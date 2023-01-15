台海戰爭風險 正快速升高

新年伊始，兩岸領導人向對方釋出緩和調子，大陸這邊，習近平在元旦賀詞中表示兩岸一家親，希望兩岸同胞共創中華民族綿長福祉，未提過去的「祖國統一」套話；台灣這邊，蔡英文 的元旦講話和答記者問也從之前的「抗中保台」變成「和平保台」，並表示在疫情後希望恢復兩岸健康有序的交流。

不過，雙方的軍事動作頻頻。新年前夕，蔡英文正式決定台灣義務兵役從現行四個月延長到一年。在台灣縣市長選舉剛結束不久，民進黨 大敗的情況下，明知延長兵役對民進黨的明年總統大選明顯不利，蔡還要這麼做，一是來自美國的壓力，二是民進黨政府研判，兩岸戰爭的風險是真實存在，而不是虛假的，因此台灣必須提前因應準備。解放軍 東部戰區則在開年即於台島周邊海空域組織了三場諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，逼近台外島空域。

有台灣的軍事學者說，現在兩岸情形非常詭異，尤其大陸，一改過去的舉大棒，說硬話，變成說軟話，舉大棒。對開年東部戰區的這三場演練，由於正處隆冬，海上風高浪急，非常不適合搞軍演，但解放軍還是在短時間內進行了三場高強度的實戰意味很強的軍演，到底所欲為河，各方出現了不同的解讀。

大陸解放軍、外交部和國台辦的一致回應是，此次演練，針對的是台美勾連挑釁升級、破壞台海和平穩定的行徑的嚴正警告。外界看到，美國總統拜登年前簽署國防授權法案，將台灣政策法有關軍事部分的內容打包放入，授權美政府五年內向台提供100億美元軍事援助，並加速對台軍售，包括出售布雷車等。大陸越來越感受到美國正在加速武裝台灣，要把台灣變成一座巨大的軍火庫。

對大陸乾脆挑明解放軍軍演的意圖，多數觀察家還是認可的。也有學者認為，解放軍此次在冬季惡劣天氣並且夜間演練，除了向台美傳達這一訊號，並不表示解放軍馬上就有攻台計畫，而更多是一種常態化的演練，解放軍要做到在任何極端情況下「招之即來，來之能戰」的目的，就必須加強在惡劣天氣下的演練。而這三場軍演，為的就是檢驗解放軍是否具備此種能力。

不管解放軍的軍演是常態化的演練，還是針對美台的所謂「勾連」，表明大陸確實在為將來的兩岸軍事衝突扎扎實實做準備。台灣延長兵役、大量採購美式武器，也同樣在做準備。美國亦判斷台海戰爭的風險在快速升高，除要求台灣買更多美國武器武裝自己，也在做隨時介入這場戰爭的準備。當三方都認為爆發戰爭的機率在上升，並且為此做準備，結果無非有兩種：

一是大家都意識到戰爭的代價太大，從而讓戰爭得以避免。對大陸尤其台灣而言，戰爭的代價就不用提了，即使對美國，根據美智庫CSIS最近公佈的其24次兵推的情況，哪怕在設定的參數對美日台最有利的情況下，台海戰爭也只是以美日台的「慘勝」結束。這表明，戰爭對美國的代價也是巨大的。二是戰爭如三方預期的發生，所謂自我實現的預言，這在歷史上不乏其例。想想，三方尤其中美兩強整天都在磨刀霍霍，想盡辦法把對方打敗，戰爭豈有不發生之理？

在台藍營學者中有一種看法，美中台三邊，美國最想讓台海戰爭打起來，理由很簡單，就算美國要為戰爭付出很大代價，但相對兩岸付出的代價，是小巫見大巫。就中國來講，若戰敗，將在很長時間一蹶不振，甚至中共很可能垮台，國家也會分裂，這是美國最樂意見到的結果，一勞永逸消除了美國的心腹大患；退一步，就算中國戰勝，戰爭產生的破壞、兩岸的世仇以及中國為此受到的西方制裁，也將讓中國崛起夭折，至少幾十年元氣恢復不過來，從而無法阻擋美國。所以只要戰爭爆發，美國都是贏家。出於這個目的，美國軍方和智庫不斷鼓吹解放軍2027年前最有可能攻台，實際是美國要在這個時間點，放手讓台灣去衝撞大陸紅線，從而逼得大陸無退路只能打台灣。

這個說法對不對，當然只有戰爭爆發才能得到驗證。不過，由於中國和美台的極度不信任，台海戰爭確有可能像第一次世界大戰，夢遊般地打起來。