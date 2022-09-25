中國清零惡政 猛於新冠病毒

貴陽三荔高速發生的27人死亡的重大交通事故，是中國新冠疫情 三年以來由清零而導致的一起最嚴重的次生災害。這起事故表面上看是一起交通事故，細究卻是中國官方的「清零」之過，是一起抗疫事故，因為如果沒有現在這種嚴厲的清零措施，基層政府也就沒有壓力連夜要將涉疫人員轉運他處，事故從而得以避免。

可是，貴州地方政府對此事的處置，並沒有讓外界看到將它定性為「清零事故」，而是把它當作單純的交通事故，官方宣傳也是有意識地，往交通事故引導。地方政府之所以不把它作為清零事故處置，當然不是不清楚它的性質，而是不敢，因為假如將它視作一起清零事故，就必須檢討清零政策的功過，而這不是地方政府的許可權，即使要檢討，也在中央政府，而且是關起門來檢討。

事實上，一旦檢討清零政策，時至今日，其荒謬性就暴露無遺。太多人的悲劇遭遇顯示了這點，然而，只因一個人的堅持，就成了「正確」的東西。這個人是習近平。

客觀地說，動態清零政策本身不是一個壞政策，它的出發點是良善的，為了保護大眾的身體健康和生命安全。在抗疫的第一階段，即新冠Delta病毒肆虐的時候，動態清零確實起到了保護民眾生命健康的作用，最大程度控制住了疫情，並讓中國經濟得已在疫情初期快速得到恢復，儘管在清零過程，它造成了大量人權災難。如果清零政策到此收手，基本上就算「功大於過」。

但在Omicron病毒主導疫情傳播的第二階段，對這個致死率低的毒株，採取比第一階段還嚴厲的封控措施，就走向極端了。任何政策一旦走向極端，必然會產生對個人權利的侵犯，和它宣稱保護民眾生命健康的初衷，完全背道而馳。習在大眾對動態清零已極度厭倦，地方官員苦不堪言的情況下，仍堅持這一政策，答案在於，一人領導體制，使他的個人意志在決策中無法得到有效糾偏，而他對動態清零的認知，又支撐著他的抗疫決策。

6月底，習去了一趟武漢，在這個最早爆發疫情的城市，他說，「如果算總帳，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的」，在他看來，「有中國共產黨領導，有社區這個重要基層基礎，有能力也有實力實行動態清零政策，直至取得最後勝利。」習對動態清零的基本認知，是建立在抗疫第一階段，中國較早控制疫情，並保持經濟增長這樣一個事實上，對他來說，既然前面的做法被證明是對的，面對奧密克戎這個病毒，就更加要堅持動態清零政策不動搖，而不是去想著改變和取消它。

另外，官媒也常強調，中國老年人口數量巨大，還有相當數量的兒童和有禁忌症無法接種疫苗 的人群，疫苗接種率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障，而且中國地域廣闊，各地醫療衛生條件存在差異，如果學西方搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，勢必會在短期內造成大量人群被感染，進而出現大量重症和死亡病例，導致醫療資源擠兌，最終造成人民生命、財產不可承受的損失，後果不堪設想。官媒的說法也就是官方的想法，中國政府非常害怕和忌憚出現這種情況。這當然也在一定程度上反映了官方或者習對中國疫苗的效力不具信心，然而，出於疫苗民族主義的需要，他又不願去採購美國和西方的疫苗，因此，只能繼續採取嚴格的物理隔離和大規模核酸檢測 的做法，來阻斷疫情傳播。

事實上，在疫情防控第二階段，對放鬆疫情控制是否會導致在老年患者和重症患者中大量死亡的現象，並沒有扎實的資料支撐。雖然現在面對不斷冒出的疫情，疲於奔命的地方官員，還有抱怨的民眾，不再向國際社會高調宣揚抗疫成果了，但習在這場大考面前不能輸，如果放棄清零政策，表明他被奧密克戎這個病毒打敗，他曾經誇耀的領導力和正確的指揮與部署，也就不攻自破。雖然這不至於衝擊他的權力，然而至少會讓他成為笑柄，戳破他全知全能的神一般的形象。從這個角度看，他是要將清零進行到底的。

然而，貴陽三荔高速慘案昭示，惡政猛於病毒，為著民眾的個體自由和社會的福祉，不管官方如何藉口民眾的生命安全考慮，這個淪為一人表演的清零，已經到必須退出的時候了。