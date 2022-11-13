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淪眾院少數 民主黨團將大換血

嚴震生(名人堂)

期中選舉初步結果出爐，雖然沒有所謂的紅色海嘯發生，但共和黨仍如選前預期，贏得聯邦眾院多數。民主黨裴洛西議長將被共和黨麥卡錫取代。由於裴洛西先前已宣布今年期中選舉將是她最後一任任期，因此在民主黨失去眾院多數的情況下，她已不可能再出任少數黨領袖，更何況民主黨新世代議員早就蠢蠢欲動，盼望她退休後，能建構一個新的民主黨團領導班子。

民主黨眾院第二把手霍耶，自2003年1月擔任裴洛西少數黨黨鞭，並在她擔任議長時成為多數黨領袖，至今也20年了。目前擔任黨鞭的克萊本2006年開始，擔任民主黨眾院的第三號人物，時間也近17年。他們三位都來自民主黨非常安全的選區，因此連任從來不是問題，也未經歷過具威脅性挑戰。

換句話說，民主黨領導班子與共和黨在同一時期的眾院領袖人數（四位國會議長、六位多數黨領袖、四位黨鞭）相比，顯得穩定得多。不過，這個鐵三角年齡都超過82歲，好聽是經驗豐富，能力受到同黨議員肯定，難聽則是長期霸占位置不放，戀棧權位。

早在一年前，國家廣播公司就預測裴洛西的領導班子，將在今年期中選舉後走入歷史。經濟學人在今年夏天的專文中指出，民主黨早該換血了。其他主流媒體也紛紛跟進，認為這次民主黨輸掉眾院後，除了裴洛西將成為陽春眾議員外，霍耶和克萊本應當也會同進同出，辭去他們的職務。這和過去第二號或第三號人物有機會接班的傳統不同，或多或少和兩位的年齡有關。

有意挑戰高位者，包括目前的第四號人物麻州眾議員克拉克女士、第五號人物紐約州非洲裔傑佛瑞，及第六號人物加州拉丁裔艾格勒。傑佛瑞與克拉克有可能共同參選前兩個領導職位，艾格勒則是第三號人物。傑佛瑞已展開尋求支持之旅，並和克萊本會談，爭取這位同為非洲裔重量級國會領袖背書。

裴洛西的盟友，同樣來自加州的情報委員會主席謝安達，雖然並非領導班子成員，不過他在負責審理川普彈劾案時，聲名大噪，因此也躍躍欲試。此外，來自華盛頓州的首位印度裔女性眾議員賈亞帕，儘管才擔任兩屆眾議員，但她自由派色彩濃厚，目前擔任眾院的國會進步連線的主席，是許多年輕和女性議員支持的對象。但她所代表的較為激進色彩，能否讓她獲得主流民主黨議員的支持，還是一大疑問。此外，出生在台灣、目前擔任民主黨政策及通訊委員會共同主席加州亞裔眾議員劉雲平，也有機會更上一層樓，成為民主黨在眾院的第六號人物。

如果三位一體的民主黨領導班子換人，即將成為國會議長的麥卡錫，將面臨一個可能整合較差的民主黨少數，後者能否有足夠的戰鬥力，發揮制衡作用，不無疑問。更重要的是，民主黨進步派的國會議員對拜登推動的法案，也將會有更多的質疑。在此情況下，拜登絕對會是個跛鴨總統，要求他不競選連任的聲浪，也會隨之而來。

無論如何，儘管輸了眾院對民主黨而言絕對是一個挫敗，但它也同時提供一個真正世代交替的機會（新的領導班子平均年齡將會比裴洛西的三人組年輕30歲）。塞翁失馬，焉知非福？拜登這任結束後，也將隨裴洛西走進歷史，民主黨新一代政治領袖必須要擬定一個黨未來的方向，建立新的品牌和形象，以贏得更廣泛選民的認同與支持。（作者為政治大學國關中心兼任研究員）

民主黨 眾院 裴洛西

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