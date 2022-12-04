白紙革命 重創習近平的權威

中國發生的這波抗議浪潮，讓許多人尤其海外反對派，對它寄予了很高期望，特別是上海的抗議者喊出了習近平 和共產黨下台的口號，深得人心，人們希望抗議能夠改變中國的現狀，衝擊習近平的獨裁統治，看到習在大眾的抗議聲中狼狽下台的場面。

現在，這一幕暫時沒有出現。在中共 的壓制下，抗議漸有收場的架勢。從抗議的時間、規模和程度看，給人的感覺有些不過癮，似乎剛開個頭就要結束。輿論對這次抗議出現了不同評價。其中一種有代表性的看法認為，由於中國根本不存在真正的反對勢力，沒有組織、沒有綱領、沒有明確的政治訴求，因此很難真正形成對政權的威脅。

這說得沒錯。從來的社會抗議和政治反對運動，要撼動政權，產生廣泛的社會影響力，是需要有組織、綱領和目標的政治反對派存在的。當年的中共就是這樣一個反對勢力。在這一點上，這次抗議運動是有缺憾的。但是，這不能怪它，組織、綱領、目標甚至運動的領袖人物，都是可以在運動中產生和成長的。

一般來說，社會反抗運動有兩種，一種是志同道合的一群人，為了某個共同的目標，結合成一個團體，制定綱領和行動計畫，發動群眾抗議，這是一種常態的反對形式；還有一種抗議是突發的，事先沒有組織，沒有明確的行動計畫和目標，是基於某個具體事件受到情緒的影響自發形成的。但後一種如果抗議的時間足夠長，抗議的規模足夠大，在和政府的對峙中，是有可能產生抗議組織和代表人物的。

此次抗議活動屬於第二種，它由人們不滿長期的清零封控而引發，導火線則是烏魯木齊的火災事故。它其實有一個具體的訴求，即結束清零、開放社會。但它確實沒有組織，沒有綱領，也沒有代表人物，是去中心化的，更像是人們借烏魯木齊的火災事故，宣洩和表達對政府用抗疫之名壓制人權的憤怒。由於抗議短短幾天被中共壓制下去，也就根本來不及在運動中產生組織和領導運動的代表人物。何況現在還處於疫情 中，中共的監控又那麼嚴密，無論是在運動前，還是在運動中，成立政治反對組織，談何容易。

中共雖然是個僵化的黨，但在打壓政治異議力量這點上，嗅覺非常靈敏，學習能力也很強。30多年前的六四學生反抗運動給中共的一個教訓，就是不等政治反對力量發展壯大，就要把它掐滅。所以六四之後，雖然在江、胡時期中國都爆發過規模比這次抗議大得多，程度也激烈得多的工人和農民的抗爭，但沒有在這些抗爭中發展出有組織的政治反對團體。胡後期，中國出現了由維權律師和知識份子推動的新公民運動，然而，遭到政府的打壓。阿拉伯之春後，有心人也想在中國多個城市發起一場茉莉花革命，可還沒來得及全面鋪開，即被政府撲滅。

習近平更是對政治反對派進行毫不留情的鎮壓，重判709維權律師，對企圖和工人結合的左派學生大抓捕。在習的高壓下，不說民間反對組織沒有生存空間，思想和輿論的異議聲音都不允許。而在三年疫情時期，這種情況尤其嚴重，疫情本身讓人們的交往減少，政府的清零進一步限制了人們的社交距離，此外還有無處不在的大數據監控，在這頭專制的利維坦怪獸面前，每個人都是透明人，那容得你去成立反對組織。

因此，要想在中國開展一場有組織有綱領的政治反對運動，至少在習時期，是一種奢望。經過這次“白紙革命”，當局對任何的反抗更不會容忍。中央政法委已經召開會議準備對抗議磨刀霍霍。

儘管如此，它的意義依然非常突出。我曾說過，這次抗議是否發展成全國性的抗議風潮，出現有組織、綱領和代表表性人物，不是關鍵，但是必須有影響，對政權產生衝擊。從它引發的廣泛關注和對民眾人心的影響看，它已經構成了對政權的衝擊，習的權威和領導力因抗議而受重創。事實上，在嚴密控制的中國，能夠發出呐喊，走向街頭抗議，本身就是很大的突破，就是勝利。

中國仍然處在百年現代化大轉型的關口，而現代化轉型的歷史告訴我們，在轉型過程中必然會發生民眾的抗爭和政治反對運動，中國過去多次出現過這種政治抗爭，今後也會隨時再起。再嚴厲的鎮壓只會延遲社會的抗爭，不可能阻斷。