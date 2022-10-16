拜登敗部復活 對中調緩姿態

「美國中期選舉：拜登 浴血敗仗？」

今年4月19日《紐約時報》評論（Charles Blow）指出美總統聲望下跌至33%（Quinnipiac University poll），離歷代總統就任後同時期最低點只差1%。今年11月拜登任內的期中考，極不樂觀。

大家預期：屆時，由拜登民主黨主導的藍色國會兩院將全面染紅成共和黨 天下。民主黨在眾議院將大幅流失席次喪失主導權。此外，民主黨勉強占多數的參議院將換成共和黨過半。兩黨參議院席次目前為50比50，民主黨副總統擔任參院主席必要時可投關鍵一票贏得多數。

不料，拜登低迷的民調 繼續下滑至7月31%後到8月下旬開始上揚。支持度超過40%以至於今。

而且，9月10日的《經濟學人》顯示在6月以前預估參議院換手的可能率下跌了30%。中期選舉後，參議院不只可能維持紅藍各半，尚且有希望藍多於紅！

跟空氣握手，給人弱勢形象的拜登，居然敗部復活。

何以如此？

通膨稍降：通貨膨脹由6月9.06%降至8月8.26%。汽油價格也下降。人民生活消費壓力稍減。

立法便民：8月中拜登在國會通過「氣候、稅、健康法案」（Climate, Tax & Health Bill）讓人民尤其是老人在健康保險上獲得優惠。

墮胎反彈：6月下旬，美國最高法院推翻1973年通過允許墮胎的判例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）。而審議法官中共和黨總統任命的占六比三多數。民調顯示：六成多美國人民反對禁止墮胎。人民對共和黨的反彈轉化為有利拜登的民調。

俄烏戰利：9月底，烏克蘭俄羅斯戰況逆轉。拜登極力撥款軍援的小國烏克蘭恢復大片失土，俄軍挫敗。拜登經濟制裁俄羅斯，全球石油漲價，美國產油獲利。拜登外交政策形象上揚，終於擺脫去年8月底拜登匆促自阿富汗撤軍狼狽的陰影。當時，拜登民調迅速下滑，支持度與不滿度在47%出現死亡交叉。

挺裴洛西：不顧北京四個月來的警告，拜登口說不建議眾議院議長裴洛西訪台，卻在8月初實際令軍方保護她完成訪台。引發第四次台海危機。

拜登就任總統面對強大的共和黨，隨時指責他對中軟弱。現在他國內政治地位強化，可以不自我綁手綁腳對中一味強硬。他可以選擇最有利於美國的對中姿態，兼顧競爭與合作軟硬並用。

美國對中國姿態開始緩和。

•8月28日，美兩巡洋艦穿過台海，美方事後不提台海是國際海域，以避免直接否定北京的說法。

•9月21日，拜登聯大演說沒提中國、不提香港，只帶到新疆。

•9月23日，布林肯與王毅聯大會面。雖然王毅強烈抗議美方「以台制華」而且「公開聲稱要協防台灣」。布林肯卻強調維持和平和溝通，不提對抗、競爭，只提合作。與去年3月16日在阿拉斯加嚴詞訓斥中方代表有天淵之別。

•10月6日，「南華早報」報導，美國巡視中方南海的軍機由8月46次減為9月的28次。

10月16日中共20，11月8日美國中期選舉，11月中G20拜登、習近平將會面。中美關係不乏調整機會。