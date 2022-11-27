美開放運動賭盤 誰才是輸家？

隨著休士頓太空人 在世界大賽奪冠，今年大聯盟球季也終於告一段落。如果在疫情過後到現場看球，不難發現這幾年北美職業運動有個重大改變，就是以往跟賽事勢如水火的賭博活動，現在已經堂而皇之進入球場。

舉例來說，華盛頓國民隊設有米高梅運動賭盤，紐約大都會 隊有凱薩集團貴賓室，整個大聯盟在球場內有類似設計的球隊，已經超過十隊。其餘球隊就算目前因為地方法規限制，尚未正式開放場內賭博，各大賭場也早就先以餐廳模式插旗經營，靜待修法或公投通過的時刻。

賭賽事勝負，大小讓分這些都不再稀奇，有了場內賭盤即時性，更讓「迷你賭博」受到歡迎。什麼是迷你賭博呢？在大谷翔平投出下一顆球以前，賭客可以下注猜這顆球球速是九十五英哩以上還是以下，或者要賭打者此次擊球會是安打還是出局也可以。賭場對人性早就研究透徹，深知如何讓人深陷其中，這些花招不但提供賭客新鮮選擇，更能讓下注標的物無限量倍增。

從整個經濟系統來說，球隊從運動賭盤得到廣告分潤、贊助金、數據收入，還有更高轉播權利金與門票銷售；地方政府則是獲得額外稅收，並且用合法賭博排擠非法集團，提高管制能力。不過，獲利最高當然還是賭場本身，儘管硬體建物需要巨資投入，又有球隊與政府等著分一杯羹，各大集團還是趨之若鶩。

紐約州本月剛公布一項新數據，從年初開放運動賭盤到上月為止，本年度5億美金賭博稅目標已經提前完成。這些稅收來自民眾投注的130億賭金，而賭場大概賺走11億，其中又以大聯盟職棒最多，其次是NBA職業籃球，整體數字還在隨著時間持續攀升。

聽起來一切都很美好，可是凡事總是要有輸家，在這場遊戲裡負責埋單的，當然是賭客了。人們觀看運動轉播與支持球隊，在潛意識裡追求勝利來臨那刻頭腦充滿多巴胺之愉悅感，那正是賭博讓不少人上癮的原因。

簡單地說，運動，再加上賭博，是把兩種成癮因素放在一起，讓嗜賭者暴露在更多危險裡，甚至還可能影響操守欠佳的球員。賭博自古以來就是難以抗拒的誘惑，不管現在被包裝成股票單日沖銷、虛擬貨幣 「投資」，還是運動賭盤，人性經常都無法抵禦。

面對無法逆轉開放趨勢，球迷只能自求多福。小賭當然可以怡情，但倘若出現成癮症狀，比如負面影響情緒、對他人刻意隱瞞習慣、生活作息被賭盤時間控制、無法停止投入更多資金與精力，甚至是期待能夠賭回輸掉的錢，就需要認真考慮尋求專業協助。我們對身邊親友亦須多些關注，畢竟要上癮者自己發現異狀求助，有時候並不容易。

十賭九輸，是個最簡單，也是最難被相信的真理。