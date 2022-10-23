從習報告看兩岸最後攤牌期

習近平的20大政治報告對台灣問題的表述雖然只有短短六百餘字，而且沒有多少新意，卻贏得了全場最熱烈和持久的掌聲。這反映了一種「民意」，至少對2300名黨代表來說，解決台灣問題具有某種程度的不可拖延的緊迫性。

台灣被北京 視作中國核心利益中的核心，外長王毅在今年九月會見布林肯時就如此表達。習在報告中說，「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」。但不排除對「極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動」使用武力。外界注意到，習的口頭報告沒有提九二共識、一中原則 ，雖然在文字版本中放進了這兩個詞。這不能僅僅用節省時間來解釋。因為把它們加進口頭報告，最多也就增加兩三秒。習之所以不提「九二共識」、「一中原則」，卻強調「絕不承諾放棄使用武力」，是有他的考量在內的，也就是意在增加對台灣或許還有美國的威懾和警告。

自解放軍8月圍台軍演後，台海形勢和兩岸關係進入了一種新常態，互信完全沒有，善意也完全消失，剩下的也就是完全的對抗。美國和中國雖然也處於一種對抗狀態，但還具有一些交易空間，兩岸連交易的空間也沒有。因此兩岸關係比美中關係事實上還惡劣。

儘管北京在白皮書以及此次黨代會的報告仍然表示和統是優先選擇，兩岸同胞血濃於水，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，對台灣民眾大打親情牌，然而，與其說這是北京對台灣釋出的「善意」，不如說是在不同時段不同節點上威嚇和喊話兩種手段的交替運用。同樣，蔡英文在雙十國慶講話表現出的某種軟姿態，也不是對大陸的「善意」。雙方都在爭取有限的時間，為最後攤牌的到來作準備。

北京近年來多次向外表達「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，似乎顯示出對解決台灣問題比過去有更大的自信。以兩岸的經濟和軍事實力對比，天枰愈來愈傾向大陸，即便中美的經濟和軍事實力，也在大幅接近，再加上大陸有地緣優勢以及台灣是個海島地形，北京武統的能力已經具備。但北京在兩岸關係的主導權和主動權是否意味著習近平會將收回台灣的時間表儘量往後拖，等到時機完全成熟的時候再做？很多人就是這麼想的，認為既然習覺得時間在北京一邊，他不會急著去統一，萬一統一失敗，中共 就有可能垮台。

這是錯誤地理解了北京說的「主導權和主動權」。準確的理解是，習如果認為大陸已有能力解決台灣問題，就不會把這個事拖得太久；反而是在自我評估沒有能力或者能力不足以有把握拿下台灣，會盡可能地把統一時間表往後延，就像習之前的中共領導人所做的一樣。習是個使命感極強的人，當他評估大陸完全有能力收回台灣，就不會把這個完成統一大業的機會留給他的後任，而是在其任內，且極可能在他的第三任期。因為倘若他還要四連任，將面臨著一個拿出什麼業績去說服黨內同意他連任的問題。以習的權力，當然可以不經黨內「授權」同意逕自連任，然而，對一個心高氣傲的領導人，他不會不看重功績的，否則，習也不會在20大報告中羅列新時代十年給中共和中國帶來的「偉大變革」。

事情的嚴重性還在於，未來五年會是極不平靜的五年，台美大選，美中對抗加劇，中美軍事實力的進一步縮小，以及華盛頓不斷加碼對北京打台灣牌，等等，都會誘發一系列的不確定性乃至危機，從而刺激北京做出最後決斷，一勞永逸地解決台灣問題。看不到這點是非常危險的。布林肯日前在與美前國務卿賴斯對談時說，北京「已做出基本決策，當前現狀已無法接受，決意要大大加快實現統一」，這個評估是恰當的。

當然，兩岸或進入最後攤牌期並不表示最壞的時刻馬上就要到來，也不表示習一定會用武力，在動武之前，還有很多其他手段可用。但是，北京未來會加大以武逼統的力度和節奏，可以預期，這個時間不會太長。