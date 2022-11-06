中國「供銷社」重出江湖 有備戰意圖？

在中國，年過五旬的人一般都有供銷社的記憶，因為在那個物資貧乏的年代，人們能夠買到東西的場所少之又少，城市尚有國營商店，而在星羅棋佈的農村和小城鎮，每個鄉鎮（當時稱公社）也就有一、兩個供銷社。要買油鹽等必需品，只能去那兒買。

改革後，供銷社慢慢退出了流通市場，不僅僅是因為它的經營機制的落後和效率低下，更是它作為計畫經濟的某種標籤，不得不卸下歷史交給它的包袱，儘管那塊牌子一直保留在中國政府的序列裡沒動，而且還是正部級。隨著時間的流隨，即使對經歷過計畫經濟的人，供銷社好像也成了一個江湖傳說，而改革年代出生的人，尤其更年輕的一代，連這個詞聽都沒聽說過。

因此，當供銷社在最近一段時間頻頻亮相官媒，資本市場也在炒作供銷社題材，彷彿一夜之間它又重回人間，從來沒有離開過一樣。但鑒於供銷社曾有的濃厚計畫經濟色彩，許多人擔憂，供銷社的強勢回歸，是不是預示著中國要走老路，重回計畫時代？

這種憂慮不是無的放矢。中南海的習近平常常釋放混亂的信號，什麼「既要……又要……」，這種話術，讓人們搞不清他究竟要什麼，有些無所適從。從政策話語中不好判斷，那就看當局具體做了什麼，可恰恰是這點，最難讓人放心。何況，這幾年時不時有人拋出驚悚話題，如私人經濟退場論等，眼見著供銷社這個走入歷史棺材的東西起死回生，社會有擔憂很正常。

客觀地說，今天供銷社的回歸，並不意味著中國會重回或者部分重回計畫經濟。雖然當局在加大經濟調節力度和範圍，但是，如果重回計畫時代，就要對整個經濟體系和市場結構推倒重來，而這個體系和結構是經過二、三十年好不容易才建立起的。所以哪怕是它進行局部修正，都會引發山崩地裂的後果，此乃中國當局承受不起。所以習20大 報告在談到要建立經濟發展新格局時，仍要強調繼續發展市場經濟，依託市場經濟的基本架構，在這個基礎上強化政府作用。對供銷社重出江湖，也應從此視角去理解。

具體來說，當局是要利用市場經濟，盤活供銷社系統的閒置資產，復活該體系，因為它認為在接下來中國的發展中，供銷社會起到一種獨特作用，尤其對鄉村振興而言。過去的供銷社系統在改革後整體癱瘓，但一些資源還在，可以利用市場經濟，將這些資源重新盤活，服務於新農村建設，助力農民，這大概是當局的想法。當局有沒有想在政策扶持下，把它打造成流通領域的巨無霸國企？即使有，也是做不到的。郵政 系統就是一例，後者也曾一度瀕臨破產 ，後來經過改造，讓它復活，但也僅是眾多競爭主體一家而已，無法壟斷了該行業。

郵政系統有其特殊性，供銷社對當局不是重要到非有它不可的。計畫時代它是獨一家，因為那時沒有其他市場主體，可現在流通領域，占主導地位的是非國有商業企業，國有商企雖有一部分，但內部經營機制也是市場化的。因此，當局為扶植它的發展，固然可能會給它一些特殊政策或資源，但流通行業的激烈競爭，決定了它不可能回到計畫時代那種壟斷地位，如果真做到這一點，把其他市場主體都幹死，那中國的市場體系也就完蛋。這並非當局之福。當局最多也就是讓它成為鄉村振興的一支積極力量，尤其補充競爭環境下，某些靠市場力量覆蓋不到的偏遠山區或農村地區，讓它下沉到那兒。

另有一種可能，供銷社成為流通領域的主要市場主體，由它一統江湖，恢復過去的地位，這就是當局準備打仗，並且戰爭已經爆發。中國的下一場戰爭肯定是在台海，戰爭發生必然會面對外部的制裁和封鎖，中國經濟轉入戰時體制，由國家管控，此時，供銷社這類國家控制的准國有體制會發揮它特殊的配給制作用。從這個角度，可以說當局在下一盤大棋。

那當局在復活供銷社的問題上，是否真有備戰考量？答案應該肯定。習要打台灣，就必然要考慮和外部脫鉤的情況。戰時讓供銷社充當民生基本物資的供應者角色，也就順理成章。而這需要提前布局，臨時做來不及。因此，觀察供銷社的下一步走向，對判斷台海是否會發生戰事以及何時發生戰事，是一個可參考的視角。