讓他們無法就此發表意見。可見，當局對民眾是戒備日深，借用一句俗語，防火防盜防百姓。

二中全會要來審議機構改革方案，看來這次的力度也不會少。不過，像筆者這樣的吃瓜群眾，實在想不出有何必要對現有的機構動大手術，儘管它們的設置和職能配置遠非科學、到位。客觀地說，上次的機構改革強化黨統治的目的，但如果從機構的配置看，還是像一回事的。假如它們沒有起到設想的作用，應該從內部的機制和人事方面去改進和調整，而非大面積去增減機構。

問題的關鍵還不是機構應該怎麼設置，而是機構上的那個人稱不稱職。再科學的機構設置，所用非人，也是白搭。而習時代恰恰是在用人上問題最大。所以在我看來，每次黨代會後都要來一輪機構改革，這不是改革，是折騰。