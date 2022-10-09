為什麼很多人相信政變謠言

到現在，還有很多人相信中南海前不久發生了政變，習被軟禁，而之所以北京 沒有公佈此事，是為了平穩過渡。我看到一個原來在中國有點名氣的「公知」——在此沒有貶低「公知」的意思，只是陳述事實——最近在他的視頻節目裡，言之鑿鑿稱習已辭職。還是這位人士，在他稍早前的另一節目，爆料彭麗媛和她的女兒已逃夏威夷，同行者有華春瑩 。這樣的「爆料」還有其他人在做，而看這些節目下的留言，很多人相信所謂的「爆料」。

這是一種匪夷所思的現象。按理，接近二十大 召開，習也早已公開現身，霸占官媒頭條，北京的街市平靜如初，沒有顯出一絲政變痕跡，這類謠言應該會自動消失，就像今年早前傳出的政變一樣。但這次，不但未能平息，反而信者恒信。我說的匪夷所思，還不只一般民眾信這個，我認識的個別做起學問來嚴謹的學者，竟然也對政變深信不疑，我上周就問一位研究中國歷史和文化的學者這個問題，他回答，他是根據他的研究，而不僅僅是外界的爆料，得出政變結論的。

不能用對政治的無知來解釋這種現象。你和信謠者聊這個事，他們會說非常瞭解中國的宮廷政治；也不能用資訊龐雜，民眾不好辨別來解釋。這裡有複雜的原因，解釋起來有一定難度。不過，我覺得至少可以從下面三個角度闡釋這一問題。

第一，對現狀絕望和無可奈何，太想把習趕下去，可理智上明知沒有辦法，於是，潛意識裡幻想著習出事，拚命從現實中尋找蛛絲馬跡來印證這點，滿足這個願望。這種巴不得習快出事的心理和情緒越臨近二十大，越焦慮，如果這個時候有中南海的政變謠言傳出，對於有這種執念的人來說，就好像溺水的人抓到了一根救命稻草，是不會放手的，一定要到20大召開，習連任成既定事實，才會把他打醒，在此之前，是絕對相信政變謠言的。

第二，由於某種認知和信仰的關係，過於信賴某個公眾人物，對他傳播的資訊一概深信不疑。這種情況類似於宗教教主和信眾的關係。為什麼宗教中的奇蹟，信徒絲毫都不懷疑？因為信徒已經解除了思想的武裝，如若懷疑表示自己心不誠，而信教首先要求的就是心誠。在一些政變謠言的信奉者看來，由於這個資訊是他們信賴的某個人傳出的，他們相信心目中的這個偶像不會說假話，傳播假資訊，因此這個人說什麼，他們就信什麼。像前面提到的那位「公知」，他的受眾應該大部分是這種人。至於他本人是不是真信自己說的，不清楚。有些造遙者是信自己造的謠，有些可能是出於一種反對的策略，有些純粹是從商業考慮，收割流量，有些則是後兩者兼有。

和前兩種情形不同，第三種看似具有某種合理性和邏輯性，是從中南海內，習和他的政敵之間的力量對比出發，認為發生了政變。眾所周知，習幾乎得罪了所有的精英階層，四面受敵，有多少人巴望著他下臺，力量對比似乎明顯不利習。這種情況下，習再有本事，雙腿也難敵四拳，何況遠不止四拳。而中南海退休的、現任的常委們忍受不了習的霸道，把中國搞得一團糟，借著他出國訪問的機會，聯手部署政變，理論上和邏輯上是有可能的，世界上很多政變都是這樣發生的。

一些人，比如我問詢的那個學者，就是從這個角度考慮的。這麼考慮問題當然沒有錯，循著這個思路，得出政變這個看法也很「正常」。不過，這裡存在一個矛盾，如果政變的說法是正確的，如何來解釋習現身這件事情？除非認為現在出來的習是個替身，有些人還真是這麼認為的，但這畢竟會讓思維正常的人感覺有些離譜。於是有這種看法的人又換個說法，習可能在二十大還會連任，但他的權力會大大削弱，實際上是受到他的政敵們的控制。然而它還是沒有說服力，以大多數人恨不得習馬上就下臺的心情看，政變者會為了所謂的政局平穩，讓習繼續在台前做傀儡？而不是把他拿下，順應民意？

其實，要解釋習四處樹敵，權力卻穩固並不難。這是習借助黨的名義在黨內立規，並有現代科技和大數據對黨內要員的監控，再加反腐，讓反對他的人忌憚，形成不了反習合力，容易被他各個擊破。如此一來，就算再多的政敵，也是背後加個零而已。何況，習也不只是有政敵，還有盟友。

中國政治說複雜也複雜，說簡單也簡單。雖然黑箱作業增加了分析和判斷的難度，但只要我們正視基本事實，就不會認為中南海發生了政變。